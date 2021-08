Avis Xiaomi Mi QLED TV 75 : Le meilleur rapport qualité/prix pour les téléviseurs à grand écran

Mes habitudes d’écoute de la télévision au cours de la pandémie ont été pour le moins erratiques. J’ai plongé dans ma file d’attente Netflix avec enthousiasme en août dernier pour être immédiatement déçu par la qualité du contenu; La stratégie de Netflix consistant à donner son feu vert à chaque idée qu’elle rencontre commence à s’essouffler.

Et même si j’ai beaucoup d’excellentes émissions de télévision et de films à diffuser à partir de Disney + Hotstar, Prime Video et des services plus spécialisés (MUBI est une recommandation facile), je ne pouvais tout simplement pas me permettre de le faire pendant la majeure partie de 2021. Autre que l’événement bihebdomadaire de Formule 1, je n’ai pas pris la peine d’allumer le téléviseur pendant la majeure partie de 2021. Bien que j’aie le téléviseur Mi QLED il y a plus de quatre mois, je n’ai pas diffusé suffisamment de contenu pour justifier la rédaction d’une critique complète.

Au lieu de cela, j’ai lu beaucoup de livres ; Je vise à atteindre au moins 75 livres par an, mais je n’ai pas atteint cet objectif l’année dernière, alors j’ai essayé de changer les choses en 2021. J’ai lu 30 livres au cours des quatre derniers mois, y compris une relecture annuelle de LOTR . Ayant terminé la série Shannara il y a quelques semaines, je me sentais enfin prêt à replonger dans mon catalogue de streaming, en commençant par Loki – qui était étonnamment délicieux – et en passant à Ragnarok, Mythic Quest et toute une série de panels britanniques.

Après avoir diffusé plusieurs dizaines d’heures de contenu au cours des trois dernières semaines, je suis prêt à partager mes réflexions sur la télévision et ce qu’elle a à offrir dans ce segment. J’ai utilisé tous les téléviseurs que Xiaomi a sortis au cours des trois dernières années ainsi que la plupart des options QLED actuellement disponibles sur le marché – y compris le Q1 Pro de OnePlus – je peux donc affirmer avec confiance que le Mi QLED 75 est le meilleur rapport qualité-prix si vous recherchons un téléviseur grand écran avec une qualité d’image fantastique.

Test du Xiaomi Mi QLED TV 75 :

Xiaomi Mi QLED TV 75

En bout de ligne : Le Mi QLED TV 75 maîtrise les fondamentaux : il a un design haut de gamme, un panneau QLED stellaire avec Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et des fonctionnalités logicielles utiles. Il manque les jeux 4K 120 Hz, mais si ce n’est pas une considération, c’est l’une des meilleures valeurs que vous trouverez pour un téléviseur grand écran.

Le bon

Excellente qualité d’image Dolby Vision Le design élégant se marie bien avec un décor moderne PatchWall en plus d’Android TV Valeur incroyable

Le mauvais

Ne convient pas aux jeux 4K à 120 Hz Même télécommande que les téléviseurs économiques de Xiaomi L’interface est parfois lente

À propos de cet avis

J’écris cette critique après avoir utilisé le Q1 75 comme téléviseur de salon pendant près de quatre mois. Xiaomi a déployé plusieurs mises à jour logicielles et de stabilité pendant cette période pour corriger les bogues initiaux et ajuster la qualité de l’image. Une note sur les photos de produits : le téléviseur est situé dans un endroit peu exposé au soleil, je n’ai donc pas pu prendre de photos de produits décentes. En conséquence, j’ai dû utiliser les rendus de Xiaomi tout au long de cet examen. Excuses d’avance.

Xiaomi Mi QLED TV 75 : Prix et disponibilité

Le Mi QLED TV 75 a fait ses débuts en Inde le 22 avril et est disponible sur le site Web de Flipkart et Xiaomi India. Le téléviseur se vend à 127 999 (1 725 $) et vous bénéficiez d’une remise instantanée de 7 500 (100 $) lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de débit HDFC. Vous trouverez également des plans de versement faciles pour la télévision auprès de la plupart des établissements de paiement. Xiaomi vend ses téléviseurs sur certains marchés, et il est peu probable que le Mi QLED TV 75 sorte de l’Inde.

Xiaomi Mi QLED TV 75 : ce que j’aime

Source : Xiaomi

Avec le Mi QLED TV 75, la première chose que vous remarquerez est qu’il est absolument gigantesque. Je savais qu’il serait plus grand que le téléviseur que je changeais, mais avec des dimensions de 1367 x 1030 mm, il éclipse les téléviseurs grand public de 55 pouces. Il tient à peine sur mon meuble TV, donc si vous regardez ce téléviseur, assurez-vous de mesurer les dimensions et voyez s’il peut être logé à l’intérieur de votre centre de divertissement.

