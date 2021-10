Avis sur les AirPods 3: des améliorations majeures de la qualité sonore et de l’ajustement ouvrent la voie

Après les premières critiques des nouveaux MacBook Pro plus tôt ce matin, l’embargo a été levé sur les AirPod 3. Les premières critiques sont là pour approfondir le nouveau design, la prise en charge de l’audio spatial et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur tout ce que vous devez savoir…

AirPods 3 avis

Le plus grand changement pour les AirPods 3 est le nouveau design, qui ressemble fortement aux AirPods Pro, mais sans les embouts auriculaires remplaçables. The Verge écrit que même si les AirPods 1 ou AirPods 2 ne conviennent pas à vos oreilles, les AirPods 3 pourraient :

Apple affirme avoir mené une tonne de recherches sur les utilisateurs lors de la conception des AirPod de troisième génération, impliquant des milliers d’analyses d’oreilles, de cartes thermiques, etc. Et au moins dans mon cas, quelque chose à propos de la nouvelle forme fonctionne certainement mieux. Ils tiennent si bien sur place que je ne ressens plus la même anxiété à l’idée qu’ils tombent par terre et descendent dans une grille d’égout. Cette inquiétude était toujours présente avec les anciens AirPod. La bonne dose de son ambiant reste, et je suis juste quelqu’un qui préfère les écouteurs qui offrent un peu de silence du monde extérieur. Mais je peux enfin dire que les AirPod réguliers d’Apple me conviennent, et cela n’a jamais été vrai auparavant. Si vous avez eu des problèmes avec la conception d’origine, cela vaut la peine de les essayer.

TechCrunch décrit les AirPods 3 comme « incontestablement » plus confortables que leurs prédécesseurs :

Les têtes de troisième génération plus profilées sont incontestablement plus confortables que leurs prédécesseurs, mais le fossé entre elles et les Pros ressemble à la nuit et au jour. C’est probablement encore plus le cas pour les personnes ayant des oreilles plus petites – avoir des embouts amovibles de différentes tailles est une bouée de sauvetage pour certains. Le sceau fourni par ces pointes crée également une annulation passive du bruit grâce à un sceau physique qui maintient efficacement plus de fréquences audio et bloque le bruit ambiant.

Le Wall Street Journal note que pour de nombreuses personnes, les AirPods Pro sont toujours le bon choix, surtout si vous pouvez les trouver en vente :

Les embouts en caoutchouc ne conviennent pas à tout le monde, mais je pense toujours que les Pros sont les meilleurs écouteurs que les utilisateurs d’iPhone peuvent acheter. Ils ne coûtent que 70 $ de plus, ils posent donc une décision déroutante pour les valorisateurs. (De plus, nous avons vu des ventes chez Target et Staples où les écouteurs haut de gamme sont réduits à 199 $.) La semaine dernière, j’ai vraiment raté la suppression active du bruit des Pros. En marchant dans la rue, j’ai dû augmenter le volume des AirPod pour entendre un podcast. Et plus tard, alors que je travaillais à la maison, je ne pouvais pas désactiver le souffleur de feuilles de mon voisin. La suppression du bruit des Pros n’est pas aussi bonne que ce que vous obtenez dans les écouteurs intra-auriculaires, mais c’est mieux que la concurrence intra-auriculaire.

Engadget fait l’éloge de la qualité sonore des AirPod 3:

Je ne veux pas mâcher mes mots ici : les nouveaux AirPod sonnent tellement mieux que les deux versions précédentes. Comme presque nuit et jour mieux. Apple n’a apporté aucune modification significative à la qualité sonore du premier modèle à la version 2019. Mais pour la troisième génération, Apple a associé un pilote personnalisé à un amplificateur à plage dynamique élevée pour améliorer les côtelettes audio. La société affirme que le duo travaille ensemble pour produire des « basses riches et cohérentes » et des aigus « nets et propres ». Dès le moment où j’ai lancé la première chanson, tout était immédiatement évident. Je ne pense pas avoir déjà dit « woah » de manière audible avec la première note d’une guitare sur une unité d’examen, mais étant donné le son moyen des anciens AirPods, c’était involontaire cette fois.

Gizmodo sur le nouveau boîtier de charge MagSafe :

Il s’avère que, bien que vous ne puissiez pas attacher un petit porte-cartes à l’arrière de l’étui de chargement AirPods, il fera la même chose que les modèles iPhone 12 et 13 lorsqu’ils sont déposés sur un socle de chargement sans fil compatible MagSafe. Le boîtier s’alignera parfaitement avec la bobine de charge et se fixera magnétiquement au tampon, il est donc presque impossible de le faire tomber accidentellement pendant une charge. Cela fonctionne très bien et est particulièrement utile compte tenu de la petite taille du récepteur sans fil du boîtier de chargement des AirPods. Apple a également ajouté la fonctionnalité au boîtier de chargement des AirPods Pro la semaine dernière, ce qui est logique. En ce qui me concerne, des aimants devraient être ajoutés à la norme Qi et être inclus avec chaque produit de recharge sans fil.

