Aston Villa a montré un véritable signal d’intention en décrochant un contrat de record de club pour l’as de Norwich Emi Buendia avant un ” rival à Arsenal “, a-t-on dit à talkSPORT.

Un accord d’une valeur d’environ 38 millions de livres sterling a été conclu avec les Canaries nouvellement promus, l’attaquant argentin ayant déjà accepté des conditions personnelles et terminé ses examens médicaux dans son pays natal.

Buendia est sur le point de quitter Carrow Road – mais Arsenal ne sera pas sa destination

Le joueur de 24 ans, récemment nommé joueur de championnat de la saison après avoir inspiré Norwich à la promotion, est sur le radar des Gunners depuis janvier.

L’Athletic rapporte que le transfert, qui comprendra plusieurs ajouts et une clause de vente, dépassera les frais record de 25 millions de livres sterling que Norwich a reçus pour la vente de Ben Godfrey à Everton l’été dernier.

Et le favori de Villa, Gabby Agbonlahor, n’a pas pu cacher sa joie en discutant du transfert imminent – ​​qui devrait être officiellement annoncé dimanche – lors du coup d’envoi de samedi.

« Je pense que c’est une excellente signature. Avoir battu Arsenal, c’est un peu mieux », a déclaré Agbonlahor à Faye Carruthers.

Buendia peut faire passer Villa au niveau supérieur, selon la légende du club Agbonlahor

« Villa est un grand club et il veut les faire passer au niveau supérieur.

“C’est un grand joueur et il peut ajouter beaucoup plus à cette menace offensive qu’Aston Villa a [already] a obtenu.

«Ils ont Trezeguet qui est absent depuis longtemps avec une blessure à long terme, ils avaient donc besoin que quelqu’un vienne directement et montre cette forme.

“[Ross] Barkley a été décevant pour la seconde moitié de la saison, alors Aston Villa s’est probablement dit que c’était une excellente occasion de l’avoir et de ne pas le perdre contre un club rival d’Arsenal.

Arsenal a échoué dans sa tentative de garder Odegaard sur une base permanente

Le Sun a récemment rapporté que la formation nouvellement promue avait accepté que Buendia parte cet été et voulait 40 millions de livres sterling pour l’Argentin, qui a marqué 15 buts et 16 passes décisives au deuxième niveau en 2020/21.

Arsenal a confirmé plus tôt cette semaine que Martin Odegaard reviendrait à Madrid après son prêt réussi aux Emirats, ce qui a laissé un vide dans leur équipe à Buendia à combler.

Villa pourrait également être confrontée à un poste vacant similaire si le capitaine Jack Grealish part dans cette fenêtre au milieu de liens avec les champions de Premier League Manchester City.