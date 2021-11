Avis Ultra Mobile : Beaucoup de données prépayées et appels internationaux gratuits

Ultra Mobile est un opérateur prépayé sur le réseau T-Mobile qui vise à offrir aux clients ce qu’ils attendent le plus d’un forfait téléphonique : beaucoup de données. Ultra Mobile se concentre également sur les clients qui ont besoin d’appels internationaux, avec des appels gratuits vers plus de 80 pays. Si vous restez local, vous pouvez choisir la bonne quantité de données pour vous, y compris jusqu’à 60 Go de données haut débit avec le plus grand forfait illimité.

Aux États-Unis, Ultra Mobile utilise le réseau de T-Mobile pour le service. Cela signifie que la plupart des gens devraient avoir une excellente couverture et que la plupart des téléphones devraient fonctionner sur ce réseau sans problème. Ultra Mobile prend également entièrement en charge la 5G gratuitement tant que vous disposez d’un téléphone qui la prend en charge. Si vous recherchez une excellente couverture de données et un forfait qui vous permet d’en tirer le meilleur parti, Ultra Mobile est un excellent choix prépayé.

Avis sur Ultra Mobile :

Ultra Mobile Illimité

En bout de ligne : Ultra Mobile utilise le puissant réseau T-Mobile pour offrir une excellente couverture et des vitesses améliorées. Ultra propose également de nombreuses données, même pour les utilisateurs les plus lourds, avec son forfait illimité, ainsi que des réductions pour les renouvellements de plusieurs mois pour ceux qui peuvent planifier à l’avance.

Le bon

Réseau T-Mobile avec prise en charge 5G Excellentes fonctionnalités internationales incluses chaque mois Économisez lorsque vous payez pour plusieurs mois Excellente assistance téléphonique

Le mauvais

Le prix peut être déroutant La qualité du streaming vidéo est faible Les performances de T-Mobile 5G peuvent toujours être incohérentes

Ultra Mobile : Prix et disponibilité

Source : Samuel Contreras / Android Central

Ultra Mobile est principalement disponible sur le site d’Ultra Mobile ainsi que dans certains magasins partenaires. Ultra Mobile est disponible aux États-Unis et commence à seulement 10 $ par mois pour son forfait de données de 250 Mo le moins cher.

Le principal moyen d’économiser avec Ultra Mobile est d’acheter plusieurs mois de service. Comme Mint Mobile, votre tarif mensuel baissera, mais vous devrez payer d’avance pour toute la durée. Vous pouvez modifier votre période de renouvellement en ligne ou à partir de l’application Ultra Mobile, donc si vous n’êtes pas sûr d’aimer le service, vous pouvez commencer avec un mois et renouveler plus longtemps.

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 250 Mo 15 $ 13 $ 11 $ 10 $ 2 Go 19 $ 16 $ 15 $ 14 $ 3 Go 24 $ 22 $ 21 $ 20 $ 6 Go 29 $ 28 $ 27 $ 25 $ 15 Go 39 $ 36 $ 35 $ 30 $ Illimité (40 Go) 49 $ 46 $ 45 $ 40 $ Illimité+ (60 Go) 59 $ 56 $ 55 $ 50 $

Tous les forfaits Ultra Mobile incluent des appels illimités vers plus de 80 pays pris en charge. Vous pouvez ajouter des fonds à n’importe quel forfait pour appeler, envoyer des SMS ou vous déplacer à l’international, et les grands forfaits sont déjà fournis avec des fonds inclus. Le forfait illimité, par exemple, est accompagné d’un crédit international de 5 $ par mois. Illimité+ augmente jusqu’à 10 $.

Ultra Mobile : ce qui est bien

Source : Samuel Contreras / Android Central

J’ai testé une carte SIM illimitée dans un Samsung Galaxy S20+ débloqué avec 5G. Ce forfait comprend 40 Go de données haut débit et 10 Go de données hotspot. Ce forfait comprend également 5 $ par mois pour les appels et les SMS internationaux. Vous obtenez des appels et des SMS illimités aux États-Unis, ainsi que des SMS dans le monde et des appels gratuits vers plus de 80 pays.

