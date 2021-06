Avoir de faibles niveaux d’oméga 3 est un prédicteur de décès prématuré

29/06/2021 à 18h30 CEST

De nombreuses études ont analysé l’effet d’une alimentation riche en acides gras sur la santé. oméga 3.

Surtout, concernant les différentes maladies qui affectent le coeur, à les articulations ou pour cerveau.

Maintenant, une nouvelle étude montre que les personnes atteintes d’un faible indice d’oméga 3 avoir une meilleure chance de mourir prématurément.

Les chercheurs soulignent que, bien que deux personnes aient un niveau de santé similaire, seules celles Niveaux plus hauts oméga 3 ils vivront plus longtemps.

Une étude longitudinale

Cette recherche associe des acides gras avec un risque réduit de maladies cardiovasculaires et de mortalité totale, c’est-à-dire de décès quelle qu’en soit la cause.

De cette façon, ils ont découvert que les personnes qui ont un indice de oméga 3 plus élevés sont 33 % moins susceptibles de mourir prématurément.

Ce résultat est basé sur des données extraites et analysées de la Étude de Framingham, l’une des plus longues enquêtes au monde sur le risque cardiovasculaire.

Avec ces données, le niveau d’acides gras dans 2240 participants, sans aucun type de maladie cardiovasculaire, depuis 11 ans.

Après avoir évalué les facteurs de risque de décès prématuré, les résultats ont montré que quatre des acides gras, dont les oméga 3, ont été utiles pour prédire la mortalité.

De plus, cette mesure s’ajoute aux indices de tabagisme et diabète ce sont les facteurs qui prédisent le plus précisément la mortalité.

Le Japon donne l’exemple

L’exemple est le Japon, l’un des plus de longue durée du monde.

Les chercheurs soulignent que la consommation de oméga 3 et ses taux sanguins sont plus grand que dans la plupart des autres pays du monde.

De cette façon, votre grande espérance de vie Cela pourrait être une coïncidence, ou peut-être que cet indice oméga-3 élevé fait partie de l’explication.

«Au Japon, le taux moyen de oméga 3 c’est plus haut que 8% alors qu’aux Etats-Unis, avec cinq ans d’espérance de vie en moins, elle est de 5%”, expliquent les auteurs de l’étude.

Ainsi, les chercheurs entendent mettre en évidence que les choix alimentaires pourraient prévenir la morbidité et retarder la mort.

Plus d’avantages des oméga 3

L’oméga 3 est un acide gras polyinsaturé nécessaire à la croissance et réparation cellulaire.

De plus, ils sont les précurseurs de certaines substances impliquées dans la Régulation de la pression artérielle, la réponse inflammatoire et la coagulation du sang.

oméga 3 ne peut pas être produit par le corps, c’est pourquoi il est considéré comme un acide gras essentiel qui doit être obtenu par l’alimentation.

Son effet en bonne santé cardiaque c’est celui qui est le plus largement démontré. Ce type de graisse aide à réduire les taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang.

Empêche la formation de caillots, a propriétés vasodilatatrices et aide à réguler la pression artérielle.

Son effet est également prouvé anti-inflammatoire et son effet positif sur la réponse immunitaire.

Certains chercheurs affirment qu’ils sont impliqués dans prévention des maladies comme l’obésité, le diabète de type 2, la polyarthrite rhumatoïde et certains types de cancer.

D’autre part, l’effet des acides gras oméga 3 sur les fonctions cérébrales est à l’étude.

En ce sens, certaines études ont observé que les personnes qui ont des taux sanguins élevés d’acides gras oméga 3 présentent moins de rétrécissement du cerveau et de meilleures capacités mentales.

Aliments riches en oméga 3

Une fois les bienfaits des Oméga 3 connus, il est important de savoir quels aliments contiennent cet acide gras pour un alimentation correcte.

Heureusement, les oméga 3 sont très facile à trouver. Il faut juste faire attention à ceux qui en contiennent pour les introduire régulièrement dans l’alimentation.

Huiles végétales : Bien qu’elles contiennent de l’huile de soja, de maïs ou de germe de blé, leurs quantités sont bien inférieures à celles apportées par l’huile de lin, dont plus de la moitié est constituée de cette graisse. Huile d’olive : Nous la nommons séparément car sa présence dans le régime méditerranéen est beaucoup plus haute. Pour 100 grammes, 8,3 sont des oméga 3. Graines : Bien connues pour leur apport en cet acide gras, étant celles du lin et du chia dans lesquelles il est le plus présent.Poisson bleu : Traditionnellement, c’est l’un des produits les plus associés à la bienfaits de cette graisse. Les anchois, les sardines, le thon ou le saumon sont ceux qui en contiennent le plus. Fruits secs : En plus d’apporter de l’énergie, les noix se distinguent par leur teneur en oméga 3. Parmi elles, les noix sont celles qui apportent le plus de valeur. est également une riche source de cet acide que l’on retrouve dans beaucoup d’entre eux comme les crevettes, les araignées de mer ou les huîtres, entre autres. Avocat : Très reconnu pour être riche en graisses saines. Un excellent produit pour commencer à incorporer dans les salades, sandwichs & mldr; Légumes à feuilles vertes : Bien que populairement cet acide soit lié aux produits d’origine animale, il est également très présent dans la laitue ou les épinards, par exemple Beurre de cacahuète : Cette crème apporte dix grammes de oméga 3 pour 100 grammes de produit, un fait que vous ne saviez probablement pas.Avoine : Parmi les céréales, l’une des plus intéressantes en raison de sa teneur en acides gras. De plus, il est très facile à incorporer dans l’alimentation en l’ajoutant dans différentes recettes.