Le Mi QLED TV 75 est un monstre, et Xiaomi a fait un excellent travail avec le design ici.

Xiaomi a fait un travail fantastique avec le design, et le Mi QLED TV 75 a l’air aussi haut de gamme que son prix le suggère. Il est doté de cadres ultra-fins sur trois côtés et le cadre en aluminium avec une finition sablée donne au téléviseur un aspect élégant. Contrairement aux autres modèles de Mi TV, le QLED 75 est doté d’un support en métal monté au centre qui a une bien meilleure apparence que les pieds latéraux tout en lui donnant une stabilité accrue.

Et comme c’est le cas avec tous les modèles Mi TV, vous pouvez facilement monter le QLED 75 sur un mur – il a des supports VESA standard – et Xiaomi propose un service d’installation gratuit. Le design du Mi QLED TV 75 est tout aussi haut de gamme que les options qui coûtent deux fois plus cher, et il se marie facilement avec une décoration intérieure moderne – il s’agit d’un téléviseur conçu pour être la pièce maîtresse de votre unité de divertissement.

Le téléviseur dispose de quatre haut-parleurs large bande et de deux tweeters qui produisent 30 W de son, et bien que ce soit décent pour l’audio intégré, vous voudrez vous procurer une barre de son Dolby Atmos ou des haut-parleurs dédiés à utiliser avec le téléviseur .

Quant à la qualité d’image, le Mi QLED TV 75 coche toutes les bonnes cases. Le téléviseur est doté d’un panneau 4K 8 bits avec HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG, avec une luminosité maximale de 1 000 nits pour le contenu HDR. Il y a 192 zones de gradation locales qui fournissent un rétroéclairage uniforme, et vous trouverez MEMC avec la possibilité d’aller jusqu’à 120 Hz.

Le panneau QLED de 75 pouces est fantastique pour diffuser du contenu TV HDR et des sports.

L’étalonnage des couleurs n’était pas génial lorsque j’ai configuré le téléviseur pour la première fois, mais Xiaomi a déployé une mise à jour importante quelques semaines plus tard qui a corrigé l’équilibre des couleurs. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier les couleurs selon vos préférences via les paramètres, et vous trouverez ici de nombreuses personnalisations.

Les niveaux de contraste sont excellents et grâce aux 192 zones de gradation locales, les niveaux de noir sont uniformes. Comme son frère Mi QLED 55, le QLED TV 75 utilise la technologie des points quantiques pour offrir une luminosité et un contraste accrus. Un téléviseur QLED utilise toujours un panneau LCD avec rétroéclairage LED, mais il y a une couche de points quantiques transmissifs au milieu qui conduit à des couleurs plus vives et à de meilleurs niveaux de contraste.

Le résultat est que le Mi QLED TV 75 est incroyable pour le streaming de contenu HDR, le contenu Dolby Vision sur Netflix en particulier se démarquant. C’était aussi très agréable de regarder le football et la Formule 1 à la télévision, avec MEMC offrant une vidéo plus fluide. Le téléviseur est également assez décent pour les jeux ; Je l’avais connecté à ma PS5, et c’était un plaisir de jouer à Uncharted 2 sur grand écran.

Vous trouverez tous les ports dont vous avez besoin sur le Mi QLED TV 75.

En ce qui concerne la sélection des ports, le Mi QLED TV 75 dispose de deux ports HDMI 2.0, d’un seul HDMI 2.1 avec eARC, de deux ports USB 2.0, d’une sortie 3,5 mm et optique, ainsi que d’une connectivité Ethernet. Côté sans fil, il y a Bluetooth 5.0 et Wi-Fi ac avec 2×2 MIMO. Je connecte généralement le téléviseur du salon via Ethernet, mais je l’ai utilisé avec le Wi-Fi pendant deux semaines et je n’ai vu aucun problème lors de la diffusion de contenu Dolby Vision sur Netflix ou de fichiers Blu-ray 100 Mbit depuis mon NAS domestique.

En ce qui concerne le côté logiciel, le Mi QLED TV 75 partage des similitudes avec les autres modèles de Mi TV en ce sens qu’il offre à la fois Android TV et la propre interface PatchWall de Xiaomi. Les deux interfaces ont beaucoup à offrir, mais pour mon cas d’utilisation, je me tourne vers Android TV. J’ai tendance à désactiver toutes les recommandations – je n’ai pas besoin que Netflix me dise quoi diffuser – alors je fais exactement cela dans Android TV. Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une grille d’applications qui me permettent d’accéder aux services que je souhaite utiliser, et Android TV est parfait pour cela.

