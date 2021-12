Aviva Life lance le plan Nivesh Bima – Vérifiez les fonctionnalités

Ce plan offre des fonctionnalités telles que le versement de prestations fixes à l’échéance ou au décès, une durée de paiement de primes limitée et une option pour améliorer la couverture grâce à une prestation complémentaire de décès accidentel.

Aviva Life Insurance a annoncé le lancement d’Aviva Nivesh Bima, un régime d’assurance-vie d’épargne individuelle non lié et sans participation qui offrira un remboursement garanti à l’échéance. L’option de remboursement garanti offerte sera fournie toutes les 5 années d’assurance, en plus d’un paiement forfaitaire à l’échéance. La société affirme que la proposition de valeur garantit que les clients bénéficient de la protection d’une couverture vie tout en constituant un corpus pour répondre à leurs besoins à court et à long terme.

Aviva Nivesh Bima offre des fonctionnalités telles que le versement de prestations fixes à l’échéance ou au décès, une durée de paiement de primes limitée et une option pour améliorer la couverture grâce à une prestation complémentaire de décès accidentel. Le régime offre également des avantages fiscaux aux assurés.

De plus, la compagnie d’assurance affirme que le produit est conçu pour attirer les aspirants chercheurs de valeur dans la société qui cherchent à obtenir des rendements garantis pour leurs investissements. La prime minimale annualisée de la police est aussi basse que Rs 25 000 jusqu’à un maximum de Rs 1 00 000 000, de sorte que la police peut être avantageuse pour les assurés aux budgets variables et ayant un appétit pour le risque faible à modéré.

Vinit Kapahi, responsable de la fonction marketing chez Aviva Life Insurance, déclare : « En période d’incertitude, les gens recherchent de plus en plus des plans d’assurance-vie avec des gains garantis, en particulier dans un avenir prévisible. En alignant nos perspectives sur cet état d’esprit tourné vers l’avenir, l’Aviva Nivesh Bima permettra aux assurés d’atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

Il ajoute : » L’idée derrière cette campagne est résumée dans » Chotey dream se Bade Goals Tak « , car ce sentiment reflète les aspirations de nos clients à obtenir un coup de pouce financier dont ils peuvent avoir besoin à tout moment, que ce soit immédiatement ou à long terme. futur, protégeant ainsi leurs proches contre les incertitudes de la vie.

Principales caractéristiques du plan Aviva Nivesh Bima ;

Choix de la durée de paiement des primes et des conditions de la policeModes annuel, semestriel et mensuel de paiement des primesOption d’ajouter une protection supplémentaire par le biais d’une couverture complémentaire d’assurance accidentCouverture en cas de décès de 11 fois Prime annualiséePrestation de survie garantie de 10 pour cent de la somme à l’échéance Assuré tous les 5 ans d’assurance, sauf à échéancePrestation à l’échéance garantie après déduction des prestations de survie déjà verséesPaiements exonérés d’impôt, conformément aux lois fiscales en vigueur

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.