Avis sur l’échange Bybit – CRIPTO TENDENCIA

Aujourd’hui, ne pas participer au marché des crypto-monnaies représente la perte de l’une des plus grandes opportunités de notre vie. Et c’est que, depuis le début du grand rallye haussier du Bitcoin, les principales crypto-monnaies sont entrées dans une tendance haussière dont on peut profiter pour générer des profits. Cependant, pour cela, nous avons besoin d’un échange sur lequel nous pouvons compter pour mener à bien nos opérations. C’est pourquoi nous vous apportons aujourd’hui la revue de l’échange Bybit, l’une des meilleures plateformes d’échange aujourd’hui, spécialisée dans les contrats d’avenir.

Données de base Bybit

nom: Bybit

année de fondation: 2018

Dépôt minimum: Il n’a pas

Site Web: Bybit.com

Convivialité

Actuellement, il existe des dizaines de dérivés du marché des crypto-monnaies disponibles pour les investisseurs du monde entier. Y compris, bien sûr, les options, les jetons à effet de levier et les contrats à terme sur crypto-monnaie. Les contrats à terme étant précisément le produit dans lequel se spécialise Bybit, permettant à ses utilisateurs d’acheter des contrats sur les principales crypto-monnaies du monde.

De cette façon, les utilisateurs de Bybit pourront acquérir les futurs contrats perpétuels de Bybit. Disposant actuellement d’une offre de contrat qui couvre les principales crypto-monnaies dans le monde, notamment Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Tezos, Link, Cardano, Polkadot et Uniswap. Ainsi que les contrats inversés, dans lesquels, contrairement aux contrats linéaires, la marge, le profit et la perte sont calculés sur l’actif sous-jacent, tel que BTC ou ETH.

Sa plate-forme de négociation a été l’un des éléments les plus importants de l’examen de l’échange Bybit

Dans le but d’offrir une meilleure convivialité lors de la réalisation d’opérations, Bybit offre à ses clients une expérience de trading confortable et intuitive. Fournir tous les outils techniques nécessaires pour mener à bien vos opérations. Permettant la visualisation rapide des informations du marché, ainsi que l’ouverture des ordres d’achat et de vente. En plus d’offrir un mode nuit pour les commerçants qui opèrent généralement la nuit.

Enfin, Bybit offre également à ses utilisateurs la possibilité d’effectuer des swaps de crypto-monnaie décentralisés via l’échange. Ces échanges sont alimentés par Chainlink et sont actuellement disponibles pour Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP et USDT, avec des frais fixes de 0,1%.

Dépôts et retraits

Le démarrage des opérations sur la plate-forme Bybit est un processus très simple, sans montant minimum de dépôt, vous pouvez donc commencer à investir avec seulement 1 dollar. Pour quoi, l’échange vous offre la possibilité d’effectuer votre dépôt en crypto-monnaies, ce qui facilite en fait la participation d’utilisateurs du monde entier, car ils n’ont pas besoin de la devise locale d’un pays spécifique pour travailler avec Bybit.

Ainsi, vous pouvez déposer des fonds en utilisant Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP et USDT ou vous pouvez effectuer un dépôt en fiat en utilisant l’une des plateformes alliées de la bourse, Banxa, XanPool, MoonPay et Mercuryo, qui recevra votre monnaie fiduciaire et la convertira en BTC, ETH ou USDT qui seront déposés dans Bybit. Ce processus prend normalement entre 2 et 3 heures.

En ce qui concerne les retraits, Bybit traite les retraits à trois heures spécifiques de la journée, à 8h00, 16h00 et 00h00 UTC. Une fois votre demande de retrait traitée avec succès, elle sera exécutée manuellement dans les 2-3 prochaines heures. Le retrait minimum par crypto-monnaie est de 0,001 BTC, 0,02 ETH, 0,2 EOS, 20 XRP et 10 USDT. Alors que la commission à payer pour le retrait est de 0,0005 BTC, 0,01 ETH, 0,1 EOS, 0,25 XRP et 10 USDT.

Commerce

L’inscription sur la plateforme d’échange est très simple. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou via l’application Bybit. Il suffit de quelques minutes pour terminer l’ensemble du processus, à partir duquel vous pouvez déposer des fonds sur votre compte et commencer à effectuer des opérations.

De même, et pour augmenter les profits de ses utilisateurs, Bybit offre un fort effet de levier dans les opérations avec les contrats futurs. Il peut atteindre un effet de levier x100 pour les contrats perpétuels USDT. Si nous réalisons des opérations avec marge isolée, nous pouvons choisir un effet de levier plus faible, alors que si nous opérons avec marge croisée, il sera le plus élevé possible par défaut.

Enfin, l’une des caractéristiques les plus intéressantes de Bybit est le montant de ses futurs contrats, puisqu’ils atteignent des chiffres aussi bas que 1 dollar. Compter avec une liquidité suffisante pour accepter tous nos ordres d’achat et de vente. Ainsi, notre capital ne sera pas un problème pour fonctionner et commencer à générer des bénéfices.

Conclusion.

Le secteur des contrats à terme et autres produits dérivés liés aux crypto-monnaies traverse son meilleur moment. Offrir aux investisseurs du marché de la cryptographie la possibilité de générer des bénéfices importants en peu de temps, à condition qu’ils aient le bon échange pour cela.

Et dans ce cas, après analyse de la plateforme Bybit, on peut dire qu’elle est l’une des meilleures du marché pour effectuer des opérations avec ce type de produit.

