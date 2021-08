Avispa Fukuoka reçoit Sanfrecce Hiroshima lors de la vingt-troisième journée

08/08/2021 à 12:01 CEST

Le Sanfrecce Hiroshima rendez-vous ce lundi pour Stade de niveau 5 se mesurer avec Guêpe dans sa vingt-troisième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Le Guêpe de Fukuoka il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Yokohama F. Marinos dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés à ce jour et additionnent le chiffre de 27 buts encaissés contre 23 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sanfrecce Hiroshima il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Yokohama, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Sanfrecce Hiroshima il en a remporté sept et accumule le chiffre de 22 buts encaissés contre 24 en faveur.

En tant que local, le Guêpe de Fukuoka Il a réalisé un bilan de cinq victoires et cinq défaites en 10 matchs joués dans son domaine, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Sanfrecce Hiroshima Il affiche un bilan de quatre victoires, deux défaites et cinq nuls en 11 matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de niveau 5 et le bilan est une victoire et deux défaites en faveur de la Guêpe de Fukuoka. Le dernier match auquel ils ont joué Guêpe et le Sanfrecce Hiroshima dans cette compétition, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 favorable à la Guêpe.

En référence à sa position dans le classement de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Sanfrecce Hiroshima ils devancent l’équipe locale d’un point. L’équipe de Shigetoshi Hasebe Il entre en jeu en onzième position et avec 29 points avant le match. Pour sa part, le Sanfrecce Hiroshima il compte 30 points et se classe neuvième dans la compétition.