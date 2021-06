Avis Volonic Valet 3: Un système FreePower de concepteur coûteux

Aujourd’hui, nous examinons concrètement le système de charge Volonic Valet 3. Cette solution sans fil haut de gamme s’inspire des maisons de design de mode et de l’esthétique Apple pour fournir un chargeur luxueux et élégant avec un prix à la hauteur. Oui, il existe des options plus abordables, mais pas beaucoup qui sont aussi magnifiques – c’est une véritable œuvre d’art fonctionnel, à mon avis, avec un look sophistiqué et une approche de conception de précision. Mais le prix élevé vaut-il le prix d’entrée ? Lisez la suite pour découvrir de plus près le système de charge Volonic Valet 3.

Emballage Volonic Valet 3

Lorsque j’achète un produit haut de gamme, je m’attends à ce que l’emballage soit également haut de gamme. Bien que cela ne signifie certainement rien à la fin – c’est, après tout, un tas de carton pour expédier l’article et vous donner l’impression d’avoir un peu plus pour vos dépenses – Volonic a clairement fait un signe de tête à les maisons de couture haut de gamme et même Apple dans une certaine mesure pour créer un package digne du prix exorbitant ici.

Une sorte de fourreau épais en carton blanc orné du logo « V » argenté de la marque est enveloppé dans une autre boîte noire plus typique. Tout cela porte un étui ressemblant à une boîte à bijoux avec un dessus relevable bien fait et une poignée d’aspect métallique particulièrement remarquable attachée à l’avant qui lie vraiment l’ensemble du paquet. Encore une fois, ce n’est certainement qu’un tas d’extras insignifiants à la fin, mais aussi une interprétation élevée de l’emballage qu’Apple a rendu célèbre et quelque chose que, pour ma part, j’apprécie vraiment lorsque je dépense ce genre d’argent. Il suffit d’une approche de designer Gucci pour que vous ne vouliez pas simplement le jeter comme certains des navires de livraison d’accessoires technologiques que vous avez jetés au fil des ans.

Chargeur mural personnalisé et câble de charge USB-C

La même approche se retrouve dans la conception du chargeur mural personnalisé et du câble de charge USB-C. Tous deux disponibles dans votre choix de noir ou blanc/argent pour correspondre à votre chargeur Valet 3, c’est un câble de style corde à sauter légèrement plus robuste, complet avec l’une de ces attaches en caoutchouc pour garder les choses bien rangées, et un chargeur mural compact avec Volonic réfléchi marque sur le côté et une petite version de ce logo “V” (qui grandit sur moi de jour en jour) sur l’affichage une fois qu’il est branché. Il n’y a rien de particulièrement spécial à propos de l’un ou l’autre, mais encore une fois la prise élevée des accessoires et un peu plus d’attention aux détails soulignent davantage l’approche haut de gamme.

Construire

Le cadre du véritable socle de chargement Valet 3 est disponible en aluminium anodisé « décoratif » (noir ou argent) ou en « surface peinte réfléchissante » que Volonic appelle Grand Piano (noir ou blanc). Je n’ai eu qu’une chance de me familiariser avec l’aluminium anodisé argent ici, mais jusqu’à présent, tout va bien.

Un magnifique bord chanfreiné ou biseauté entoure le cadre, créant un cadre élégant qui ne semble pas déplacé à côté d’un MacBook Pro moderne. Cette chose est également assez lourde et robuste – il n’y a aucune chance, à moins que vous ne la heurtiez spécifiquement, qu’elle se déplace sur vous ou qu’elle glisse inopinément pendant que vous prenez votre équipement pour la journée. Votre choix de patins en caoutchouc le long du bas aide la cause ici et maintient un profil extrêmement bas qui donne l’impression que le Valet 3 flotte à peine au-dessus de la table.

Juste au-dessus du cadre usiné, se trouve la zone du coussin de charge à trois appareils ornée de tissu doux ou de cuir. Reposant à peine au-dessus de la lunette (quelques millimètres), en combinaison avec le biseau incliné, permet aux appareils qui dépassent (presque tous les iPhones) de dégager facilement le bord sans entrer en contact avec le cadre – garantissant une expérience sans rayures pour à la fois votre smartphone et le Valet 3 lui-même.

En termes de durabilité de la zone de chargement, c’est le genre de chose qui nécessitera, plus que probablement, des années d’utilisation avant même de savoir à quel point il résistera aux gréeurs d’une utilisation quotidienne. Mais jusqu’à présent, après quelques semaines de trafic intense – plusieurs smartphones, avec et sans étuis, ainsi que des AirPods et autres étuis pour casques sans fil – tout est en parfait état.

