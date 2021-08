Aviva India lance le régime de retraite Aviva Saral – Voir les caractéristiques

in

Ne payez qu’une seule fois et profitez d’un revenu régulier garanti pour le reste de la vie de l’assuré dès le mois suivant.

Aviva Life Insurance a lancé le régime de retraite Aviva Saral, un régime individuel de rente immédiate à prime unique sans participation. Ce produit non lié est doté de fonctionnalités simples et de conditions générales standard qui permettront aux clients de décider de la planification de leur retraite.

La société affirme que le plan permettra aux clients d’adopter la politique en fonction de leurs besoins pour assurer leur retraite en toute sécurité et fournir une protection financière à leurs proches en leur absence. Il s’agit d’un plan de rente immédiate à prime unique qui garantit un revenu régulier pour le reste de la vie de l’assuré.

Le régime de retraite offre des avantages tels qu’un revenu régulier garanti pour le reste de la vie du titulaire de la police en ne payant qu’une seule fois, la possibilité de recevoir une rente mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle et des prêts contre la police. En cas de décès du rentier, la totalité du prix d’achat Montant de la prime est versée au(x) mandataire(s). De plus, la police peut être rachetée à tout moment après 6 mois à compter de la date de début si le rentier, le conjoint ou l’un des enfants du rentier est diagnostiqué avec une maladie grave spécifiée dans la police.

Vinit Kapahi, responsable de la fonction marketing chez Aviva Life Insurance, déclare : « Conformément à la vision de l’IRDAI d’offrir un produit de rente immédiate standard avec des fonctionnalités simples, Aviva Saral Pension Plan a été lancé. Il y a un besoin de revenu régulier dans les dernières années de la vie et l’importance d’assurer l’avenir financier de ses proches même en son absence, faisant d’Aviva Saral Pension un instrument utile pour la planification de la retraite.

Il ajoute en outre : « Gardant à l’esprit que l’espérance de vie augmente grâce à l’amélioration des établissements de santé, les familles nucléaires devenant une norme, la planification de la retraite est devenue une nécessité. Tant de gens s’imaginent assis confortablement, libérés de leurs responsabilités, profitant de la vie dans leur âge d’or, le lancement de ce produit aidera les individus à vivre ce rêve.

Principales caractéristiques du régime de retraite Aviva Saral ;

Revenu garanti toute la vie : Ne payez qu’une seule fois et profitez d’un revenu régulier garanti pour le reste de la vie du preneur d’assurance à compter du mois suivant. Option pour assurer l’avenir de vos proches : Avec l’option Vie commune, le preneur d’assurance aura la possibilité pour sécuriser également les revenus futurs de son conjoint.Disponibilité du prêt : pour les besoins imprévus que la vie lance, on aura la possibilité de bénéficier d’un prêt contre la police après 6 mois à compter de la date d’achat de la police.Bénéficiez d’avantages fiscaux : Avantages fiscaux peut être disponible conformément aux lois fiscales en vigueur

