Avlo, le train « low cost » de Renfe, atteindra la Galice

14/12/2021 à 11h17 CET

Le président de Renfe, Isaías Taboas, a annoncé que l’Avlo, le train à bas prix que la compagnie exploite déjà entre Madrid et Barcelone avec des billets à partir de 7 euros, arrivera également en Galice via le nouveau réseau à grande vitesse qui sera inauguré le 20 décembre entre la capitale et Ourense.

C’est ce qu’a avancé le président de l’opérateur lors de son intervention lors d’une conférence organisée par le Association des entrepreneurs galiciens à Madrid (Aegama) pour expliquer les principales nouvelles concernant l’arrivée imminente de l’AVE en Galice.

Táboas s’est assuré que son produit « à faible coût » atteindra la région, bien qu’il soit encore n’a pas été en mesure de préciser quand, surtout après le succès que l’Avlo a eu sur la ligne Madrid-Barcelone, sur laquelle il a commencé à fonctionner en juin dernier et qui a déjà un taux d’occupation de plus de 90 %.

« L’Avlo arrivera en Galice, car c’est un train conçu pour attirer les jeunes, retirer les voitures de la route et augmenter le quota ferroviaire. Les produits à bas prix ont une raison d’être et cela a été démontré à Madrid et à Barcelone, où nous et la concurrence remplissons les trains », a-t-il assuré.

Hormis ces premières opérations Avlo entre la capitale et Barcelone, le Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain Il a déjà confirmé qu’il arrivera également à Valence en mars prochain, ainsi qu’à Alicante, Séville et le reste du couloir sud tout au long de 2022.

Objectifs Renfe

Táboas a estimé 6 millions de passagers dans tous les moyens de transport en Galice, dont 10% correspond au train. Son objectif est d’augmenter ce chiffre et que, par rapport à l’avion, qui est désormais réparti à 20 % pour le train et 80 % pour l’avion, il passe à 50 % chacun, grâce aux horaires compétitifs que le train aura désormais et son engagement de ponctualité.

Un autre de ses objectifs est également sortir de la saisonnalité ce qui signifie désormais les week-ends et l’été et augmente la part des déplacements professionnels en train, qui s’élève actuellement à 11%.

Désormais, le temps de trajet entre Madrid et Ourense sera deux heures et 15 minutes, à Vigo en 4 heures et 16 minutes, à Pontevedra en 4 heures, à Santiago en 3 heures et 20 minutes, à La Corogne en 3 heures et 51 minutes et Lugo en 4 heures et 46 minutes.

Concernant les fréquences, Ourense, Santiago et La Corogne verront augmentation de l’offre de 6 à 10 services, Vigo de 4 à 8, Pontevedra de 5 à 7 et Lugo de 3 à 4.

Défi d’ingénierie

Le président de l’Association nationale des constructeurs indépendants (ANCI), Concha Santos, Également présent à l’événement, il a souligné le défi d’ingénierie posé par cette ligne, qui se compose de 440 kilomètres de long, 38 viaducs et 31 tunnels et permet une vitesse maximale de 350 kilomètres par heure.

Santos a expliqué que le premier voyage entre la capitale et la Galice remonte à 1882, quand il a fallu jusqu’à 34 heures. Déjà au 21e siècle, 30 contrats ont été lancés pour la construction de la nouvelle ligne, ce qui a permis la participation de nombreuses entreprises. Au total, 9 000 millions d’euros ont été investis au cours des 16 dernières années.

De son côté, le premier vice-président de la Xunta, Alfonso Rueda, a assuré que l’ouverture de cette ligne ouvre un potentiel « énorme » pour la communauté, mais il a rappelé que pour le moment, il n’atteint que Ourense, il est donc toujours nécessaire de continuer avec le réseau vers le reste des villes galiciennes.