Avis Tula Mic : un impressionnant microphone/enregistreur portable

Le Tula Mic est un microphone USB portable avec deux capsules et un enregistreur autonome intégré. Il dispose d’un support pliable, d’une suppression du bruit et de 8 Go de stockage pour jusqu’à 12 heures d’enregistrement continu. Surtout, ça sonne bien. Regardez notre revue Tula Mic pendant que je discute des raisons pour lesquelles il s’agit d’une bonne option de microphone portable, idéale pour les flux de travail d’enregistrement mobile avec iPad ou Mac.

Spécifications et conception

La première chose qui a attiré mon attention était la quantité de flexibilité et d’options que ce microphone apporte à la table. Voici un aperçu de ce que le Tula Mic offre dans un boîtier compact :

Fonctionne comme un enregistreur mobile autonome ou un microphone USB-C Capsules cardioïdes et omnidirectionnelles dédiées Amplis op Texas Instruments Burr Brown Réduction du bruit Klevgrand Connexion casque 3,5 mm pour une surveillance sans latence Le microphone lavalier TRRS prend en charge 8 Go de mémoire interne pour stocker environ 12 heures d’enregistrements WAV Connectivité USB-C pour le chargement, le mode micro USB et la récupération de fichiers Micrologiciel évolutif Batterie rechargeable de 3,7 V 700 mAh avec jusqu’à 12 heures d’enregistrement continu par charge Comprend un support amovible intégré Comprend un adaptateur pour la connexion aux supports et bras de micro Comprend USB Câble -C vers USB-A Conçu par une entreprise de conception primée Red Dot Disponible dans les couleurs rouge, noir, crème ou mousse de mer Facilement réparable grâce à la conception encliquetée et vissée ensemble

Vidéo: examen de Tula Mic – portable et rempli de fonctionnalités

Le Tula Mic est super portable

Comme je l’ai noté au début, je suis toujours à la recherche d’un microphone portable de bonne qualité, et le Tula Mic fait définitivement partie de cette catégorie. Tenez compte de ses dimensions et de son poids :

Longueur : 3,9 pouces Largeur : 2,5 pouces Hauteur : 0,98 pouces Poids : 0,35 livres

Comme vous pouvez le voir, le Tula Mic est super compact et tient facilement à portée de main. C’est un microphone qui peut facilement être placé dans une poche de jean ou dans un sac.

Le support pliable, qui affleure le microphone lorsqu’il n’est pas utilisé, ajoute à la portabilité. Le dépliage du support rabattable offre une surface de repos inclinée pour le Tula Mic. Vous pouvez également retirer le support et le remplacer par un accessoire inclus qui facilite la fixation du micro sur un support de microphone ou un bras de microphone de taille normale.

La qualité de fabrication du microphone est également assez décente. Il n’est pas construit comme un char, mais son châssis principalement en métal devrait assez bien tenir dans le temps. Il convient de noter qu’il peut être facilement réparé, car les pièces sont cassées et vissées ensemble au lieu de tout coller comme beaucoup de technologies modernes le sont de nos jours.

La flexibilité

L’une des choses qui rend ce microphone si pratique est qu’il peut fonctionner de deux manières principales. De toute évidence, le Tula Mic fonctionne comme un microphone USB-C. Connectez simplement le micro à votre MacBook ou iPad via un câble USB-C et utilisez-le comme source d’entrée microphone et source de sortie casque.

Le Tula Mic fonctionne également comme un enregistreur audio autonome. Doté d’un stockage intégré de 8 Go et de la possibilité d’enregistrer jusqu’à 12 heures d’affilée avec une seule charge, c’est une bonne option pour enregistrer lors de vos déplacements.

Boutons matériels et indicateurs LED

De chaque côté du logo Tula, sur le devant du microphone, se trouvent deux indicateurs LED. La LED de gauche est l’indicateur d’enregistrement, qui vous permet de savoir quand le microphone enregistre activement de l’audio. La LED de droite est l’indicateur de mesure du gain, qui s’affiche en vert pour une bonne entrée sans écrêtage, en jaune indiquant que le gain doit être réduit et en rouge pour indiquer un écrêtage. Si aucune lumière ne s’affiche lorsque l’audio est présent, alors le gain est trop faible et doit être ajusté en conséquence.

Au dos du Tula Mic, de chaque côté de l’entrée USB-C, reposent deux zones d’intérêt supplémentaires. Sur le côté gauche du port USB, vous trouverez un petit indicateur LED de batterie, qui s’affichera en rouge lorsque la batterie est épuisée, ou en jaune lorsqu’elle est faible, tandis qu’une entrée de réinitialisation matérielle repose sur le côté opposé.

