Aviva India lance Aviva Fortune Plus – Vérifiez les détails

Aviva Life Insurance a lancé Aviva Fortune Plus, un plan d’assurance en unités de compte, avec un double avantage sur l’investissement : création de richesse et assurance. Le plan offre sept options de fonds et permet aux assurés d’adapter la police à leurs besoins afin de fournir une couverture d’assurance-vie et d’améliorer leur patrimoine avec la possibilité de faire fructifier leur épargne.

Le plan offre également la possibilité de rembourser au moins 100 pour cent des frais payés par un client pendant la durée de la police, à l’échéance. Avec ce plan, on peut également choisir la durée de la police, la durée de paiement de la prime, le montant de la prime et concevoir le plan en fonction de ses besoins pour obtenir le maximum d’avantages.

De plus, les clients peuvent également étendre leur couverture de 5 à 10 ans au-delà de la date d’échéance initiale. De plus, les clients bénéficient d’une protection supplémentaire contre les décès accidentels et d’une flexibilité de retraits partiels, de transferts gratuits et de redirections premium pour gérer leurs investissements.

Amit Malik, PDG et directeur général d’Aviva Life Insurance, déclare : « La pandémie en cours nous a appris que la seule chose certaine à propos de la vie est qu’elle est incertaine. Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir, nous pouvons certainement nous y préparer. Aviva Fortune Plus est un plan d’assurance-vie qui fait de l’argent multitâche, il fournit non seulement une couverture d’assurance-vie, mais rembourse également les frais à l’échéance pour améliorer encore le patrimoine de nos clients.

Il a ajouté : « Fortune Plus est une réponse à l’affinité croissante des investisseurs pour les rendements à long terme, la flexibilité et les avantages d’une couverture d’assurance-vie. Avec ce lancement, de multiples avantages seront offerts avec un seul plan, la création de richesse et la sécurité financière, avec une commodité supplémentaire, pour aider les clients à constituer un corpus solide pour atteindre tous leurs objectifs financiers. »

Certaines caractéristiques clés du plan comprennent;

Remboursement des frais (allocation de prime ; mortalité pour la couverture d’assurance vie de base et frais d’administration de la police ; à l’exclusion des frais de gestion de fonds, des frais pour les avenants et des taxes) : à l’échéance, les clients récupèrent au moins 100 % de ces frais qui sont déduits au cours de la police à terme.Optez pour une protection supplémentaire (sur paiement des frais de risque supplémentaires) avec ;a) la prestation de décès par accident (couverture facultative)b) l’exonération des primes (couverture facultative)Prolongation de la couverture : prolongez la durée de la police de 5 ou 10 ans.Options de fonds multiples : On peut choisir parmi 7 fonds en unités de compte selon l’appétit pour le risque. Option de prime complémentaire : prime « rechargeable » en payant un supplément à la police.Options de retrait faciles : avec les options de retrait partiel et de retrait partiel systématique, les clients peuvent personnaliser le retrait comme selon leurs besoins.

