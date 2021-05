Avis sur M1 iPad Pro: Superbe écran Liquid Retina XDR, mais les limitations iPadOS persistent

Suite aux critiques du nouvel iMac publiées hier, les premières critiques du dernier iPad Pro M1 d’Apple sont ici. Dans les critiques, nous examinons de plus près comment la puce M1 tire parti de l’iPadOS, du nouvel écran mini-LED de l’iPad Pro 12,9 pouces, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

En écrivant pour MacStories, Federico Viticci affirme que le nouvel écran Liquid Retina XDR présente «des niveaux de noir fantastiques».

En comparant les niveaux de noir entre l’ancien iPad Pro et le nouveau, le modèle 2020 semble parfaitement ignorant de la couleur “ noire ” ou de ce à quoi elle est censée ressembler. Regardez la photo ci-dessous, qui montre la même image noire affichée sur un iPad Pro 2020 et le modèle 2021 à la luminosité maximale dans une pièce sombre avec le mode nuit désactivé …

Ainsi, si, techniquement parlant, la reproduction des couleurs noires du Liquid Retina XDR n’est pas du «vrai noir», elle se rapproche considérablement de cet objectif. Je dirais même que, parce que vous tenez généralement un iPad plus loin de vos yeux, cette différence n’a finalement pas d’importance: à mes yeux, j’ai l’impression que le Liquid Retina XDR prend en charge le vrai noir, ce qui a un effet incroyable sur l’utilisation d’applications avec des modes sombres véritablement noirs sur le nouvel iPad Pro. Le contraste entre les éléments d’interface utilisateur noirs et le texte blanc est plus élevé qu’auparavant, et il existe également une meilleure séparation entre les barres latérales noires et d’autres éléments d’interface utilisateur gris foncé ou bleu foncé tels que les listes et les popovers. Je n’ai jamais beaucoup utilisé le mode sombre sur iPad parce que je préférais son apparence sur l’écran OLED de l’iPhone; Je vais reconsidérer maintenant grâce aux fantastiques niveaux de noir du Liquid Retina XDR.

MacStories sur le Magic Keyboard blanc:

Je trouve le Magic Keyboard blanc plus élégant et ressemblant à Apple que la couverture grise ennuyeuse de l’année dernière avec des touches noires. Le «look Jony Ive» de cette version est charmant, mais il faudra voir comment il vieillit avec le temps. Une semaine n’a pas suffi pour juger de cet aspect et, évidemment, j’ai bien traité cette unité d’examen. Il ne semblait pas approprié de jeter le Magic Keyboard dans un tas de terre et de prétendre que «je l’ai fait pour la science».

Viticci, cependant, conclut son examen en disant que l’accent devrait être mis sur l’avenir d’iPadOS et sur la façon dont Apple peut améliorer le système d’exploitation pour tirer parti de la nouvelle puce M1:

Mis à part une qualité d’image et une reproduction des couleurs supérieures, à ce stade, le nouvel iPad Pro n’a rien amélioré de manière significative dans mon flux de travail quotidien. On a l’impression qu’il manque une seconde moitié à l’histoire de ce produit. Je suis cependant optimiste: je soupçonne qu’Apple est bien conscient de cela aussi, et je serais extrêmement surpris si iPadOS se passe de mises à jour fondamentales majeures pendant une autre année. Le nouvel iPad Pro se sent prêt à alimenter les prochaines générations d’iPadOS; Cependant, par rapport à un matériel aussi avancé, la version actuelle d’iPadOS semble avoir été conçue pour trois iPad.

La différence d’épaisseur avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Crédits: MacStories

The Verge dit que la nouvelle fonctionnalité de caméra Center Stage est meilleure que les fonctionnalités concurrentes sur des appareils tels que le portail Facebook:

Une nouvelle invention que j’adore est la fonction Center Stage. Il effectue un zoom et suit les visages humains pour les garder centrés dans le cadre de la caméra frontale grand angle de l’iPad. Il fonctionne dans n’importe quelle application de visioconférence sans avoir besoin de configuration et il fonctionne très bien, mieux que des fonctionnalités similaires sur des écrans intelligents tels que Echo Show ou Facebook Portal.