Le Tula Mic comporte de nombreux boutons matériels – 13 en tout – de chaque côté de l’appareil. Ces boutons contrôlent tout sur le microphone et les fonctions d’enregistrement.

Tula Mic côté gauche

Gain vers le haut et vers le bas : Ces boutons augmentent ou diminuent le gain du microphone par incréments de 5 dB.

Passer en avant et revenir en arrière : Uniquement applicable lors de la lecture de pistes enregistrées sur le Tula Mic, une simple pression passera à la piste suivante ou passera à la piste précédente, tandis qu’une longue pression fera avancer ou reculer rapidement la piste en cours, respectivement.

Muet: Une simple pression désactivera ou réactivera le microphone. La fonctionnalité de sourdine fonctionne à la fois en mode enregistrement et en mode lecture.

NC: Le plug-in de réduction de bruit audio Brusfri intégré, de la société de logiciels suédoise Klevgrand, peut être utilisé pour traiter le bruit de fond lors de l’enregistrement. En appuyant longuement sur le bouton matériel dédié à la suppression du bruit, Brusfri peut prélever un échantillon du bruit de fond et le « soustraire » de vos enregistrements. Ainsi, il est important de ne pas parler pendant l’appui long afin que Brusfri puisse apprendre ce qui est réellement du bruit.

En mode USB, les utilisateurs peuvent activer la suppression du bruit en appuyant sur le bouton NC. Lors de l’utilisation du Tula Mic comme enregistreur mobile, la suppression du bruit ne peut pas être activée si elle est déjà activée, mais l’unité enregistrera automatiquement à la fois un fichier à bruit réduit et le fichier WAV d’origine non modifié.

Sélection du micro : Lorsque la LED Mic Select est désactivée, le Tula Mic est en mode cardioïde unidirectionnel par défaut. Ce mode est mieux utilisé lorsqu’une seule personne parle vers l’avant du microphone. Pour enregistrer une pièce entière ou un son à 360 degrés, appuyez sur le bouton Mic Select pour passer au diagramme polaire omnidirectionnel. De plus, un appui long sur le bouton Mic Select activera l’entrée du microphone LAV via la prise casque 3,5 mm. Dans ce mode, la LED Mic Select clignotera.

Tula Mic côté droit

Augmenter et baisser le volume : Ces boutons augmentent ou diminuent le gain de l’entrée casque 3,5 mm par incréments de 5 dB.

Enregistrer: Une simple pression démarre un enregistrement, tandis qu’une nouvelle pression met l’enregistrement en pause.

Arrêter: Appuyer sur le bouton Stop pendant qu’un enregistrement est en cours arrêtera l’enregistrement. Pendant la lecture audio, le bouton arrêtera la lecture et reviendra au début de la piste. Appuyez une troisième fois sur Stop pour revenir au début de la dernière piste enregistrée.

Jouer pause: Appuyez une fois pour lire la dernière piste enregistrée, tandis qu’une nouvelle pression mettra la lecture en pause.

Allumé éteint: Une simple pression active ou désactive le Tula Mic.

Qualité sonore et expérience d’enregistrement

Bien sûr, les fonctionnalités et la flexibilité ne vaudraient rien si le microphone ne produisait pas de bons enregistrements, et le Tula Mic fait un très bon travail à mon avis. Pour cette revue Tula Mic, j’ai enregistré plusieurs échantillons pour démontrer la qualité sonore du microphone. Évidemment, différents environnements produiront des résultats différents, mais cela devrait vous donner une idée approximative.

5 pouces de distance

Il s’agit d’un simple test de près utilisant la capsule unidirectionnelle par défaut. Remarquez la présence de quelques splosives.

12 pouces de distance

Il s’agit d’un enregistrement de test à environ 12 pouces de distance à l’aide de la capsule unidirectionnelle.

Chauffage dans BG sans suppression de bruit

J’ai allumé un radiateur portable en arrière-plan pour un bruit ambiant. Pour cet enregistrement, j’ai laissé la suppression du bruit désactivée.

Chauffage dans BG avec suppression du bruit

Avec le radiateur portable toujours actif, j’ai échantillonné le bruit ambiant, puis j’ai enregistré avec la suppression du bruit active. Remarquez la couleur et l’augmentation des sifflements.

Omnidirectionnel

Il s’agit d’un test de la capsule omnidirectionnelle du Tula Mic, qui est utile pour l’audio à 360 degrés et des choses comme les podcasts de groupe.