Concevez votre propre chargeur Volonic Valet 3

Le Volonic Valet 3 peut être acheté dans quatre coloris/designs préconçus, mais vous pouvez également essayer de concevoir le vôtre via le configurateur en ligne Valet 3 de la marque. Allant de l’aluminium anodisé et une finition “piano à queue” pour le cadre/le corps, vous pouvez choisir le matériau et la couleur du coussin supérieur lui-même – Alcantara de qualité mode et divers cuirs, y compris les tons/grains Lamborghini, Mercedes et Ferrari. Après cela, les clients peuvent choisir entre quelques styles pour les pieds inférieurs, ainsi que l’option d’un chargeur noir ou blanc/argent et d’un combo de câbles USB-C.

Vous pouvez également choisir la façon dont vous souhaitez que le logo Volonic situé le long du milieu avant du cadre apparaisse : Stealth (voir ci-dessus), Bright Chrome, Black Chrome ou Gunmetal Grey.

Ce n’est pas l’éditeur en ligne le plus impliqué que nous ayons vu, mais il est essentiellement à égalité avec d’autres marques d’accessoires technologiques qui offrent ce genre de chose et semble vraiment se démarquer dans l’espace haut de gamme haut de gamme de cette façon. Certains sont habitués à payer pour du matériel haut de gamme, de la mode ou autre, littéralement pour les designs, les logos et la reconnaissance de la marque qu’il a tendance à offrir sur étagère. Cependant, Volonic a réussi à y parvenir avec un choix de client tout en conservant son approche haut de gamme ici – plus comme une Rolls Royce personnalisée qu’un pull Saint Laurent préfabriqué hors du rack chez Neiman’s.

Technologie Aira FreePower

Le Valet 3 utilise la technologie Aira FreePower que nous avons vue dans quelques autres chargeurs sans fil haut de gamme, et c’est également une excellente expérience ici. Transportant une matrice de 18 bobines, il diffuse une quantité optimale de jus vers jusqu’à trois appareils Qi-ready simultanément avec une expérience sur toute la surface et sans position. Cela signifie que, comme avec d’autres équipements FreePower, vos smartphones et étuis AirPod peuvent essentiellement y être jetés sans se soucier de leur position exacte ou que la charge sans fil n’a pas été engagée parce que vous avez laissé tomber votre iPhone par hasard. L’expérience Valet 3 FreePower est à peu près la même que sur d’autres appareils, juste dans un emballage encore plus élégant et magnifique.

Trois LED indicatrices de charge discrètes sont logées directement dans le cadre juste en dessous du logo principal pour vous faire savoir que le transfert de puissance a été engagé. Subtile et presque caché sous le biseau incliné du cadre, il n’y a rien de trop remarquable à dire ici; c’est juste une autre façon élégante d’ajouter une fonction à cet appareil de charge à la mode. Dans des conditions sombres, ils reflètent un éclairage blanc froid sur la table et sont par ailleurs pour la plupart à l’écart. Pour ma part, je n’apprécie pas les LED lumineuses et laides qui peuvent transformer une œuvre d’art fonctionnelle par ailleurs jolie en une chose d’apparence moderne qui devrait être rangée dans un placard ou quelque chose du genre.

Le point de vue de 9to5Toys :

En fin de compte, l’expérience jusqu’à présent a été merveilleuse. C’est juste dommage que certaines personnes ne soient tout simplement pas disposées à débourser ce genre de pâte pour l’obtenir. Il existe d’autres solutions qui offriront une expérience similaire, y compris la technologie Aira FreePower, à un prix beaucoup plus bas, mais elles ne sont certainement pas tout à fait au même niveau en termes de luxe, si vous me demandez.

Il existe de nombreux pulls abordables, par exemple, qui ont l’air et fonctionnent parfaitement, mais il y a juste quelque chose de beau dans un pull Burberry en tricot ou un magnifique appliqué Gucci que vous n’obtiendrez pas sur des produits plus abordables qui sont essentiellement les mêmes autrement. Pour certains, les options haut de gamme seront toujours une arnaque, et pour d’autres, elles valent chaque centime pour l’attention supplémentaire portée aux détails, à l’élégance et à la reconnaissance de la marque. Est-ce trop cher ? Oui, oui, tout comme une paire de chaussures de créateur.

Volonic tombe certainement plus dans cette catégorie haut de gamme et indulgent avec un prix de départ de 585 $, malgré son manque de notoriété par rapport aux maisons de couture de renommée mondiale. Ainsi, même si ce n’est pas pour tout le monde, c’est une jolie option qui se démarque dans un monde de tampons Qi noirs plats qui offre même à ses clients une certaine paternité sur leur nouveau tampon de charge, le tout sans compromettre l’approche haut de gamme et à la mode ici, mais cela va certainement vous coûter cher.

Achetez le Volonic Valet 3 maintenant

