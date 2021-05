Avis sur l’iMac repensé: un design magnifique et coloré avec des performances M1 exceptionnelles

Avant l’arrivée des premières commandes aux clients vendredi, les premières critiques sous embargo ont été publiées. Ces critiques offrent notre premier aperçu des couleurs de l’iMac dans le monde réel, ainsi que du tout nouveau design ultra-fin. Rendez-vous ci-dessous pour tout ce que vous devez savoir.

Comme prévu, les performances du nouvel iMac M1 sont similaires à celles des précédents M1 Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air. The Verge a quelques détails sur ce que cela signifie exactement:

Une autre façon d’interpréter ces chiffres est que j’obtenais effectivement les mêmes performances de cette machine que celles du M1 MacBook Pro et du Mac Mini. Ce n’est absolument pas surprenant, car ces appareils utilisent tous le même processeur. Mais c’est un bon proxy pour évaluer si l’iMac peut gérer votre travail: si vous pensez pouvoir accomplir une tâche avec le MacBook Pro M1, vous devriez pouvoir le faire. De manière plus anecdotique, j’ai pu utiliser mon appareil de test pour toutes sortes de tâches quotidiennes, de l’envoi d’e-mails à YouTube en passant par le travail photo et vidéo amateur. J’ai pu sauter entre plus de 25 onglets Chrome avec Cinebench en boucle en arrière-plan, sans bégaiement ni ralentissement. Si vous achetez l’iMac pour ce genre de chose, je ne peux pas imaginer que vous verrez trop de roues qui tournent.

Gizmodo chante les louanges de la nouvelle webcam 1080p d’Apple dans l’iMac:

Je passe beaucoup de temps sur les appels vidéo, comme beaucoup d’entre nous le font ces jours-ci, et même si j’ai la chance d’avoir un bureau à domicile dédié avec des fenêtres géantes, ces fenêtres sont orientées vers le nord. Cela signifie que je n’ai pas de lumière directe du soleil. Mon éclairage au plafond est très dur, ce que je pourrais atténuer avec une lampe de bureau plus douce ou une lampe annulaire, mais qui a l’énergie pour cela. Sur la caméra FaceTime 720p du M1 MacBook Air, même avec le processeur de signal d’image amélioré du M1, je parviens toujours à paraître à la fois granuleux et durement éclairé. La mise à niveau de la caméra frontale 1080p de l’Intel iMac l’année dernière était une énorme amélioration, mais l’objectif 1080p du nouvel iMac avec la magie M1 ISP fait le travail de Dieu. J’ai l’air d’être éclairé sur un plateau de cinéma, c’est tellement bon. Même par une journée sombre avec un éclairage au plafond le plus dur, la lumière dans mon bureau pendant un appel Google Meets avait l’air d’être diffuse et, oserais-je le dire, presque bonne. Si après un an et demi de vie sur Zoom, vous avez complètement renoncé à bien paraître devant la caméra, eh bien, c’est juste. Cet objectif 1080p pourrait être un peu trop amélioré dans ce cas. Mais j’aime ça.

Engadget détaille le nouveau design, en se concentrant spécifiquement sur l’option orange:

J’ai opté pour l’iMac orange pour notre examen, mais Apple aurait probablement dû l’appeler creamsicle. Il a un peu d’une teinte rosée le long du «menton» sous l’écran, tandis que la coque arrière est plus nettement orange. Et malgré l’esthétique ludique, l’iMac ressemble toujours à un appareil haut de gamme. J’aime particulièrement la façon dont la lumière rebondit à l’arrière de la base robuste. L’iMac n’a pas eu autant d’énergie Pixar depuis l’époque de l’abat-jour G3. Bon sang, Apple pourrait encore bénéficier de suivre certaines idées de conception de cette machine longtemps oubliée – ou peut-être que je suis juste le seul à manquer de pouvoir ajuster mon écran verticalement.

