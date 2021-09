Avispa Fukuoka montre sa puissance après avoir battu Sagan Tosu (3-0)

25/09/2021 à 14h00 CEST

Les Guêpe a battu le Sagan tosu lors du dernier match joué dans le Stade de niveau 5, qui a conclu avec un score de 3-0. Les Guêpe de Fukuoka est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le bellmar Shonan. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a récolté un nul nul contre lui Oita Trinita, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, le Guêpe de Fukuoka est huitième, tandis que le Sagan tosu il est sixième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté à la Stade de niveau 5 avec un objectif de Juanma, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

En deuxième période, il a marqué un but sur Guêpe de Fukuoka, qui met plus de terre entre les deux grâce à un peu de Yamagishi à 69 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du Guêpe de Fukuoka, qui a augmenté les distances établissant le 3-0 au moyen d’un but de Watari dans les dernières minutes du match, plus précisément en 94, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Guêpe qui sont entrés dans le jeu étaient Watari, Tanabe, Marie, Croux et Yuzawa remplacement Juanma, Kanamori, Yamagishi, Sugimoto et Salomonsson, tandis que les changements dans le Sagan tosu Ils étaient Shimakawa, Sakai, Iwasaki, Iino et Shinya nakano, qui est entré pour fournir Hwang seok-ho, Yamashita, Koyamatsu, Koizumi et Ayumu Ohata.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Juanma et Kanamori) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Higuchi.

Avec cet affichage brillant, le Guêpe de Fukuoka il monte à 46 points en J1 Ligue japonaise et se place à la huitième place du classement. Pour sa part, Sagan tosu reste avec 51 points avec lesquels il a affronté cette trentième journée.

Le prochain match de la J1 Japanese League pour lui Guêpe de Fukuoka est contre lui Shimizu S-Pulse, Pendant ce temps, il Sagan tosu affrontera le Tokushima Vortis.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Miya, Nara, Shichi, Salomonsson (Yuzawa, min.85), Hiroyuki, Shigehiro, Sugimoto (Croux, min.85), Kanamori (Tanabe, min.76), Yamagishi (Mary, min.84) et Juanma ( Watari, au moins 70)Sagan Tosu :Park Il-Gyu, Eduardo, Ayumu Ohata (Shinya Nakano, min.87), Hwang Seok-Ho (Shimakawa, min.46), Sento, Higuchi, Shirasaki, Nakano, Koizumi (Iino, min.70), Koyamatsu (Iwasaki , min.70) et Yamashita (Sakai, min.60)Stade:Stade de niveau 5Buts:Juanma (1-0, min. 41), Yamagishi (2-0, min. 69) et Watari (3-0, min. 94)