The Verge dit également qu’il est facile de rater les avantages du mini-écran LED:

Bien sûr, il y a un grand contraste lorsque vous naviguez sur le Web, envoyez des SMS, jouez à des jeux, etc., mais ce n’est vraiment pas très différent de tout autre iPad. Apple limite toujours la luminosité maximale dans la plupart des scénarios à 600 nits, ce qui est suffisamment lumineux mais pas accrocheur (l’iPad et l’iPad Air max sortent à 500 nits).

Les tests de Gizmodo indiquent que la durée de vie de la batterie de l’iPad Pro 12,9 pouces prend un coup cette année:

Mais l’iPad Pro 12,9 pouces de cette année n’a duré que 9 heures et 2 minutes, soit une heure complète de moins que l’iPad Pro de l’année dernière, lors de notre test de résumé vidéo sur wifi – et cela ne prend pas en compte la fameuse décharge de la batterie qu’est la 5G.

J’étais curieux de connaître la durée de vie de la batterie du nouvel iPad Pro, étant donné que les miniLED sont efficaces et que le M1 avait été une aubaine pour la durée de vie de la batterie sur le MacBook Air et le MacBook Pro.

Engadget a quelques détails sur les performances de la puce M1, notant que le saut n’est pas aussi énorme que vous pourriez vous y attendre. D’autres revues ont donné des résultats similaires.

Pour essayer d’avoir une idée des côtelettes créatives de l’iPad Pro, j’ai assemblé plusieurs clips vidéo 4K d’anciennes critiques lorsque j’avais des cheveux dans LumaFusion et je les ai exportés. L’iPad Pro 2020 s’est terminé en 14 minutes et 20 secondes. Pendant ce temps, le nouveau M1 de l’iPad Pro 2021 a terminé le test en… 14 minutes et 12 secondes. Pas vraiment un énorme bond en avant. Ensuite, j’ai essayé un test similaire dans Premiere Rush d’Adobe, mais avec une torsion: au lieu de sortir les images dans sa 4K native, j’ai exporté en 1080p à 30 ips. La différence était un peu plus perceptible cette fois, mais toujours pas dramatique. Il a fallu un peu plus de six minutes pour l’iPad Pro de l’année dernière, tandis que le nouveau l’a réalisé en 5 minutes et 37 secondes. (Pour ce que ça vaut, Apple a déclaré que «le précédent iPad Pro était déjà optimisé pour encoder et décoder la vidéo en temps réel» et qu’il en va de même pour le moteur vidéo du M1.)

ZDNet sur la RAM ajoutée:

Mais là où je suis le plus impressionné par les performances de l’iPad Pro, c’est avec la mémoire supplémentaire. Apple m’a envoyé un iPad Pro de 1 To avec 16 Go de mémoire – contre 6 Go de RAM dans la gamme iPad Pro 2020 (et 4 Go ou 6 Go de RAM dans le modèle 2018, selon la quantité de stockage). Si vous obtenez un iPad Pro 2021 avec moins de 1 To de stockage, il sera livré avec 8 Go de mémoire.

Je viens d’un iPad Pro 2018 avec 4 Go de mémoire, mais j’ai passé beaucoup de temps à tester l’iPad Pro 2020 avec 6 Go de mémoire. Sur iPadOS, le manque de mémoire est surtout perceptible lors du multitâche et une application recharge son interface lorsque vous y revenez, ou lorsqu’un onglet Safari doit se rafraîchir après avoir été inactif pendant un certain temps. Ces deux problèmes se sont produits régulièrement sur les précédents iPad Pro que j’ai utilisés – par routine, je veux dire, toute la journée.

Sur l’iPad Pro 2021, je n’ai pas encore épuisé la mémoire lors du passage entre plusieurs applications et onglets Safari. Les applications restent prêtes pour l’action en arrière-plan plus longtemps et Safari se souvient de chaque détail de la page Web.