En écrivant chez Six Colors, Jason Snell a quelques bonnes descriptions de ce que c’est que de travailler sur un iMac coloré, en particulier avec les lunettes blanches:

Mais lorsque vous vous asseyez pour travailler sur l’iMac, vous obtenez une impression différente. La couleur vive est là, visible sur le stand. Au-dessus se trouve une version plus sourde de la couleur d’accentuation sur le «menton» sous l’écran. Les cadres autour de l’écran lui-même sont d’un gris neutre. Il s’agit en fait d’un dégradé, votre vision périphérique remarquant la couleur vive, mais cet accent s’estompant jusqu’à ce que vous vous retrouviez avec ce qui se trouve sur l’écran lui-même. Cela fonctionne très bien, même si j’imagine que si vous préférez utiliser le mode sombre dans des pièces bien éclairées, ce sera un contraste assez dramatique. (Je suis moi-même une personne en mode lumière et j’ai trouvé l’effet global assez harmonieux. Mais alors, le mur de mon bureau est orange.)

CNBC écrit qu’il est facile de passer au Magic Keyboard équipé de Touch ID pour le nouvel iMac:

Le nouveau Magic Keyboard, qui correspond à la couleur de l’ordinateur que vous achetez (tout comme la souris) peut être configuré avec un capteur d’empreintes digitales Touch ID pour 50 $ de plus. Vous devriez le faire lors de l’achat de l’iMac. C’est vraiment pratique pour faire des achats (comme vous le feriez sur les ordinateurs portables d’Apple), pour se connecter en une fraction de seconde ou pour partager un ordinateur. Chaque membre de la famille enregistre simplement ses empreintes digitales, puis il peut appuyer dessus pour se connecter à son compte lorsqu’il saute sur l’ordinateur.

Pocket-Lint note que le support de l’iMac n’est toujours pas réglable, ce qui les oblige à le placer sur un livre pour le soulever légèrement:

Le support en forme de L de l’ancien iMac reste, mais il est plus bas et il accueille désormais un logo Apple plus grand à l’arrière qui reflète la lumière pour donner l’impression qu’il s’allume (il ne s’allume pas, il nous a juste trompés. premier). Notez que le logo a disparu de l’avant, ce que nous pensons toujours être un choix un peu étrange, mais il n’y a pas de logo Apple devant vous lorsque vous utilisez un MacBook, un iPad ou un iPhone (oui, nous savons, il y en a un dans le coin supérieur sur macOS). Le support de l’iMac n’est pas réglable en hauteur, ce qui est un inconvénient. Nous avons fini par placer notre modèle de critique au-dessus d’un livre pour le soulever légèrement sur notre bureau.

TechCrunch sur le nouveau bloc d’alimentation avec Ethernet:

La grande mise à jour de la situation du câble d’alimentation est, bien sûr, l’ajout d’Ethernet à la brique. La brique est un peu plus grande – surtout si vous avez l’habitude de travailler avec des MacBook. Mais ce sera probablement à l’écart. Ce qu’il apporte, c’est la suppression d’un encombrement supplémentaire à l’arrière du système et aide à garder l’ordinateur lui-même beaucoup plus mince. Pour la plupart des gens, dans la plupart des cas, qui peuvent accéder à une connexion câblée, c’est un ajout intéressant.

Le Wall Street Journal résume bien le tout:

En ce sens, l’évolution de l’iMac vers le futur – et vers la famille des iPhones et des iPads – n’est pas tout à fait terminée. J’attends avec impatience l’examen de l’iMac de 2030: l’ordinateur domestique convivial et amusant est plus fin que le papier, n’a aucun port ni cordon et peut battre un super ordinateur 2020 à n’importe quelle tâche. Étrangement, il a toujours une souris qui doit être retournée pour être chargée.

Et CNET a quelques conseils d’achat pour les clients M1 iMac, recommandant à la plupart des gens d’opter pour au moins le modèle de base de 1499 $.

Si vous n’avez jamais eu d’iMac auparavant et que vous envisagez de passer d’un ordinateur portable à un ordinateur de bureau tout-en-un, je peux voir l’attrait d’une situation de travail continu à domicile. Vous obtenez beaucoup plus d’espace d’écran dans un très faible encombrement. À 1299 $ pour commencer, c’est une prime importante par rapport au MacBook Air pour essentiellement la même machine, juste avec un écran plus grand et un support (et sans batterie). Néanmoins, si vous envisagez cela, je vous recommande de commencer par le modèle de base à 1499 $, qui ajoute la version TouchID du clavier, deux ports USB-C supplémentaires, le GPU à huit cœurs et un meilleur refroidissement ainsi qu’un port Ethernet intégré dans l’alimentation. Assurez-vous simplement de choisir la couleur qui reflète le mieux votre sensation de fête, (presque) post-pandémique, et prenez une longueur d’avance sur votre été Mac chaud.

