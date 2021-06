Avis sur Jaybird Vista 2: Écouteurs d’entraînement à aimer avec une application à aimer

Cela fait presque deux ans que Jaybird a lancé ses écouteurs sans fil Vista originaux, et dans l’intervalle, ils ont bien résisté, même parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Le Vista 2 suit le même chemin, n’ajoutez que les extras que vous attendez maintenant d’une paire à ce prix.

Les dimensions physiques et les fonctionnalités supplémentaires bénéficient de la clé de ce qui fait que ces écouteurs sonnent comme vous le souhaitez, et c’est l’application Jaybird.

Avis sur Jaybird Vista 2:

Jaybird Vista 2

En bout de ligne : Quand il s’agit de résolution robuste, il est difficile de regarder au-delà du Jaybird Vista 2 et de leur capacité non seulement à continuer à jouer dans des conditions plus difficiles, mais aussi à vous donner beaucoup de contrôle sur leur son, offrant un niveau de personnalisation difficile à trouver ailleurs.

Le bon

Bonne qualité audio Des tonnes de personnalisation Ajustement confortable et conception robuste Modes ANC et ambiant décents Durée de vie de la batterie améliorée Le boîtier est traçable

Le mauvais

Des têtes plus volumineuses peuvent ne pas convenir à tout le monde A besoin de plus de codecs

Jaybird Vista 2 : Prix et disponibilité

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Jaybird a lancé le Vista 2 en juin 2021, le rendant disponible pour 199,99 $. Compte tenu de la nouveauté des écouteurs, le prix ne devrait pas baisser pour le moment. Vous ne devriez avoir aucun problème à les trouver dans les magasins ou en ligne dans un avenir prévisible.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ils sont disponibles en quelques couleurs au choix : noir, gris nimbus et bleu alliage.

Jaybird Vista 2 : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Il est souvent plus facile de trouver une paire d’écouteurs lorsque vous travaillez sur la suite d’un produit solide. Le Vista original a résolu de nombreux problèmes d’écouteurs précédents de Jaybird, et il n’est donc pas surprenant que le Vista 2 emprunte autant à ses prédécesseurs. La philosophie de conception est la même, jusqu’à la fabrication des embouts et des ailes en silicone tout-en-un pour envelopper les écouteurs. Les boutons physiques sur les côtés sont proéminents, tout comme les gestes tactiles.

La durabilité est au cœur de tout ce que Jaybird fait avec la gamme Vista. La société vante l’indice de protection IP68 du Vista 2, ce qui est assez bon si l’on considère qu’il est également étanche, résistant à l’écrasement, aux chutes et à la transpiration. Il y a des limites à tout ce “proof-ing”, remarquez, mais vous voyez l’image. Ces écouteurs devraient être capables de supporter le genre de coups pour lesquels vous n’avez pas à vous excuser. En fait, Jaybird est même allé jusqu’à rendre le boîtier de charge lui-même résistant à l’eau IP54.

Puisqu’ils ressemblent et se sentent si similaires aux originaux, Jaybird comprend trois ensembles différents d’embouts/ailes pour s’adapter à autant de types d’oreilles que possible. L’un d’eux n’a pas d’ailes, bien qu’ils soient tous à base de silicone, ce qui est logique en raison du thème robuste entourant ces écouteurs. Une quatrième taille aurait pu être utile pour les petites oreilles, car les embouts ne sont particulièrement petits dans aucune des tailles disponibles. Cela peut aider à créer un joint plus étanche pour isoler passivement le bruit de fond, mais il est difficile de dire s’ils conviendront ou non.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Jaybird a amélioré la durée de vie de la batterie sous plusieurs aspects. Premièrement, les écouteurs eux-mêmes peuvent durer jusqu’à huit heures par charge, ce qui ajoute environ deux heures de temps d’écoute supplémentaires par rapport au Vista d’origine. Le boîtier bénéficie également d’un boost jusqu’à 24 heures, contre 16. Cela lui donne deux frais supplémentaires, alors que les écouteurs Vista d’origine étaient auparavant limités à moins de deux frais supplémentaires.

Cependant, ces numéros de batterie ne sont pas avec la suppression active du bruit (ANC). Laissez cette fonction activée et vous vous rapprochez de six heures pour les écouteurs et de 18 heures pour le boîtier. Jaybird a ajouté la recharge sans fil à l’étui Vista 2, et avec un cordon intégré, vous ne pouvez pas perdre.

Il n’offre pas seulement un égaliseur, il offre une porte ouverte à une communauté active de personnes qui créent des préréglages d’égalisation que vous pouvez utiliser pour modifier le son du Vista 2.

