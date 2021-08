Avispa Fukuoka obtient les trois points à domicile après avoir dépassé Tokushima Vortis (3-0)

29/08/2021 à 14:06 CEST

Les Guêpe consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Tokushima lors du duel joué dans le Stade de niveau 5 ce dimanche. Les Guêpe de Fukuoka est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-0 sur le Kawasaki Frontale. Du côté de l’équipe visiteuse, le Tokushima Vortis il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Kashiwa reysol et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce bon résultat, le Tokushima Vortis est dix-septième à la fin du match, tandis que le Guêpe est neuvième.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour lui Guêpe de Fukuoka, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Kanamori à 53 minutes. L’équipe locale a marqué à nouveau à la 87e minute grâce à un but de Marie. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Guêpe de Fukuoka, qui a pris ses distances en établissant le 3-0 grâce à un autre but de Marie, qui a ainsi réalisé un doublé dans les derniers instants du match, notamment en 96, terminant ainsi la confrontation sur un score de 3-0 à la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Guêpe ils entrèrent Yuzawa, Croux, Marie, Shigehiro et Watari remplacement Salomonsson, Sugimoto, Juanma, Kanamori et Yamagishi, Pendant ce temps, il Tokushima a donné accès à Fujita, Miyashiro, Kakita, Nishiya et Konishi pour Watai, Ishii, Ichimi, Sugimori et Suzuki.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Juanma et Nara de l’équipe locale et Suzuki et Caca L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette bonne performance, le Guêpe de Fukuoka Il compte déjà 39 points en J1 Japanese League et reste à la neuvième place du classement. Pour sa part, Tokushima Vortis il reste avec les 23 points avec lesquels il a affronté cette vingt-septième journée.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur : le Guêpe de Fukuoka sera mesuré avec le Bois de Kashima et le Tokushima Vortis jouera contre lui Nagoya Grampus.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Miya, Nara, Shichi, Salomonsson (Yuzawa, min.12), Hiroyuki, Shun Nakamura, Sugimoto (Croux, min.65), Kanamori (Shigehiro, min.80), Yamagishi (Watari, min.80) et Juanma (Marie, min. 79)Tokushima Vortis :Toru Hasegawa, Ishii (Miyashiro, min.46), Cacá, Shota Fukuoka, Kishimoto, Iwao, Suzuki (Konishi, min.75), Watai (Fujita, min.46), Sugimori (Nishiya, min.64), Fujita e Ichimi (Kakita, min.55)Stade:Stade de niveau 5Buts:Kanamori (1-0, min. 53), Mary (2-0, min. 87) et Mary (3-0, min. 96)