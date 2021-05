Avispa Fukuoka quitte Vegalta Sendai sans marquer de points (0-1)

15/05/2021 à 09h06 CEST

le Guêpe a réussi à battre par le minimum Vegalta Sendai ce samedi dans le Stade Yurtec Sendai (0-1). le Vegalta Sendai Il a fait face au match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Rouges Urawa par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Guêpe de Fukuoka a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Kashiwa Reysol dans son stade et le Rouges Urawa dans son fief, par 1-0 et 2-0 respectivement et a eu une séquence de quatre victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Sendai est dix-huitième, tandis que le Guêpe il est cinquième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, il a marqué un but Guêpe de Fukuoka, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Watari à la limite de la fin, en 91, terminant le match avec un résultat de 0-1 à la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Vegalta Sendai ils entrèrent Matsushita, Martinus, Teruyama, Nakahara Oui Akasaki remplacer Ryoma Kida, Sekiguchi, Takumi mase, Kato Oui Uehara, Pendant ce temps, il Guêpe a donné accès à Juanma, Yamagishi, Watari, Shigehiro Oui Yuzawa pour Marie, Bruno Mendes, Sugimoto, Tanabe Oui Kanamori.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Nishimura, Foguinho Oui Martinus.

Avec cette victoire à l’écart, l’équipe de Shigetoshi Hasebe classé cinquième avec 25 points, tandis que l’équipe dirigée par Makoto Teguramori il était à la dix-huitième place avec six points à la fin du match.

Au prochain tour de la Ligue japonaise J1, les deux Guêpe de Fukuoka comme lui Vegalta Sendai jouera à domicile un nouveau match contre lui Bellmare de Shonan et le Oita Trinita respectivement.

Fiche techniqueVegalta Sendai:Slowik, Hiraoka, Yoshino, Ishihara, Takumi Mase (Teruyama, min 70), Foguinho, Uehara (Akasaki, min 83), Sekiguchi (Martinus, min 70), Ryoma Kida (Matsushita, min 54), Kato ( Nakahara, min.83) et NishimuraGuêpe de Fukuoka:Murakami, Douglas Grolli, Nara, Shichi, Salomonsson, Tanabe (Shigehiro, min.83), Hiroyuki, Sugimoto (Watari, min.63), Kanamori (Yuzawa, min.83), Bruno Mendes (Yamagishi, min.58) et Marie (Juanma, min 57)Stade:Stade Yurtec SendaiButs:Watari (0-1, min. 91)