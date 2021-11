Avis sur la lampe de table intelligente ECOLOR : la lampe de chevet économique parfaite pour les enfants

J’adore les lumières intelligentes car elles ont la capacité de transformer une pièce en quelques secondes. Un instant, vous êtes dans votre salon ennuyeux, et l’instant d’après, il devient un espace mystérieux sous la lente brillance des ampoules LED intelligentes scintillantes. C’est vraiment un moyen fantastique de rénover l’ambiance de votre maison.

Alors que des marques comme Philips et Govee viennent en premier à l’esprit, il existe de nombreuses alternatives abordables en matière d’éclairage intelligent. ECOLOR est l’une de ces marques et elle s’adresse au segment économique de l’éclairage intelligent. L’entreprise fabrique tout, des ampoules intelligentes aux bandes lumineuses. Une différence notable entre les marques les plus notables et ECOLOR est que ses produits ne sont pas compatibles avec Google Assistant ou Alexa, vous n’obtenez donc pas la commodité des commandes vocales.

La lampe de table intelligente ECOLOR sur laquelle cet examen se concentre a un facteur de forme peu commun pour une lampe intelligente. Il a la forme d’une lune faucille. ECOLOR m’a envoyé la version filaire, bien qu’il existe une version sans fil qui vous coûtera quelques dollars de plus.

Avis sur la lampe de table intelligente ECOLOR :

Lampe de table intelligente ECOLOR

En bout de ligne : La lampe de table ECOLOR Smart est un accessoire mignon et plus que approprié pour n’importe quelle table de chevet, en particulier pour les enfants. Vous pouvez modifier la luminosité, définir un programme marche/arrêt automatique et jouer avec les combinaisons de couleurs dans une large mesure.

Le bon

Température d’éclairage réglable L’application Companion fonctionne parfaitement Nombreux modes, paramètres de luminosité et personnalisation Configuration rapide et facile Excellent rapport qualité-prix

Le mauvais

Pas d’intégration de Google Assistant ou d’Alexa Port Micro USB obsolète Le mode Musique doit être optimisé

Lampe de table ECOLOR Smart : Prix et disponibilité

La version filaire de la lampe de table intelligente ECOLOR coûte 34 $, tandis que la version sans fil coûte 40 $ sur Amazon. Vous pouvez généralement obtenir l’une ou l’autre variante à un prix réduit, en réduisant le prix d’environ 5 $ à 10 $. Les deux options sont entièrement identiques en ce qui concerne les spécifications, à l’exception de la batterie de 3 000 mAh dans l’édition sans fil.

Lampe de table intelligente ECOLOR : ce que j’aime

La lampe de table ECOLOR Smart a la forme d’un croissant de lune posé sur un petit socle. Vous trouverez un petit bouton d’alimentation tout en haut de la lune qui déclenche les commandes d’alimentation lorsque vous la touchez. Deux petits boutons physiques sont situés sur un côté de la base tandis que l’arrière abrite l’ancien port Micro-USB. L’un contrôle la luminosité et l’autre modifie le préréglage des couleurs. ECOLOR comprend un câble Micro-USB vers USB-A de 1,5 m de long dans la boîte, mais pas de chargeur mural, vous devrez donc en acheter un séparément si vous n’en avez pas déjà un.

La lampe de table intelligente est fabriquée à partir de matériaux ABS et PC qui sont souvent utilisés pour fabriquer des jouets pour enfants. Le plastique ABS ne libère pas de substances toxiques, il est donc considéré comme sans danger pour les enfants. La lumière elle-même est placée dans la courbe de la lune faucille et elle comporte cinq segments distincts à l’intérieur qui peuvent afficher différentes nuances et teintes. Dans l’ensemble, j’étais très satisfait de la qualité de construction et je n’y réfléchirais pas à deux fois avant de le placer dans une chambre d’enfant.

L’application ECOLOR Life est fantastique et fonctionne comme un rêve.

