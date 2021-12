« Avoid it », la nouvelle campagne de sensibilisation routière sur la fragilité des cyclistes

23/12/2021

A 10:54 CET

Le vélo se consolide comme moyen de transport commun qui permet d’aller vers une mobilité plus sûre, plus durable et plus saine. Avec la croissance de l’usage et des espaces alloués à ce véhicule, il convient également de rappeler quels sont les droits et devoirs du vélo et des autres véhicules dans leur interaction avec les cyclistes. Et c’est que les cyclistes, avec les piétons et les autres conducteurs, ont la responsabilité partagée de utiliser le réseau routier de manière citoyenne et respectueuse. De 2010 à aujourd’hui, 81 cyclistes sont morts sur les routes catalanes et 641 autres ont été grièvement blessés. Si l’on regarde certaines de ces années, en 2021, jusqu’au 2 décembre, quatre cyclistes ont perdu la vie en zone interurbaine, trois hommes et une femme. En 2020, neuf cyclistes sur route sont morts, huit hommes et une femme ; en 2019, neuf cyclistes aussi, tous des hommes ; et en 2010, sept cyclistes, cinq hommes et deux femmes, ont perdu la vie. Tous les décès au cours des années citées en exemple, sauf un, ont été causés par des collisions entre le vélo et un autre véhicule. Dans un seul cas en 2020, le cycliste était le seul utilisateur impliqué.

Depuis 2010, 81 cyclistes sont morts sur les routes catalanes et 641 autres ont été grièvement blessés

Chaque perte s’accompagne d’un drame humain dont il faut prendre conscience et apprendre à éviter les autres. Pour cette raison, le Servei Català de Trànsit (SCT) a lancé un nouvelle campagne de sensibilisation routière qui vise à prévenir et éviter les accidents de cyclistes, l’un des groupes les plus vulnérables du réseau routier. Avec la devise « Evitons-le& rdquor; l’action informative montre la fragilité des cyclistes et souligne l’importance du respect mutuel entre ce groupe et le reste des usagers de la route. Le « spot » veut véhiculer le besoin, d’une part, d’une plus grande perception du risque et d’une prise de conscience de sa vulnérabilité face aux cyclistes, et d’autre part, le respect et la collaboration avec les automobilistes. Dans ce sens, la campagne fait appel à la responsabilité partagée et à la coexistence respectueuse sur le réseau routier pour réduire le taux d’accidents des cyclistes.

Le récit de la publicité est basé sur des événements réels et entremêle deux perspectives d’un même événement qui est un accident de la circulation dans lequel un cycliste est décédé. Le « spot », filmé avec des acteurs, montre comment un groupe de cyclistes porte un bouquet de fleurs sur une route pour se souvenir de la victime, tandis qu’un ami se souvient et raconte le moment fatidique. La publicité raconte aussi le revers de la médaille : comment l’accident a causé l’accident et comment le sentiment de culpabilité l’accompagne.

Pour une conduite sûre et une bonne cohabitation dans les espaces publics

Pour qu’il y ait une conduite sécuritaire et une bonne cohabitation sur le réseau routier, il faut retenir les éléments suivants :

Les vélos ne peuvent pas circuler sur les autoroutes.Sur la route, les vélos peuvent circuler sur l’accotement de la voie express, sauf lorsqu’il y a un panneau d’interdiction, et sur l’accotement de la route, s’il n’y a pas d’espace autorisé.Sur la route, pour conduire un vélo Le port du casque est obligatoire, et en ville il l’est aussi pour les moins de 16 ans. Sur la route, pour améliorer la présence du vélo, il est nécessaire de porter un vêtement réfléchissant. Pour gagner en visibilité, le vélo doit obligatoirement avoir un catadioptre arrière et il est également recommandé sur les pédales et sur les roues, ainsi que d’avoir les feux avant et arrière allumés.Le feu de position avant doit être blanc et le feu arrière doit être rouge ; Le catadioptre arrière doit être de la même couleur.Les vélos sont prioritaires pour circuler sur une piste cyclable, sur une piste cyclable ou sur une bande d’arrêt d’urgence balisée.Les vélos peuvent circuler par colonnes de deux, envahissant la route, sauf sur les autoroutes, où vous ne pouvez pas sortir L’épaule; Dans les sections à faible visibilité ou avec la chaussée en mauvais état, ils doivent circuler en enfilade. Les vélos doivent toujours respecter les feux de circulation ainsi que les piétons et céder le passage aux passages pour piétons. Les vélos doivent préalablement signaler les manœuvres à effectuer à l’aide de leurs bras , principalement lors d’un virage ou d’un changement de voie. Les véhicules à moteur doivent laisser une distance de sécurité d’au moins 3 m lorsqu’ils roulent derrière des vélos et ne doivent pas effectuer de manœuvres mettant en danger leur sécurité. Sur la route, si Un véhicule veut dépasser un vélo, il doit garder une distance latérale minimale de 1,5 mètre et il peut envahir la voie opposée même s’il y a une ligne continue.

Bref, la fragilité de la communauté cycliste leur fait payer cher à la fois leur erreur et la négligence ou la distraction d’un conducteur de véhicule automobile. Pour cela Tous les utilisateurs de tous les véhicules doivent se souvenir de leurs droits et devoirs lorsqu’ils conduisent et se déplacer de manière responsable et consciencieuse pour assurer une mobilité plus sûre et éviter que davantage de cyclistes ne meurent sur les routes.