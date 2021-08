Avispa Fukuoka remporte la victoire à domicile contre Kawasaki Frontale (1-0)

25/08/2021 à 14h01 CEST

Les Guêpe a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le Kawasaki Frontale, qui a battu 1-0 ce mercredi dans le Stade de niveau 5. Les Guêpe de Fukuoka voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Nagoya Grampus par un score de 1-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale a récolté un match nul à un contre le Sanfrecce Hiroshima, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe à domicile est dixième, tandis que le Kawasaki Frontale resté avec la direction de la Ligue japonaise J1.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Guêpe de Fukuoka, qui en a profité pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Croux à la 66e minute, mettant fin au duel sur un score final de 1-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Guêpe qui sont entrés dans le jeu étaient Yamagishi, Marie, Hiroyuki, Nara et Kanamori remplacement Watari, Hisashi, Caué, Croux et Sugimoto, tandis que les changements dans le Kawasaki Frontale Ils étaient Kobayashi, Jesiel, Hasegawa, Ton et Chinen, qui est entré pour fournir Détester, João Schmidt, Kento Tachibanada, Noborizato et Leandro Damiao.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Croux et par le Kawasaki Frontale admonesté Kurumaya.

Les Kawasaki Frontale continue en tant que leader de la Ligue japonaise J1 avec 63 points, dans la place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que le Guêpe de Fukuoka il est resté à la dixième place avec 36 points après le match.

Le prochain match de la J1 Japanese League pour lui Guêpe de Fukuoka est contre lui Tokushima Vortis, Pendant ce temps, il Kawasaki Frontale affrontera le Consadole Sapporo.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Miya, Carlos, Shichi, Yuzawa, Shigehiro, Caué (Hiroyuki, min.62), Sugimoto (Kanamori, min.81), Croux (Nara, min.81), Hisashi (Mary, min.62) et Watari ( Yamagishi, min.62)Kawasaki Frontale :Jung Sung, Kurumaya, Yamamura, Noborizato (Tono, min.74), Yamane, João Schmidt (Jesiel, min.64), Hatate (Kobayashi, min.39), Kento Tachibanada (Hasegawa, min.64), Ten Miyagi, Leandro Damião (Chinen, min.74) et IenagaStade:Stade de niveau 5Buts:Croux (1-0, min. 66)