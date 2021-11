Avis sur les courtiers XTB Brokers

Tous ceux d’entre nous qui sont ou veulent être impliqués dans le monde de la crypto-monnaie pensons à un moment donné à investir sur le marché de la crypto-monnaie, cependant, choisir un courtier approprié avec lequel effectuer des opérations est parfois un travail assez compliqué, en raison de la quantité de options disponibles sur le marché. Pour cette raison, chez CriptoTendencia, nous créons pour vous des avis sur les meilleurs courtiers disponibles, afin que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. Cette fois, nous analysons XTB.

Données de base du courtier XTB

nom: XTB

année de fondation: 2002

Pays d’enregistrement: Pologne

Dépôt minimum: Il n’a pas

Site Web: xtb.com

Convivialité

XTB est l’une des plus grandes plateformes d’investissement au monde. Il offre à ses utilisateurs la possibilité d’investir dans le Forex, les indices, les matières premières et les CFD sur actions, à la fois des actifs traditionnels et des crypto-monnaies. Elle est située en Pologne, bien qu’elle ait des bureaux dans plus de 10 pays et soit gérée selon les normes de réglementation financière les plus fiables au monde.

Pour opérer dans XTB, nous avons notre propre plateforme de trading, xStation 5, disponible pour les ordinateurs de bureau, les smartphones, les tablettes et même les smartwatch. De plus, il nous offre la possibilité d’effectuer des transactions via MetaTrader 4. Et comme la plupart des courtiers, il offre la possibilité d’ouvrir un compte démo pour tester la plateforme avant de commencer à investir de l’argent réel. pendant 30 jours.

Exemple d’écran de la plate-forme XTB

Ce courtier dispose également d’une section dédiée exclusivement à la publication d’analyses de marché. Fournissant des nouvelles, des tableaux de prix, un calendrier économique et même pour les traders débutants, il dispose de sa propre académie de trading, où il fournit les rudiments de la réalisation des opérations.

Dépôts et retraits

Pour effectuer vos dépôts, vous disposez de différentes options, notamment les virements bancaires, les cartes de crédit et de débit, PayPal, Skrill et Neteller. Il n’y a pas de dépôt minimum pour l’Amérique latine et l’Espagne.

Quant aux retraits, ceux-ci sont normalement effectués dans un délai de 2 jours ouvrables, ne facturant aucun type de commission s’il est supérieur à 100 dollars, sinon une petite commission sera facturée.

Commerce

La création d’un compte chez XTB ne prendra pas longtemps, il vous suffit de vous inscrire en utilisant votre e-mail et de fournir certains documents nécessaires pour vérifier votre identité. XTB dispose d’un service d’assistance aux utilisateurs 24h/24 et 5j/7.

De même, lorsque vous utilisez XTB, vous n’avez à payer aucun type de commission pour les opérations que vous effectuez, la plateforme dispose également d’un mécanisme pour vous éviter de tomber dans un solde négatif sur votre compte. Ainsi, vous ne perdrez jamais plus que ce que vous avez déposé lorsque vous tradez avec un effet de levier de 1: 200 pour les comptes pro et de 1:30 pour les comptes standard.

Conclusion

XTB est l’une des plus anciennes plateformes de trading du marché, et lorsque vous regardez ses caractéristiques, vous pouvez comprendre pourquoi elle a remporté le prix du « meilleur courtier pour opérer dans les produits dérivés » au monde pendant trois années consécutives. Son interface utilisateur simple et son assistance dans le processus de formation des traders en font sans aucun doute l’un des courtiers préférés de CryptoTrend.