Les utilisateurs actifs sont clairement sur le radar de Jaybird avec la gamme Vista, en général, et le Vista 2 a été conçu pour répondre à ces besoins. J’ai déjà mentionné la robustesse, mais c’est la façon dont l’audio et les fonctionnalités de support jouent dans ces choses qui font que ces écouteurs valent la peine d’être écoutés. Dès la sortie de la boîte, je pouvais dire que Jaybird a rappelé une partie de la réponse des basses asymétrique et a incliné le spectre juste assez au neutre pour équilibrer un peu plus le son.

Mais la vraie sauce secrète réside dans l’application Jaybird. Il n’offre pas seulement un égaliseur, il offre une porte ouverte à une communauté active de personnes qui créent des préréglages d’égalisation que vous pouvez utiliser pour modifier le son du Vista 2. Ce n’est pas nouveau, bien sûr, puisque les précédents écouteurs Vista avaient les mêmes avantages, mais avec des capacités sonores améliorées à l’intérieur de ces successeurs, le fait d’avoir une telle pléthore de préréglages d’égalisation renforce la valeur de ce que vous obtenez ici.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Et il est facile à utiliser ou à enregistrer pour vous-même. Vous voulez un préréglage pour un genre musical particulier ? Quelque chose qui conviendrait à une certaine playlist ? Ou quelque chose de recommandé dans l’application ? Il y a beaucoup de choix. Si vous voulez essayer de créer quelque chose pour vous-même, vous pouvez passer le test “Personal EQ” de deux minutes et obtenir un profil sonore spécialement conçu pour vos oreilles. C’est un processus assez simple et qui vaut la peine d’être fait car vous pouvez toujours enregistrer les résultats en tant que favoris. De plus, vous pouvez toujours choisir parmi les autres préréglages.

Tout cela ne s’améliore que lorsque vous avez l’ANC en plus de tout cela. Auparavant, Jaybird devait faire face au bruit de fond, n’offrant qu’une isolation passive comme rempart. L’ANC peut maintenant étouffer davantage ce bruit et en fait un très bon travail. Pour être clair, nous ne parlons pas ici d’une annulation de pointe, mais certainement assez bonne pour des écouteurs de ce calibre.

L’ANC et la transparence de Jaybird ne sont pas les meilleurs de l’industrie, mais ils sont assez bons pour rivaliser avec la plupart des options 2021.

Idem avec SurroundSense, le terme de Jaybird pour son mode ambiant, qui fait également un travail décent à part entière. Ce que j’ai tout autant apprécié, c’est que les gestes tactiles basculant entre eux étaient très précis. Étant donné que les boutons-poussoirs étaient affectés à la lecture, je n’ai pas rencontré de problèmes où je déclencherais accidentellement une fonction différente en appuyant sur les côtés. Vous pouvez ajuster ces valeurs par défaut dans l’application pour obtenir le type de combinaison que vous souhaitez, bien que lorsque vous le faites, vous devrez peut-être sacrifier une fonctionnalité ou deux.

Jaybird dit qu’il a remodelé les micros du Vista 2, y compris la défense contre le vent et d’autres aspects performatifs liés à la clarté. Personne ne s’est plaint ni n’a noté quoi que ce soit de négatif pendant que je leur parlais à travers les écouteurs, mais je n’ai pas non plus reçu de nombreux éloges pour avoir l’air de parler avec la plus grande clarté. Le kilométrage peut varier un peu, surtout à l’extérieur avec du bruit en arrière-plan, bien que je sois ressorti avec un sentiment clair que ceux-ci sont parfaits pour prendre et passer des appels.

Jaybird Vista 2 : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

C’était un peu une surprise que Jaybird n’ait pas coupé un peu de circonférence ici. Les haut-parleurs sont toujours à 6 mm, ce n’est donc pas tant ceux-ci que les autres éléments dans lesquels ils sont entassés. Cela ne veut pas dire que les écouteurs Vista 2 sont énormes quand ils ne le sont pas. C’est juste que l’ajustement peut ne pas convenir à toutes les paires d’oreilles, car les embouts ou les gels auriculaires fournis par Jaybird ne sont pas si adaptables. Vous ne pouvez pas simplement sortir et acheter une paire d’embouts en mousse pour façonner votre propre sens de l’ajustement et du confort. Vos options sont limitées si vous ne vous sentez pas très à l’aise de les porter dès le départ.

Je ne peux pas être sûr que le confort soit universel pour tout le monde lorsque l’ajustement et la finition sont quelque peu exclusifs.

