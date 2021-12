Avis Tempo Move – Fitness alimenté par iPhone pour un excellent rapport qualité-prix, avec un design encore meilleur !

Je teste depuis quelques semaines le nouveau Tempo Move Home Gym, qui utilise la technologie de votre iPhone pour vous offrir une expérience d’entraînement personnel à domicile. Le Tempo Move ne coûte que 395 USD et comprend un ensemble d’haltères réglables de haute qualité, des assiettes de style olympique et l’un des conteneurs de stockage de fitness les mieux conçus que j’aie jamais vus. Discutons si ce forfait de remise en forme à domicile pourrait être la solution idéale pour votre maison.

Tempo Move – Revue vidéo

Conception

Avec un coût initial de 395 $, le Tempo Move est le premier appareil de fitness connecté que j’ai vu à ce niveau de prix à fournir un ensemble de haute qualité et bien conçu.

Le « noyau » est ce qui maintient votre iPhone en position verticale afin que la caméra frontale puisse être utilisée avec l’application Tempo Move pour fournir des commentaires sur l’entraînement, en plus de tout connecter à votre téléviseur ou à votre moniteur externe. En plus de cela, le « noyau » a été intelligemment conçu pour être complètement amovible du stockage de poids.

L’armoire de stockage de poids est disponible en options claires et sombres. Le couvercle à l’avant est maintenu magnétiquement en place, ce qui vous permet de l’ouvrir de chaque côté pour accéder aux poids et aux clips. Un espace de rangement supplémentaire est accessible par le haut où les deux haltères sont tenus. C’est également au sommet que se trouve le « noyau » du Tempo Move.

Cela vous permet également de placer le stockage de poids Tempo Move n’importe où dans votre pièce, car vous pouvez toujours garder le « noyau » au-dessus de votre centre de divertissement. Tempo fournit également une pièce de bois circulaire à mettre à la place du «noyau» pour que tout soit aussi beau que possible.

Ce qui est (et n’est pas) inclus avec le Tempo Move

Le Tempo Move comprend :

L’armoire de stockage de poids (2′ H x 1,6′ L x 1,6′ P) Haltères de style olympique de 7,5 lb (2x)Plaques de poids olympiques de 5lb (4x)Plaques de poids olympiques de 2,5lb (4x)Plaques de poids olympiques de 1,25lb (4x)Colliers de poids (4x)câble HDMI

Les poids inclus sont suffisants pour ajouter jusqu’à 25 livres par haltère, ce qui sera suffisant pour de nombreuses personnes pour commencer. Cela dit, il y a de la place dans le Tempo Move pour permettre leurs plaques de poids de 10 lb si vous en avez besoin. Un ensemble de 4 plaques de style olympique de 10 lb peut être acheté pour 145 $ sur le site Web de Tempo (je viens d’utiliser la mienne fournie avec le studio Tempo).

Soit dit en passant, les colliers inclus ici ont été considérablement améliorés par rapport à ceux qui étaient auparavant inclus avec Tempo Studio. Non pas que ceux-ci étaient mauvais, mais ils glissent et se clipsent beaucoup plus facilement – ​​ce qui peut vraiment améliorer votre expérience puisque la plupart des entraînements vous obligent à changer de poids plusieurs fois.

L’ensemble haltère/collier/poids qui est inclus ici vaut facilement plus de 300 $ à lui seul. Ainsi associé à l’armoire de stockage de poids, le package Tempo Move est un bon rapport qualité-prix avant même de considérer les fonctionnalités supplémentaires incluses avec la technologie.

Présentation des fonctionnalités

Tous les poids inclus ici sont très colorés et lumineux pour aider le Tempo Move à utiliser l’appareil photo de votre iPhone pour :

Scannez vos poids pour enregistrer automatiquement la quantité de poids que vous utilisez pour chaque série. Comptez et enregistrez le nombre de répétitions que vous effectuez. Surveillez votre formulaire et fournissez des commentaires en temps réel.

Examinons donc chacune de ces fonctionnalités un peu plus en profondeur.

Balayage automatique du poids

La numérisation des poids est très cool et se produit rapidement pendant que vous complétez chaque série. J’ai trouvé que cela fonctionnait très précisément, tant que j’étais dans une pièce bien éclairée. Cependant, le Tempo Move semble avoir un peu de mal dans des situations de faible luminosité, en particulier lorsque vous essayez d’enregistrer les plaques de 10 lb en option.

Tempo a déclaré qu’ils travaillaient à pouvoir utiliser le LIDAR inclus dans certains des téléphones les plus récents. Une fois cette intégration incluse, cela devrait aider à résoudre ces problèmes de faible luminosité.

Il y a un autre problème qui vient avec l’analyse automatique du poids – vous êtes maintenant pratiquement incapable de suivre les cours Tempo avec vos propres poids. Pour être juste, ce ne sera un problème que pour un petit nombre d’utilisateurs qui prévoient d’utiliser des haltères de plus de 45 livres. Mais si vous êtes l’un d’entre eux, vous devez être conscient de cette limitation lors de la commande du Tempo Move.

Comptage automatique des répétitions

Le comptage automatique des représentants ici semble être assez précis, même dans ces situations de faible luminosité. En fait, je n’ai jamais rencontré un seul représentant manqué en testant le Tempo Move jusqu’à présent. La seule exception à cela était lorsque mon enfant était assis sur le canapé derrière moi. Il semble que si quelqu’un d’autre se trouve dans la caméra pendant que vous vous entraînez, le Tempo Move commence à avoir des problèmes pour enregistrer ce qui se passe.

