Aviva India lance Aviva Life Shield Premium – Vérifiez les fonctionnalités

Aviva Life Insurance, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Aviva Life Shield Premium, un régime d’assurance-vie individuel à risque pur et non lié et sans participation. Il s’agit d’un plan d’assurance-vie temporaire complet, qui peut être personnalisé selon les besoins de chaque individu et de sa famille pour s’assurer que chacun bénéficie de la protection d’une couverture vie temporaire à ses propres conditions. Le produit a été conçu pour permettre aux clients de choisir et de personnaliser les options concernant la somme assurée, la durée et la fréquence de paiement des primes, les méthodes de règlement des sinistres, entre autres.

Vinit Kapahi, responsable de la fonction marketing, Aviva Life Insurance déclare : « Nous comprenons les demandes des clients et nos équipes ont travaillé pour lancer de nouveaux produits plus pertinents afin de garantir l’avenir de nos clients. Le plan Aviva Life Shield Premium peut être personnalisé selon les besoins financiers. Ce produit répondra à la demande croissante d’assurance-vie temporaire, mais garantira également qu’un plus grand nombre de clients choisissent de profiter des avantages de l’assurance en s’assurant eux-mêmes.

Aviva Life Shield Premium est assorti d’une durée de police pouvant aller jusqu’à 62 ans et offre aux clients une durée de paiement facultative d’une durée de paiement de prime régulière, limitée et unique. Il propose également une périodicité de paiement de Prime annuelle, semestrielle ou mensuelle.

La société affirme que ce produit permet aux clients d’équilibrer leur portefeuille financier avec plusieurs méthodes de paiement allant du montant forfaitaire, au revenu et au 50:50. De plus, les clients bénéficient d’une protection supplémentaire contre les décès accidentels et les invalidités totales permanentes dues à un accident.

Quelques différenciateurs clés d’Aviva Life Shield Premium ;

Le plan offre la possibilité de choisir une somme assurée croissante ou décroissante selon les besoins financiers des clients. Les clients peuvent payer une prime limitée pour aussi peu que 5 ans et bénéficier d’une couverture jusqu’à l’âge de 80 ans. Aviva Life Shield Premium permet aux clients de profiter de la liberté de adapter le plan en fonction de leur famille.

