Avispa Fukuoka et Sanfrecce Hiroshima se partagent les points après leur nul 1-1

in

09.08.2021 à 14h30 CEST

Le Guêpe et le Sanfrecce Hiroshima à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce lundi dans le Stade de niveau 5. Le Guêpe de Fukuoka arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Yokohama F. Marinos par un score de 2-0 et avait pour le moment une séquence de six défaites consécutives. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Yokohama. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en onzième position, tandis que la Sanfrecce Hiroshima il est resté à la neuvième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Sanfrecce Hiroshima, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec une pénalité maximale de Junior Santos à 67 minutes. Cependant, l’équipe locale a égalisé grâce à un but de Hiroyuki juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, mettant fin au duel sur le score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Guêpe de Shigetoshi Hasebe soulagé Yuzawa, Croux, Marie, Tanabe Oui Hisashi pour Yamagishi, Juanma, Sugimoto, Éviter Nakamura Oui Kanamori, tandis que le technicien du Sanfrecce Hiroshima, Hiroshi jofuku, a ordonné l’entrée de Asano, Matsumoto, Higashi Oui Ayukawa fournir Ézequiel, Rhayner, Morishima Oui Kashiwa.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Shichi Oui Yuzawa et carton rouge à Shichi (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Aoyama Oui Morishima.

Avec cette cravate, le Guêpe de Fukuoka il a été placé à la onzième position du tableau avec 29 points. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima avec ce point, il était en neuvième position avec 33 points à la fin du match.

Lors du prochain match de la compétition, le Guêpe de Fukuoka affrontera le Cerise d’Osaka et le Sanfrecce Hiroshima jouera contre lui Vissel Kobé, les deux matches se joueront dans leur stade.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Douglas Grolli, Nara, Shichi, Salomonsson, Hiroyuki, Shun Nakamura (Tanabe, min.78), Sugimoto (Mary, min.78), Kanamori (Hisashi, min.90), Yamagishi (Yuzawa, min.68) et Juanma (Croux, min.78)Sanfrecce Hiroshima :Hayashi, Araki, Sasaki, Nogami, Aoyama, Rhayner (Matsumoto, min.89), Fujii, Kashiwa (Ayukawa, min.90), Ezequiel (Asano, min.75), Morishima (Higashi, min.90) et Junior SantosStade:Stade de niveau 5Buts:Junior Santos (0-1, min. 67) et Hiroyuki (1-1, min. 90)