Mais si vous utilisez un décodeur et souhaitez une intégration plus étroite en termes de logiciel, PatchWall est facilement la meilleure option. Le logiciel vous donne la possibilité de rechercher parmi 25 services de streaming, ainsi que votre fournisseur DTH, et vous donne des recommandations en fonction du contenu que vous diffusez. Et lorsque vous devez diffuser une vidéo à partir de votre téléphone, Chromecast est intégré et le Mi QLED TV 75 s’affiche en tant que cible Cast. En bref, c’est l’un des meilleurs téléviseurs Android que vous trouverez dans cette catégorie.

Xiaomi Mi QLED TV 75 : ce qui doit fonctionner

Source : Xiaomi

Alors que le Mi QLED TV 75 cloue les bases, il y a quelques lacunes. Tout d’abord, la télécommande ; c’est la même télécommande en plastique que l’on trouve sur les téléviseurs d’entrée de gamme de Xiaomi. Bien sûr, c’est une télécommande assez bonne à part entière, mais pour un téléviseur de cette catégorie, j’aurais aimé que Xiaomi propose une option plus premium.

Ici, vous manquez les jeux 4K à 120 Hz et la télécommande est identique à celle des téléviseurs Mi économiques.

Ensuite, il y a l’interface elle-même. Le téléviseur dispose de 2 Go de RAM et d’un chipset quad-core avec des cœurs Cortex A55, et bien que cela devrait être suffisant, l’interface utilisateur a parfois un décalage notable. C’était un énorme problème la semaine où j’ai installé le téléviseur, mais après une mise à jour, ce n’était pas un problème aussi important. Cependant, le fait qu’un téléviseur de ce calibre ait un décalage ou un bégaiement est une déception, et plus de mémoire aurait grandement contribué à résoudre ces problèmes une fois pour toutes.

Bien sûr, le plus gros problème avec le Mi QLED TV 75 est qu’il ne peut pas gérer les jeux 4K à 120 Hz. Vous devrez baisser la résolution à 1080p pour déverrouiller 120 Hz ou passer en 4K à 60 Hz. Cela rend le téléviseur moins qu’idéal pour une utilisation avec la PS5 et la Xbox Series X, et même si vous obtenez des jeux HDR et de superbes visuels, il n’est pas idéal pour les joueurs à la recherche d’une option à l’épreuve du temps.

Xiaomi Mi QLED TV 75 : La concurrence

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous recherchez un téléviseur 75 pouces en Inde, vous trouverez quelques options décentes. Le X80J de Sony a un panneau 4K et dispose du moteur d’image X1 de Sony, et il exécute Google TV. Et bien que le panneau LCD ait beaucoup à offrir, il n’est pas à la hauteur du panneau QLED que vous obtenez sur le Mi QLED TV 75, et à 199 490 yens, vous payez un supplément.

Samsung propose également une option décente dans cette catégorie dans le TU8000, le téléviseur offrant un panneau de 75 pouces avec des bordures minces, HDR10+ et un panneau LCD aux couleurs vives. Mais à 195 000 yens, il est également nettement plus coûteux que l’offre de Xiaomi.

Xiaomi Mi QLED TV 75 : Faut-il l’acheter ?

Source : Xiaomi

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un téléviseur grand écran avec un excellent panneau QLED Vous cherchez à diffuser du contenu Dolby Vision Vous voulez un logiciel hautement personnalisable Vous êtes sur le marché de la valeur

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez un téléviseur à utiliser avec une PS5 ou une Xbox Series X

En fin de compte, Xiaomi a réussi beaucoup de choses avec le Mi QLED TV 75. Il s’agit du téléviseur le plus haut de gamme du portefeuille de Xiaomi – et le produit le plus coûteux qu’il vend en ce moment en Inde – et il a cloué les bases. Le téléviseur offre un design haut de gamme, un fantastique panneau QLED avec un haut niveau de personnalisation et le système à double interface vous permet de choisir entre Android TV ou l’offre de Xiaomi.

4 sur 5

Oui, il y a aussi quelques inconvénients, en particulier autour du fait que le téléviseur ne peut pas gérer les jeux 4K à 120 Hz. Cela rendra le Mi QLED TV 75 inéligible pour ceux qui cherchent à acheter un téléviseur grand écran à utiliser avec leur PS5 ou Xbox Series X, mais pour ce que ça vaut, il fait toujours un excellent travail avec les jeux HDR. Donc, si vous êtes d’accord avec ce compromis particulier et que vous voulez un téléviseur grand écran, le Mi QLED TV 75 est une excellente option globale.

Xiaomi Mi QLED TV 75