Dès le départ, j’étais fan du processus d’installation simple. Étant donné que la lampe intelligente se connecte via Bluetooth, vous n’avez pas vraiment besoin de faire autre chose que d’installer l’application ECOLOR Life sur votre téléphone. Il n’y a pas de problème avec un kit ou un hub pour maison intelligente, comme ceux dont les lampes Philips Hue ont souvent besoin. L’application est fantastique et fonctionne comme un rêve.

L’application ECOLOR Life est l’endroit où toute la magie se produit, produisant le choix de couleurs souhaité via la lampe de table intelligente. Il existe un mode musique où la lumière répond au son et affiche les couleurs en conséquence. Celles-ci sont très personnalisables, notamment la vitesse à laquelle les tons changent, la sensibilité de la réponse auditive, la luminosité de la lampe et même les couleurs elles-mêmes. Vous pouvez créer une minuterie pour chaque jour de la semaine, en programmant la lampe pour qu’elle s’allume et s’éteigne automatiquement. Il se souvient même du préréglage que vous avez utilisé la dernière fois afin que la lampe se rallume dans la teinte exacte dans laquelle elle s’est éteinte.

Il existe 21 combinaisons de couleurs prédéfinies présentes dans l’application, mais si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours personnaliser la lumière comme vous le souhaitez. Chacun des cinq segments peut être modifié individuellement pour créer votre propre arc-en-ciel. Il existe une roue chromatique avec 16 millions de teintes parmi lesquelles choisir. Bien sûr, vous pouvez également choisir une seule couleur. Par exemple, j’ai souvent utilisé une nuance de blanc chaud réglée sur un niveau de luminosité faible avant de m’endormir. Une autre fonctionnalité vraiment intéressante est l’option « Couleur de la caméra ». Il vous permet de pointer votre appareil photo vers n’importe quoi et de détecter la couleur. Vous pouvez ensuite appliquer cette couleur à la lampe de table ECOLOR Smart.

La lampe de table intelligente ECOLOR fonctionne bien et répond à l’application presque instantanément.

Les niveaux de luminosité de la lampe sont plus que satisfaisants et peuvent être réduits jusqu’à un faible 1% ou jusqu’à un éblouissant 100%. Sa plage de température de couleur se situe entre 2700K et 6500K, se traduisant par de belles nuances apaisantes dans la vraie vie. La lampe de table intelligente ECOLOR fonctionne bien et répond à l’application presque instantanément. L’exécution parfaite d’une application aussi personnalisable et bien huilée fait de la lampe de table intelligente ECOLOR un achat digne. Tout comme moi, vous ou votre enfant apprécierez pleinement de jouer avec toutes ses fonctionnalités intéressantes.

Lampe de table intelligente ECOLOR : ce que je n’aime pas

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la lampe de table filaire ECOLOR Smart est livrée avec un port micro-USB. Soupir. A mes yeux, c’est impardonnable. Nous vivons à une époque où le port audio 3,5 mm est presque éteint et où la recharge sans fil est attendue dans les meilleurs téléphones Android. Zut, il y a même des lampes intelligentes qui sont livrées avec des chargeurs sans fil intégrés. Je ne peux pas, pour la vie de moi, comprendre pourquoi ECOLOR n’a pas décidé d’ajouter un port USB-C à la place. Même la version sans fil de la lampe comprend un port Micro-USB, ce qui est encore plus agaçant.

Les versions filaires et sans fil de la lampe intelligente ECOLOR sont livrées avec un port Micro-USB et à mes yeux, c’est impardonnable.

Autant j’ai adoré l’application ECOLOR Life, autant il y a un détail que je dois souligner. Vous pouvez personnaliser les nuances et la sensibilité en mode musique, mais il y a des moments où la lumière ne réagit pas très précisément au son. Pendant que je testais le mode musique, il y avait des moments où les couleurs scintillaient un peu plus tard que le changement de rythme. Cela ne s’est produit que deux ou trois fois lors de mes tests, mais c’est quelque chose qui ne peut pas être laissé de côté. ECOLOR doit absolument résoudre les problèmes de ce petit problème.