Ultra Mobile utilise T-Mobile pour son réseau, et c’est une bonne chose. T-Mobile a fait de grands progrès dans la construction de son réseau 5G et l’ajout de couverture et de capacité pour les appareils LTE. Aux États-Unis, T-Mobile a désormais la meilleure couverture 5G, et il ne ralentit pas avec son déploiement sur le spectre de la bande moyenne 2,5 GHz qui s’étend rapidement et permet des vitesses beaucoup plus élevées. T-Mobile appelle ce spectre Ultra Capacity, et il résistera mieux à la charge, il est donc logique de l’amener le plus rapidement possible dans les zones urbaines et suburbaines.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Je peux obtenir un signal n41 solide dans ma région, et les vitesses étaient excellentes à plus de 300 Mbps, avec des pics de plus de 500 Mbps. Encore mieux que les vitesses de téléchargement étaient les téléchargements, qui étaient d’environ 50 Mbps assez régulièrement. Même le réseau n71 5G à bande plus lente avait des vitesses de téléchargement solides à mesure que je m’éloignais de la ville. Les vitesses de téléchargement rapides sont idéales pour les smartphones car elles peuvent vous aider à envoyer rapidement des vidéos et des photos. Cela peut également aider à la qualité des appels vidéo.

Un autre avantage de l’utilisation du réseau de T-Mobile est la compatibilité téléphonique. Le réseau GSM de T-Mobile fonctionnera avec à peu près n’importe quel téléphone déverrouillé. Bien qu’il soit préférable d’utiliser ce réseau avec un téléphone 5G, tous les meilleurs téléphones Android fonctionnant aux États-Unis devraient fonctionner sur T-Mobile. Vous pouvez également utiliser un ancien téléphone uniquement LTE, mais pour une couverture complète, il doit avoir accès à la bande 71.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Les vitesses de données dépendent entièrement de votre zone et de votre couverture, mais ici, dans le nord de la Floride, le LTE est rapide et dépasse souvent 50 Mbps. Les vitesses 5G ont été aussi faibles que 30 Mbps avec une faible couverture, atteignant jusqu’à 559 Mbps au plus rapide. Si vous ne savez pas à quel point T-Mobile est bon dans votre région, vous devriez commencer par un seul mois avant de vous engager. La plupart des gens auront une vitesse plus que suffisante pour tirer le meilleur parti de leur téléphone.

La caractéristique qui distingue Ultra Mobile des autres est sa vocation internationale. Sur tous ses forfaits, vous obtenez des appels gratuits vers plus de 80 pays différents. Au-delà, 5 $ sont ajoutés mensuellement à votre compte pour payer d’autres appels ou SMS internationaux qui coûtent par minute. Vous pouvez y ajouter de l’argent par incréments de 5 $, 10 $ et 20 $. Vous pouvez également ajouter de l’argent à utiliser pour l’itinérance internationale. Si vous souhaitez voyager à l’étranger, vous pouvez emporter votre numéro Ultra Mobile avec vous sans avoir besoin de chercher une nouvelle carte SIM. Cela peut être idéal pour des voyages rapides ou comme sauvegarde pour une autre carte SIM de données.

Si vous êtes prêt à payer d’avance, Ultra Mobile propose des remises très intéressantes.

Ultra Mobile vous offre plusieurs options de renouvellement, en commençant par un seul mois pour le plein tarif. Vous pouvez économiser de l’argent en achetant jusqu’à 12 mois à la fois. Si vous êtes prêt à payer d’avance, Ultra Mobile propose des remises substantielles. Le prix est de seulement 40 $ par mois pour le forfait illimité lorsque vous renouvelez l’année complète. Cela ressemble beaucoup au forfait illimité de Mint Mobile, qui est l’un de nos meilleurs forfaits de téléphonie mobile et qui appartient également à Ultra Mobile.

Ultra Mobile : ce qui ne va pas

Source : Samuel Contreras / Android Central

L’un des plus gros problèmes que j’ai avec Ultra Mobile est le prix. Bien que sa nouvelle structure de plan unifiée soit meilleure qu’elle ne l’était, avec la façon dont elle est présentée, il peut être difficile de savoir combien coûtera votre prochain mois de service. Le forfait illimité, par exemple, coûte 40 $ pour un mois, tandis que l’achat de 12 mois coûte également 40 $ par mois. En effet, une remise le premier mois est appliquée au prix d’un mois, et le renouvellement coûtera 10 $ de plus à la fin du mois. Vous devrez ajouter le plan à votre panier avant de trouver cette information.

La 5G est là et la couverture s’améliore constamment. Au cours des cinq derniers mois, ma ville est passée de l’absence de 5G sur aucun opérateur à une couverture complète par T-Mobile, avec quelques spots dont la bande n41. Le problème avec la 5G est qu’elle n’a toujours pas atteint toutes les tours avec LTE, même avec une couverture complète. La bande n71 de T-Mobile a une grande portée et permet à T-Mobile de fournir une couverture 5G complète, même si la qualité de la connexion est toujours mauvaise dans certaines régions.

