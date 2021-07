“Avoir 3 médailles dans 3 Jeux différents se fait par des privilégiés”

27/07/2021 à 15h50 CEST

.

Alexandre Blanco, Le président du Comité olympique espagnol (COE), a déclaré à Maialen Chourraut, qu’il avait remporté ce mardi l’argent en canoë-kayak de slalom K1, que “ont trois médailles dans trois Jeux différents que seuls les privilégiés“.

Juste avant de participer à une conférence de presse télématique du COE, Blanco il a regretté de ne pas pouvoir être sur la chaîne Kasai pour avoir dû assister à une réunion du CIO, mais la finale a suivi “seconde par seconde, mètre par mètre”.

Il a également félicité Xabi Etxaniz, l’entraîneur et mari de Chourraut, et a annoncé que lorsque sa descente s’est terminée, malgré le fait qu’il y avait six pagayeurs pour terminer le parcours, il a envoyé un message à la secrétaire générale du COE, Victoria Cabezas, dans lequel il a déclaré que “médaille sûre, bronze minimum” et que l’argent vous donne la chair de poule.

Blanco a rappelé à la triple médaillée espagnole qu’elle valorise beaucoup ce qu’elle fait et qu’elle la considère comme une “femme et athlète exemplaire”. “Au-delà du résultat, en tant que mère et athlète vous êtes une référence“, il ajouta.

Pedro Pablo Barrios, président de la Fédération espagnole de canoë-kayak, était fier et a assuré que ce que le pagayeur basque avait fait avait été “spectaculaire”. “Tu es si grand», a-t-il indiqué par la même occasion que il se souvint qu’il savait combien la route avait été dure pour Chourraut, tous les collègues qui sont à Tokyo et ceux qui ne se sont pas qualifiés, ainsi que l’éloge du rôle de mère et d’athlète de haut niveau.