De mes tests, je conclus que le Tula Mic est un microphone de bonne qualité qui peut être utilisé pour une variété d’applications. En raison de sa portabilité, il est évidemment idéal pour les enregistrements de scratch et les enregistrements instantanés lors de vos déplacements, mais il sonne également assez bien pour être utilisé sur des podcasts, des voix off, des appels vidéo, etc. Et grâce à sa capsule omnidirectionnelle intégrée, c’est une option pour le podcasting avec deux personnes ou plus autour du microphone.

Le Tula Mic a relativement bien géré les splosives, étant donné qu’il n’est pas fourni avec un filtre anti-pop ou un pare-vent. Bien que les splosives soient inévitables lorsque vous vous approchez très près du micro – vous pouvez les entendre dans l’enregistrement rapproché ci-dessus – elles peuvent être gérées avec une certaine préparation. Cela étant dit, je souhaite que le Tula Mic inclue un filtre anti-pop ou une sorte de pare-vent, mais les utilisateurs entreprenants peuvent toujours trouver leur propre solution.

La fonction d’annulation du bruit du Tula Mic est pratique pour les environnements bruyants, tant que vous gardez vos attentes réalistes. La suppression du bruit ne bloquera pas les aboiements des chiens, les bébés qui pleurent ou des choses comme ça, mais elle fait un travail décent pour réduire les bourdonnements des unités CVC et autres. La réduction du bruit basée sur Brusfi du Tula Mic fonctionne bien, mais comme vous pouvez l’entendre dans les tests ci-dessus, elle met l’accent sur les sifflements dans les enregistrements et leur donne un son quelque peu traité. Il y a des moments où la suppression du bruit sera utile, mais ne la considérez pas comme une panacée si vous enregistrez dans un environnement bruyant.

Lecture et déchargement d’enregistrements audio

Les enregistrements créés avec le Tula Mic sont automatiquement sauvegardés sur les 8 Go de stockage interne du microphone. Vous pouvez facilement lire l’audio enregistré en appuyant sur le bouton Lecture/Pause, qui jouera la dernière piste enregistrée. Malheureusement, il n’y a pas de haut-parleur intégré pour revoir rapidement les enregistrements, vous devrez donc utiliser un casque pour surveiller la lecture.

Pour accéder aux enregistrements sur votre Mac ou iPad, vous devrez connecter le microphone à votre ordinateur via un câble USB, qui montera le Tula Mic en tant que lecteur externe. Vous pouvez lire les enregistrements sauvegardés directement depuis le stockage du micro, ou décharger les enregistrements sur votre Mac ou iPad pour une post-production ultérieure.

Conclusion

Le Tula Mic est un micro riche en fonctionnalités que je peux recommander aux utilisateurs à la recherche d’une solution de microphone portable. Non seulement il fonctionne comme un microphone USB compétent avec deux capsules pour plus de flexibilité, mais il peut également fonctionner comme un enregistreur audio portable autonome. Il dispose d’une capacité de surveillance intégrée sans latence grâce à la prise casque 3,5 mm incluse, et a une capacité d’annulation de bruit pour démarrer. Inutile de dire que je prévois de l’ajouter à mon équipement de voyage.

Aussi bon que soit le Tula Mic, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que ce microphone peut être difficile à ajuster pour certains utilisateurs. D’une part, il a beaucoup trop de boutons, ce qui peut être une source de confusion. Deuxièmement, il n’y a pas d’affichage pour apprendre rapidement des choses importantes comme le niveau de gain, la durée de vie restante de la batterie et l’espace de stockage. Au lieu de cela, vous devez vous fier aux indicateurs LED ou vous connecter à votre Mac pour obtenir des détails sur le stockage restant.

Comme il n’y a pas d’affichage intégré, parcourir les enregistrements peut être un exercice de patience si vous en avez beaucoup. Ce microphone aurait pu bénéficier d’un petit écran OLED, car cela aurait réduit le nombre de boutons nécessaires et fourni aux utilisateurs des informations pertinentes sur l’état de l’unité de manière facilement digestible.

Tout bien considéré, le Tula Mic est l’un des meilleurs microphones portables que j’ai utilisés. Avoir un casque d’écoute intégré n’a pas de prix, et parce que vous pouvez enregistrer totalement sans aucun matériel supplémentaire, c’est un enregistreur autonome qui peut être utilisé pratiquement n’importe où. Le support amovible intégré et la fixation de bras pleine grandeur sont également d’énormes commodités à ne pas négliger.

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir 10 % de réduction sur les tulas noires et crème sur TulaMics.com avec le code BLACKFRIDAY. L’offre expire le 29/11 ou jusqu’à épuisement des stocks. Que pensez-vous du Tula Mic ? Exprimez-vous ci-dessous dans les commentaires avec vos réflexions.

