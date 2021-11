Avis Wyze Buds Pro : Le silence est d’or

Wyze a acquis une certaine réputation en tant que l’un des meilleurs fabricants de technologies fourre-tout, offrant tout, des appareils ménagers intelligents aux montres intelligentes, et ils sont tous un peu moins chers que les grands acteurs. Dans cet esprit, les Wyze Buds Pro ont beaucoup à aimer, y compris une suppression active du bruit impressionnante et un prix presque irrésistible de 80 $.

Bien sûr, ne pas exécuter les bases rendrait tout cela dénué de sens. Les codecs audio sont anciens et nous avons découvert que les têtes étaient des aimants d’interférence dans les rues. En fin de compte, cependant, nous pensons que le bien surmonte le mal pour la plupart des gens qui pourraient être intéressés par des écouteurs ANC bon marché.

À leur prix, les Wyze Buds Pro disposent d’une suppression active du bruit trop convaincante. La durée de vie de la batterie est un peu inférieure à ce que nous aimerions voir, la qualité sonore est très moyenne et les interférences peuvent poser un problème si vous vous promenez avec elles, mais ce sera certainement un bas de Noël pour certaines personnes .

Caractéristiques

Vie de la batterie: ANC activé : ~4,5 heures / ANC désactivé : ~6 heures

Bluetooth: 5.0, appareil unique

Conseils supplémentaires : 2 ensembles supplémentaires

Suppression du bruit : ANC évalué à -40dB

Étui de charge : Stocke 3 cycles, charge via USB-C et Qi

Codecs : SBC, AAC

Conducteurs: 11mm

Avantages

Les commandes ANC On-bud extrêmement efficaces sont utilisables. Point de chargement sans fil brownie ! Prix ​​de valeur

Les inconvénients

Durée de vie de la batterie légèrement inférieure à l’idéal La fonction de pause automatique est incertaine Les interférences peuvent être un problème La qualité audio est assez ordinaire

Acheter ce produit

Conception, matériel, contenu de la boîte

Les Wyze Buds Pro sont livrés dans un boîtier avec à peu près le même déplacement qu’un conteneur Tic Tac – pensez plus rond, un peu plus solide et plus potelé. À l’extérieur se trouve une LED multicolore qui clignote lorsque le boîtier est ouvert pour indiquer son niveau de batterie. Le vert signifie qu’il est au-dessus de 40 %, le jaune est au-dessus de 5 % et le rouge est à des niveaux critiques. Sur le côté droit du boîtier se trouve un bouton qui contrôle l’état de la paire des écouteurs. De nombreux vrais écouteurs sans fil renoncent aux contrôles physiques, ce qui peut rendre l’appairage un peu aléatoire, il est donc agréable de voir un bouton.

Cliquez et maintenez enfoncé le bouton jusqu’à ce qu’une LED blanche dans le boîtier s’allume pour mettre les écouteurs en mode d’appairage. Le maintenir pendant 7 secondes effacera la mémoire de l’appareil couplé et un maintien de 20 secondes effectuera une réinitialisation d’usine. Le port USB-C est en bas tandis que les bobines Qi intégrées à l’arrière du boîtier facilitent le chargement sans fil – agréable à avoir, mais à 5W, pas tout à fait nécessaire.

Les écouteurs eux-mêmes présentent une conception à tige AirPod-esque avec de petits capteurs tactiles près de chacun des embouts supérieurs et des broches Pogo sur leur fond pour conduire la charge à partir du boîtier. Les retirer et les y mettre, comme avec la plupart des TWE moins chers, peut être un problème fastidieux, mais je vais économiser ma diatribe en rendant universelles les conceptions de boîtiers à plat conviviaux pour une autre fois. Sur une note positive, ils sont classés IPX4 pour une certaine résistance à l’eau. La pluie et la sueur ne devraient pas poser de problème.

Dans la boîte, vous obtenez un câble USB-A vers USB-C et deux jeux d’embouts supplémentaires, grands et petits. Il s’agit de la variété de silicone standard, vous devrez donc vous tourner vers autre chose si vous voulez une meilleure isolation.

Qualité sonore, fonctionnalités et autonomie de la batterie

Mes oreilles obtiennent une belle étanchéité durable sur le Wyze Buds Pro avec les embouts fournis (je n’attache pas ni n’ajoute de points sur l’ajustement car la physiologie humaine est extrêmement variable), ce qui maximise définitivement l’impact de leur suppression du bruit. Lors de mes tests, Wyze respecte sa référence annoncée de -40 dB. Les brises grondantes, les exercices de chantier et les rugissements des moteurs sont effacés de votre audition. Parfois, un pop errant fait trébucher l’ANC et il n’y a pas grand-chose qu’il puisse faire sur l’extrémité supérieure du spectre – que votre pleurnichard le plus proche soit bientôt apaisé – mais il obtient des notes élevées dans l’ensemble de ma part.