Commentaires de formulaire en temps réel

Enfin, nous avons une évaluation automatique des mouvements et un retour de forme en temps réel, je n’ai encore vu aucun appareil le faire de manière significative, et Tempo, malheureusement, n’a pas changé d’avis. Je l’ai mentionné dans mon précédent examen du Tempo Studio, mais le formulaire de commentaires n’est actuellement pas très bien placé.

La rétroaction est limitée à une poignée de défauts de mouvement et, dans certains cas, est tout simplement fausse. Par exemple, le Tempo Move est absolument déterminé à ce que je reste toujours accroupi sur mes orteils… même lorsque mes orteils ne touchent plus le sol. Les autres défauts de mouvement que j’ai testés (comme les squats à faible profondeur ou le levage avec un dos arrondi) ne sont pas du tout enregistrés. Je souhaite surtout à ce stade qu’il y ait un moyen de désactiver les commentaires de formulaire jusqu’à ce qu’il constate une amélioration significative.

À l’épreuve du temps

La bonne nouvelle, et pourquoi je suis si optimiste quant à l’avenir de Tempo, c’est que tous ces problèmes ne sont pas inhérents au produit lui-même. Ils nécessitent simplement des améliorations logicielles incrémentielles et, contrairement à la grande majorité des appareils de fitness connectés, le Tempo Move peut également être totalement évolutif. Tant que vous prévoyez de continuer à mettre à niveau votre téléphone toutes les quelques années, vous ne devriez jamais avoir besoin d’acheter une nouvelle version du Tempo Move pour pouvoir accéder aux dernières technologies.

Même au cours des derniers mois, Tempo a ajouté la prise en charge de l’Apple Watch, lui permettant d’être utilisée comme moniteur de fréquence cardiaque, en plus de pouvoir suspendre votre cours si vous avez besoin de plus de temps pour changer de poids entre les séries.

Quand je pense à la valeur, je pense à :

Combien de temps un équipement durera-t-il avant d’avoir besoin d’être réparé ou de rencontrer des problèmes.

C’est ici que le Tempo Move brille vraiment contre la concurrence. Les haltères et plaques olympiques ici sont conçus pour durer et peuvent facilement supporter 20 ans ou plus d’utilisation.

Tout aussi important, si vous ne souhaitez pas vous engager à vous abonner à Tempo pendant ces 20 années, la majeure partie de la valeur est toujours maintenue. Vous disposez toujours d’un excellent ensemble d’haltères réglables, d’une belle armoire de rangement pour le poids et vous pouvez même connecter votre téléphone à la télévision à l’aide du « noyau ».

Je ne peux penser à aucun autre appareil de fitness connecté qui conserve autant de valeur sans nécessiter un abonnement.

Adhésion Tempo Move

L’abonnement Tempo coûte 39 USD par mois et comprend des centaines de cours allant de la force, au conditionnement, à la boxe, au yoga et à la mobilité. J’écris « des centaines de classes » plutôt que des milliers car la grande majorité de la bibliothèque Tempo actuelle n’est pas incluse. Malheureusement, la plupart des cours n’ont pas été filmés en pensant au Tempo Move et ne peuvent donc pas être transférés vers le nouveau format.

Vraiment, ce n’est qu’une préoccupation mineure à court terme car, avec de nouvelles classes ajoutées quotidiennement, il ne faudra pas très longtemps avant que le Tempo Move ait autant de classes et de programmes que vous le souhaitez. Mais en ce moment, il manque beaucoup de cours et de programmes qui, à mon avis, sont parmi les meilleurs. Plus précisément, la formation avec haltères et kettlebells n’est pas encore disponible (bien que la société ait déclaré qu’elle travaillait à sa sortie prochainement).

Au fur et à mesure que Tempo construit la bibliothèque, inclut la possibilité de suivre des cours en direct et permet la formation d’haltères, je pense que la valeur de posséder le Tempo Move continuera de croître considérablement au fil du temps.

Cours de tempo

Les cours sur Tempo sont ce qui fait que tout fonctionne. Oubliez la technologie. Oubliez l’équipement de haute qualité. Les cours et les entraîneurs qui les dirigent sont ce qui devrait faire du Tempo Move un incontournable pour beaucoup.

Les cours Tempo proposent ce que j’ai appelé précédemment une « vraie formation ». Je ne dis pas cela pour mépriser les autres programmes et je comprends que tous les entraînements peuvent être considérés comme un véritable entraînement. Mais ce que je veux dire par cette phrase, c’est que l’entraînement que vous obtenez avec Tempo est ce que vous attendez également d’un centre légitime de force et de conditionnement physique ou de fitness. Je ne peux pas en dire autant de la plupart des cours de musculation connectés.

C’est vraiment simple : des programmes qui incluent une surcharge progressive d’une classe à l’autre, des entraîneurs permettant un temps de repos adéquat entre les séries en fonction des besoins et des objectifs de l’entraînement, des combinaisons de répétitions, de séries et de mouvements qui ont du sens du point de vue de la science de l’exercice. Tout cela est évident dans Tempo, donnant à ses membres l’impression de suivre un cours d’un véritable expert à la maison.

Dernières pensées

Le Tempo Move n’est pas seulement ma nouvelle technologie de fitness connectée préférée de 2021, il a le potentiel de perturber positivement l’ensemble de l’industrie du fitness à domicile avec une proposition de valeur exagérée, la capacité d’être à l’épreuve du temps et le fait que cela est toujours un excellent produit même sans abonnement.

