Avis sur Super Monkey Ball Banana Mania : Je suis divisé

Enfant, je me souviens avoir passé des heures à jouer à Super Monkey Ball et Super Monkey Ball 2 sur GameCube avec ma sœur. Les jeux sont légers et colorés, proposent des modes solo et multijoueur amusants, et les singes ressemblent à quelque chose d’un dessin animé du samedi matin. Je n’ai pas touché à la série depuis, et j’ai pensé que Banana Mania serait le parfait voyage nostalgique pour moi. Bien que ce soit très amusant, je l’ai aussi trouvé étonnamment frustrant.

Banana Mania est un remaster des trois premiers jeux Super Monkey Ball : Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. Si vous n’êtes pas familier avec la série, les jeux Monkey Ball consistent principalement à faire rouler des singes dans des balles translucides à travers des parcours de labyrinthe de plus en plus difficiles. Mais au lieu de contrôler le singe dans la balle, vous contrôlez le parcours, en l’inclinant pour faire rouler la balle du singe.

Les premières étapes de l’histoire solo de Banana Mania offrent un bon équilibre en termes de difficulté. Quand vous avez l’impression d’avoir juste assez de contrôle sur votre singe alors qu’il dévale une pente ou franchit des obstacles pour l’amener vers le but, le jeu est génial. À peu près à mi-chemin du mode histoire, Banana Mania est devenu extrêmement difficile pour moi. De nombreuses étapes nécessitaient un niveau de finesse, de toucher et un peu de chance que je ne pouvais souvent tout simplement pas atteindre, ce qui signifiait que je tombais régulièrement d’une petite poutre d’équilibre ou dévalais une rampe parce que je ne m’en étais pas approché à la angle droit.

Un niveau de Super Monkey Ball Banana Mania. Image : Séga

Heureusement, Banana Mania propose un mode d’assistance, qui double le temps dont vous disposez pour terminer un niveau, dépose des flèches le long du chemin optimal et vous permet d’activer le ralenti pour avoir plus de contrôle. Vous pouvez accéder au mode d’assistance à partir du menu de pause, ou le jeu vous demandera de l’activer si vous tombez suffisamment de fois d’une scène. C’est effectivement très utile.

Mais au fur et à mesure que j’avançais dans le jeu, j’ai découvert que j’essayais souvent un niveau une ou deux fois avant d’abandonner, d’activer le mode assistant et de parcourir le tout au ralenti. Un certain nombre de fois, je n’ai pas pu battre un niveau même avec le mode assistant, alors je l’ai simplement ignoré, ce que vous pouvez également faire à partir du menu de pause. (Cependant, sauter un niveau coûte de la monnaie dans le jeu, et si vous n’en avez pas assez, vous devrez gagner plus en jouant à d’autres niveaux ou modes.)

Les derniers niveaux du mode histoire étaient trop punitifs pour moi

Je suis sûr qu’il y a des gens qui se délecteront du défi, mais Banana Mania était tout simplement trop punitif pour moi. J’admets que j’ai été surpris par la difficulté, mais peut-être que je l’ai oublié après des années sans jouer aux jeux originaux. Si les derniers niveaux étaient trop difficiles pour moi, ils ne seront probablement pas faciles pour le marché cible plus jeune pour lequel le jeu semble être conçu. Bien qu’il soit bon que vous puissiez sauter des niveaux, même si cela a un coût ennuyeux.

Cependant, Banana Mania est bien plus qu’un simple joueur difficile. Il existe également 12 jeux de société multijoueurs, qui incluent des choses comme le bowling, le billard et le golf. (Oui, le bien-aimé Monkey Target est de retour, et il est toujours aussi génial.) La plupart de ces jeux sont faciles à jouer et chacun vous permet de personnaliser certaines règles à votre guise. Je les ai joués pendant quelques heures avec ma sœur et des membres de ma famille, et nous nous sommes bien amusés à les parcourir. Beaucoup n’ont pas trop de profondeur, mais si nous nous ennuyions d’un, nous sauterions simplement dans l’un des 11 autres.

Je dois également mentionner l’un des éléments les plus charmants de Banana Mania : Sega s’est inspiré de Super Smash Bros. en ajoutant un certain nombre d’icônes de jeux vidéo en tant que personnages jouables que vous pouvez débloquer ou acheter en tant que contenu téléchargeable. Beaucoup d’entre eux sont des légendes de Sega, telles que Sonic et Tails et de véritables consoles Sega, mais il existe également des personnages non-Sega, comme Hello Kitty de Sanrio.

Sonic était mon personnage préféré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas jouer avec lui en multijoueur.Image : Sega

J’ai adoré utiliser les personnages non-Monkey Ball pendant que je jouais dans le mode histoire. Mon préféré était Sonic; rouler alors que le hérisson bleu avait presque l’impression de jouer un niveau spécial étendu dans un jeu Sonic The Hedgehog. Vous ne pouvez pas jouer en tant que personnages supplémentaires en multijoueur, ce qui est décevant. J’adorerais pouvoir jouer au Monkey Billiards en tant que Kiryu de Yakuza.

Je suis déchiré par Super Monkey Ball Banana Mania, qui donne l’impression d’offrir deux expériences très différentes dans un seul package. La plupart des jeux de société multijoueurs restent aussi amusants qu’ils l’étaient lorsque j’y jouais quand j’étais enfant, mais le mode solo n’a pas tenu le coup de la même manière pour moi. Souvent, c’est assez amusant, mais parfois la difficulté peut me rendre fou.

Super Monkey Ball Banana Mania sera lancé le 5 octobre, bien que les joueurs qui achètent la version Digital Deluxe puissent y jouer plus tôt. Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.