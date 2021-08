avocat – Les Nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

in

Après la publication de la nouvelle selon laquelle l’actrice Eiza González jouera et produira un biopic sur María Félix, il semble que le film aurait des problèmes à faire.

L’avocat Guillermo Pous, représentant légal de Luis Martínez de Anda, l’héritier universel de María Félix, a assuré que ladite production n’a aucune autorisation, par conséquent, elle n’a pas pu être réalisée.

Dans une interview à l’émission Ventaneando, Guillermo Pous a indiqué que Luis Martínez de Anda n’a signé que plusieurs contrats pour permettre l’utilisation de l’image de « La Doña ». La première avec Televisa pour réaliser une biosérie, la seconde où elle autorise l’utilisation de l’image de María Félix pour l’un des personnages et la troisième, avec Pink Tiger Group, pour produire un documentaire et un film sur la diva mexicaine du cinéma.

“Cela n’a aucun sens car il n’a pas les droits, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un seul contrat supplémentaire où Don Luis a autorisé quelqu’un à exploiter ce genre de pouvoirs qui ne lui correspondent qu’à lui”, a déclaré l’avocat.

Guillermo Pous a indiqué qu’après avoir mené une enquête, il a été découvert que la confusion avec la question des droits est une tromperie de la part du représentant d’une association civile et d’une société commerciale qui a le pouvoir d’enregistrer des produits et services spécifiques mais pas le capacité à exploiter l’image de María Félix pour produire des films.

L’avocat a indiqué que Linden Entertainment, le producteur en charge du film, ne pourra pas poursuivre le projet.

« Il va y avoir un avertissement pour leur faire savoir qu’ils ne peuvent pas continuer avec ce projet. Il ne sert à rien d’investir et de perdre du temps dans quelque chose qui peut leur apporter des conséquences et plus encore pour avoir été trompés ».

Hier, Eiza González a annoncé qu’elle allait jouer et produire un biopic sur la grande diva du cinéma mexicain, María Feliz.

Sur les réseaux sociaux, l’actrice s’est dite ravie d’avoir l’opportunité de porter la vie de la diva à l’écran et a remercié les héritiers de María Felix de l’avoir choisie pour l’interpréter.

Jusqu’à présent, Eiza González et même pas Linden Entertainment n’ont commenté la question. Le projet de González, qui en plus de jouer dans le film en serait également le producteur avec Dana Harris et Nicole King avec Linden Entertainment, intègre également Walter Riviera en tant que producteur exécutif

Source : Cependant