Avis sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro : les améliorations majeures de la durée de vie de la batterie volent la vedette

Avant les premières commandes arrivées aux clients vendredi, les premiers tests de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro sont arrivés. Ces revues de presse sous embargo offrent notre premier aperçu de l’iPhone 13 dans la nature, y compris le nouveau matériel de l’appareil photo, de nouvelles couleurs, des ajustements de conception, etc.

Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons quelques-unes des informations notables des premières critiques de l’iPhone 13…

Écrivant pour le Verge, Dieter Bohn dit que la véritable star de l’iPhone 13 est sa plus longue durée de vie de la batterie :

Un jour de mes tests, l’iPhone 13 standard a fonctionné de 7 heures du matin à minuit avant de s’effondrer. C’était avec quelques tests de caméra, regarder des vidéos, le doomscrolling habituel, des e-mails, du travail et quelques jeux. C’était un travail intense pour les cinq heures d’écran ce jour-là, donc c’est impressionnant. Un autre jour avec une utilisation plus légère, je n’ai vu l’avertissement de batterie que le lendemain matin. Mais la batterie de l’iPhone 13 n’est pas magique. Lorsque nous avons eu une journée de tests vidéo 4K beaucoup plus nombreux, je cherchais un chargeur par 7 ou 8.

CNET a quelques détails sur le fonctionnement du mode Cinématique sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini :

Les résultats sont bons, et j’imagine qu’après l’avoir suffisamment utilisé, vous aurez votre propre idée de ce qui est possible. Mais il y a quelques limites à connaître. Premièrement, vous ne pouvez pas utiliser le mode Cinématique lorsqu’il fait sombre. Vous serez accueilli avec un message vous invitant à allumer votre flash.

Et quelques détails supplémentaires sur le mode cinématique d’Engadget :

À lui seul, le système d’Apple est assez intelligent. L’iPhone 13 a fait un excellent travail d’identification des visages (humains et canins) dans mes clichés, et des cases jaunes ou blanches semblaient indiquer des éléments potentiels sur lesquels se concentrer. Au fur et à mesure que mes sujets se tournaient vers et loin de l’appareil photo, ils devenaient respectivement plus clairs et plus flous. Mais quand j’ai essayé d’exercer plus de contrôle et d’ajuster le point focal, le système a eu du mal. Parfois, mon sujet prévu restait flou même après avoir tapé sur son rectangle. D’autres fois, l’iPhone n’a pas suivi la personne que j’ai sélectionnée après avoir marché derrière un obstacle, bien que ce soit une situation raisonnable.

Lorsqu’il fonctionnait comme prévu, le mode cinématique produisait un effet agréable qui donnait aux vidéos un air professionnel. Mais à l’intensité par défaut, le flou semblait étrange ou artificiel. Le contour de la tête de mon collègue était frappant sur le fond adouci et j’ai dû régler le F-stop au plus haut (f/16) pour obtenir une sensation plus naturelle.