Lampe de Table Intelligente ECOLOR : Compétition

Il y a beaucoup de concurrence pour la lampe de table intelligente ECOLOR bon marché, bien que vous ne trouviez pas de lampe intelligente de la même forme. Le tube Govee Aura Lite est le concurrent le plus direct de la variante filaire. Tout comme la lampe intelligente ECOLOR, l’Aura Lite peut afficher 16 millions de couleurs et dispose d’une programmation de mise sous/hors tension automatique qui peut être contrôlée via une application mobile. Au prix de 40 $, c’est plus cher que la lampe ECOLOR mais il n’a pas la capacité d’afficher plus d’une couleur à la fois. D’autre part, vous pouvez utiliser les commandes vocales d’Alexa ou de Google Assistant pour le contrôler.

Si l’on tient compte de la lampe intelligente ECOLOR sans fil, la Govee Aura est sa plus proche rivale. D’autres mentions notables incluent le Govee StarPal léger et le Yeelight D2. Bien que ces trois lampes apportent beaucoup plus à la table (jeu de mots) – Alexa et Google Assistant, la portabilité et une qualité de construction légèrement meilleure – elles coûtent toutes jusqu’à 10 $ de plus que la lampe ECOLOR. À moins que vous n’ayez absolument besoin de ces fonctionnalités et du port USB-C tant convoité, vous serez tout à fait satisfait de la lampe intelligente ECOLOR sans fil.

Lampe de table intelligente ECOLOR : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une application compagnon parfaitement fonctionnelle avec une tonne de fonctionnalités Vous avez un budget très serré Vous voulez une lumière intelligente qui s’installe en un tournemain Vous avez besoin d’une lampe intelligente adaptée aux enfants Vous n’avez pas besoin de commandes vocales

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous n’êtes pas fan de la forme en croissant Vous voulez l’intégration d’Alexa et de Google Assistant Vous voulez quelque chose de portable Vous avez tellement fini avec les ports Micro-USB

Si vous recherchez une lampe de table intelligente, pas chère et de qualité et que vous n’êtes pas pointilleux sur le port USB ou les assistants intelligents MIA, arrêtez de trop réfléchir et procurez-vous la lampe de table intelligente ECOLOR sans réserve. Le prix demandé est si doux que vous n’en voudrez pas plus. J’insiste sur la convivialité de la lampe pour les enfants non seulement à cause de son design adorable, mais aussi parce qu’elle est si facile à utiliser et construite avec les matériaux dont sont faits les Legos.

D’un autre côté, si l’intégration d’Alexa ou Google Assistant et les commandes vocales sont quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, cette lampe n’est pas pour vous. Les ennemis du micro-USB devraient également rester très loin de la lampe ECOLOR. Vous serez mieux avec quelque chose de Govee ou de Philips dans les deux cas.

4 sur 5

Dans l’ensemble, la lampe de table intelligente ECOLOR remplit parfaitement sa fonction. Qui aurait pensé que quelques tenners pourraient vous apporter une lumière intelligente d’ambiance avec un portefeuille aussi diversifié de fonctionnalités personnalisables ? Sans ce port USB obsolète et le manque de compatibilité Alexa ou Google Assistant, j’appellerais cela la lampe de table intelligente parfaite pour tout le monde. Cependant, un port USB-C est nettement plus souhaitable, tout comme les assistants.

Tout bien considéré, il est donc parfaitement logique de l’utiliser comme lampe pour la chambre des enfants. La plupart des gens ne débranchent pas les lampes de table dans les crèches ou les chambres d’enfants, et ils ne se soucient pas vraiment de la compatibilité avec Alexa ou Google Assistant. Elle peut illuminer la chambre de votre précieux petit humain et la remplir d’une rafale de couleurs et c’est ce qui en fait la lampe idéale pour les enfants.

Lampe de table intelligente ECOLOR

En bout de ligne : La lampe de table ECOLOR Smart est une charmante petite chose avec divers modes agréables pour les enfants et les adultes. Qu’il s’agisse d’une veilleuse amusante pour enfants que vous recherchez ou d’une jolie lumière d’ambiance pour votre bureau, cette lampe répond à tous vos besoins, à l’exception des commandes vocales.