La stabilité est également difficile à évaluer car il y a tellement de scénarios où l’on pourrait être actif. Que les Vista 2 soient suffisamment solides pour rester en place n’est pas tant la question que de savoir s’ils peuvent ou non rester en place dans vos oreilles. Je sentais qu’ils pouvaient pour moi, personnellement. En faisant du vélo avec eux, je n’ai jamais vraiment eu l’impression de devoir faire des ajustements à la volée. Mais je ne peux pas être sûr que ce sera l’expérience plus large pour tout le monde lorsque l’ajustement et la finition sont quelque peu exclusifs.

Je souhaite également que Jaybird prenne en charge davantage de codecs audio Bluetooth. SBC est bien, mais lorsque vous essayez de rivaliser avec les autres et que vous accordez la priorité au son à travers la communauté dans votre application, il est probablement logique d’amplifier les choses de cette façon aussi. Malheureusement, ce n’est pas le cas ici, et c’est encore une autre raison de pousser l’enveloppe audible autant que possible en utilisant les préréglages d’égalisation.

Jaybird Vista 2 : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

D’un point de vue sonore global, Jaybird a de gros concurrents à affronter. Les Jabra Elite Active 75t vieillissent maintenant et leur ANC n’est pas du même calibre, mais leur ajustement, leur confort et leur qualité sonore méritent certainement la nomenclature “élite”. Même les précédents écouteurs Jaybird Vista ne doivent pas être négligés en tant qu’alternative potentielle.

Si nous parlons de durabilité, les meilleurs écouteurs étanches ont des oreillettes qui rivalisent avec le Vista 2 en termes de robustesse. Les Samsung Galaxy Buds Pro ont l’un des meilleurs sons de n’importe quelle paire d’écouteurs, et ils peuvent prendre un coup tout en jouant. Si votre budget est un peu plus serré et que vous souhaitez des crochets d’oreille pour une plus grande stabilité, le JLab Epic Air Sport ANC peut vous obliger à cela. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus robuste, l’excellent WF-SP800N de Sony peut supporter un entraînement absolu et continuer à sonner bien.

Et si vous parlez des meilleurs écouteurs anti-transpiration, le Vista 2 a également quelques points forts à considérer. Une chose que Jaybird a que beaucoup d’autres n’ont pas, c’est toute l’étendue de cette application Jaybird et les préréglages EQ, qui ont un si grand impact sur les performances.

Jaybird Vista 2 : Faut-il l’acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez des écouteurs vraiment sans fil Vous voulez un bon son avec une personnalisation Vous voulez une durabilité solide Vous avez besoin d’une autonomie de batterie fiable

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous aimez écouter plus de codecs Bluetooth Vous voulez plus d’embouts standards Vous n’avez pas besoin de résistance à la sueur et à l’eau Vous préférez dépenser moins

Le Vista 2 est un excellent suivi de ce qui, parfois, ressemblait à une paire d’écouteurs non annoncée dans le Vista d’origine. Les éléments fondamentaux sont identiques à bien des égards, ce qui maintient une belle continuité, mais le principal facteur qui les élève est la largeur des profils sonores. L’application Jaybird est parmi les meilleures disponibles pour tirer plus de qualité audio d’une paire d’écouteurs sans que le matériel n’ait à faire tout le travail.

4 sur 5

C’est pourquoi la durabilité et les fonctionnalités supplémentaires sont comme des bonus dans le plus grand schéma. Si le Vista 2 ne sonnait pas bien, ces points ne résonneraient pas de la même manière. Mettez-les tous ensemble, cependant, et vous avez des écouteurs dignes d’être parmi les meilleurs écouteurs sans fil que votre argent puisse acheter.

Jaybird Vista 2

Une fantastique paire d’écouteurs d’entraînement

Le Vista 2 perpétue l’héritage de ses prédécesseurs, en mettant l’accent sur la durabilité, le confort, l’adaptabilité et la technicité. Ces écouteurs savent comment sonner bien parce que l’application Jaybird met une grande partie de ce contrôle à portée de main.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économiser de l’argent sur les écouteurs

Prenez des appels et tirez le meilleur parti de vos écouteurs sans vous ruiner

Il n’est pas facile de trouver une paire d’écouteurs à moins de 20 $ qui sonnent bien et qui ont un microphone, d’autant plus que le monde passe au Bluetooth pour tout. Cependant, il existe encore d’excellents écouteurs qui ne feront pas sauter la banque et qui sonneront bien. Voici nos meilleurs choix!