Par exemple, dans certaines parties de ma maison, mon Galaxy S20+ bouclera sans fin entre LTE et 5G avec des performances tout à fait terribles sur 5G. Je peux y remédier en désactivant la 5G dans les paramètres de mon téléphone, mais je devrais ensuite la réactiver lorsque je quitte mon domicile. Cela s’est beaucoup amélioré ces derniers mois alors que la 5G fait son chemin vers plus de tours, et quand je suis à la maison, je suis généralement connecté à l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 de toute façon.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Il est très courant que les forfaits illimités limitent les vitesses de données dans certaines applications comme le streaming vidéo. Pourtant, j’aimerais que ce soit plus à un maximum de 480p (1,5 Mbps) douloureux sur le plan illimité. Cette limite basse signifie que vous ne pouvez pas regarder de contenu YouTube à 60FPS à moins de le télécharger d’abord ou de vous connecter au Wi-Fi. Cela peut être vraiment dommage si vous essayez de regarder du contenu de jeu qui est le mieux apprécié à une fréquence d’images maximale.

Si un opérateur devait limiter quoi que ce soit, le streaming vidéo est le plus logique, mais lorsque le forfait illimité a toujours une limite de 40 Go, cela semble moins authentique. J’aurais aimé pouvoir désactiver la limite vidéo et utiliser mes 40 Go comme bon me semble.

Ultra Mobile : Compétition

Source : Android Central / Samuel Contreras

Mint Mobile appartient en partie à Ultra Mobile et a beaucoup en commun, des économies de plusieurs mois à l’utilisation du réseau T-Mobile. Tous les forfaits Mint Mobile doivent être achetés en gros, la durée la plus courte disponible étant de trois mois. Néanmoins, si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités internationales d’Ultra, Mint Mobile est une excellente sauvegarde avec des prix plus bas dans tous les domaines. Le forfait illimité de Mint Mobile est de 30 $ par mois lorsque vous achetez 12 mois, contre 40 $ par mois chez Ultra Mobile.

Visible est un opérateur prépayé basé sur Verizon avec un seul forfait illimité. Le hic, c’est qu’il n’y a pas autant de téléphones compatibles que Mint ou Ultra Mobile, et vous n’avez pas accès à la 3G ou à l’itinérance. Pourtant, le forfait illimité en vaudra la peine pour la plupart des gens, d’autant plus qu’il commence à 40 $ par mois et peut encore baisser si vous rejoignez une partie visible. Visible comprend également des données de point d’accès illimitées à 5 Mbps.

Ultra Mobile : faut-il l’acheter ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez une excellente couverture T-Mobile Vous utilisez les appels internationaux Vous avez besoin de données hotspot Vous êtes prêt à acheter jusqu’à un an de service à la fois

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Votre couverture T-Mobile est inégale Vous voulez des flux vidéo HD nets Vous voulez plusieurs mois mais ne pouvez vous en permettre qu’un à la fois

Si vous disposez d’une excellente couverture T-Mobile dans votre région et que vous disposez d’un téléphone prenant en charge l’ensemble du réseau, Ultra Mobile est un moyen abordable d’y accéder. Non seulement cela, mais vous obtenez des appels internationaux et pouvez économiser si vous achetez jusqu’à un an à l’avance. Pourtant, la couverture T-Mobile n’est pas la meilleure partout, et vous constaterez peut-être que même votre expérience 5G peut être décevante si la couverture n’est pas excellente. Ultra Mobile peut également être plus cher que certains autres si vous ne vous inscrivez pas pour toute l’année.

4,5 sur 5

Ultra n’est pas parfait et est loin d’être le transporteur le moins cher du marché. Néanmoins, avec une énorme quantité de données à 40 Go et 10 Go de données de point d’accès, c’est un excellent choix si vous avez besoin des fonctionnalités internationales. La connectivité 5G est encore un peu inégale, mais elle montre à quel point elle peut vraiment être bonne au cours des prochaines années lorsqu’elle fonctionne correctement. Il serait également agréable de voir les limites de streaming vidéo levées ou rendues facultatives pour les personnes disposant de gros téléphones.

Dans l’ensemble, Ultra Mobile est un excellent choix si vous avez besoin d’appeler ou de voyager à l’étranger et que vous souhaitez avoir beaucoup de données et une couverture à la maison. Vous pouvez économiser un peu d’argent avec un autre opérateur tout en obtenant une couverture et des quantités de données similaires, mais avec la majorité d’entre eux, vous renoncerez à toutes les fonctionnalités internationales. Pour de nombreuses personnes, Ultra Mobile est le moyen idéal pour rester connecté même lorsqu’elles se trouvent à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance.