Au-delà de l’éclat, cependant, ces bourgeons me semblent assez ordinaires. Le profil EQ est prévisiblement lourd sur les basses, bien qu’il soit facilement surmonté avec les paramètres de votre appareil ou une application tierce s’il vous arrive de ne pas l’aimer.

Je suis cependant assez déçu par le manque de codecs audio de haute qualité. Les SBC et AAC de base n’ont tout simplement pas la bande passante pour quand vous voulez vraiment pouvoir écouter votre musique. Enregistrez vos pistes sans perte pour un meilleur équipement. Le point douloureux le plus aigu que j’ai eu, cependant, est de rencontrer de nombreuses interférences en marchant. J’ai essayé d’isoler des facteurs individuels de mon transport quotidien pour voir si je pouvais me promener proprement, mais pas de dés : contrairement aux autres TWE que j’ai testés, mon écoute est interrompue plus souvent qu’une rediffusion de sitcom… et même alors , je préfère regarder les publicités.

Lors des appels, la prise de voix a été jugée correcte par rapport à la musique de fond d’un café.

L’application Wyze est la base pour alimenter les mises à jour du micrologiciel Wyze Buds Pro et j’apprécie qu’il y en ait eu deux depuis leur sortie cet été. Vous pouvez voir les niveaux de pourcentage de batterie spécifiques pour le boîtier et chaque bourgeon. La bascule principale à l’écran peut activer ou désactiver l’ANC en plus d’activer le mode transparent qui fait apparaître ce que les six micros des écouteurs peuvent entendre, bien que le pass-through ne soit pas de la meilleure qualité.

En creusant dans les paramètres, vous pourrez également modifier ce qui se passe lorsque vous appuyez sur l’un des capteurs tactiles – commandes de lecture, commandes de volume ou déclenchement de votre assistant vocal jusqu’à trois pressions. Je me suis contenté d’utiliser les commandes tactiles car les capteurs ne prennent pas toute la longueur des tiges, me permettant de réajuster le positionnement des bourgeons si nécessaire. La fonction Auto Pause arrête la lecture lorsque je retire les écouteurs. Le problème est parce qu’ils sont si petits, si je les tiens dans mon poing pendant que je commande du café, les têtes peuvent penser que je les porte à nouveau, alors elles commencent la lecture même si ce n’est pas le cas. Personnellement, je souhaiterais peut-être désactiver cette fonctionnalité.

Sur la durée de vie de la batterie, Wyze annonce jusqu’à 4 heures et demie d’écoute avec ANC, 6 heures sans et jusqu’à trois cycles supplémentaires avec le boîtier de charge. Avec l’ANC activé, j’ai pu me situer dans le stade approximatif de ces chiffres avec une durée maximale d’une seule session de 4 heures et environ 16 heures au total sur une seule charge de cas. Cela dit, ma référence en matière de longévité sur les équipements audio Bluetooth est plus proche de 5 heures – environ combien de temps il faut à un autocar pour aller de Boston à New York ou vice versa, avec le trafic. Dans ce scénario, le Wyze Buds Pro serait insuffisant.

Faut-il l’acheter ?

Oui, pour certains. Si vous vous retrouvez souvent assis dans des environnements bruyants, vous apprécierez peut-être le silence que ces écouteurs apportent par-dessus tout. Les rats de gym trouveraient également un bon match dans ceux-ci car ils sont compacts et ne mourront pas s’ils sont couverts de sueur. Vous préférez le contenu oral à la musique ? Les trucs de codec audio n’auront pas autant d’importance pour vous ! Et à seulement 80 $ (74 $ + 6 $ d’expédition forfaitaire si acheté seul auprès de Wyze), l’affaire peut amplifier tous les avantages.

D’autre part, il existe des alternatives autour de ce niveau de prix qui se concentrent sur l’apport des avantages du Bluetooth 5.2 avec une meilleure autonomie de la batterie, par exemple. Vous pouvez également dépenser un peu plus et obtenir un peu plus de tout avec le MoveAudio S600 de TCL que nous avons également examiné. Mais les Wyze Buds Pro offrent une charge utile impressionnante pour le prix et, en tant que tels, constituent un achat respectable.

Achetez-les si…

Vous voulez un excellent ANC pour pas cher Vous les utilisez souvent à un endroit à la fois, comme le bureau ou la salle de sport

Ne les achetez pas si…

Vous voulez plus qu’une qualité audio basique Vous écoutez en vous déplaçant

