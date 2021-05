Avoir des courses comme ça c’est pour ça que je vis

Lewis Hamilton était ravi de sa victoire au Grand Prix du Portugal à Portimao, qualifiant sa deuxième victoire de la saison 2021 de Formule 1 d ‘«incroyable».

Battu à la pole position par 0,007 seconde, Hamilton n’a pas pu devancer Valtteri Bottas au départ, avant d’être dépassé par Max Verstappen suite à un redémarrage anticipé de la voiture de sécurité.

Cependant, Hamilton a pu riposter au Néerlandais quelques tours plus tard, avant de terminer une passe impressionnante autour de l’extérieur de Bottas pour prendre la tête.

À partir de là, il a contrôlé la course de l’avant, remportant une 97e victoire en carrière dans le processus.

«Ce fut une course tellement difficile, physiquement et mentalement, de garder tout ensemble», a déclaré Hamilton après la course. «Il y avait beaucoup de vent là-bas, évidemment, donc c’était facile de se tromper.

«Je n’ai pas pris un aussi bon départ que Valtteri, puis j’ai perdu sur le redémarrage qui n’était pas bon. Je n’étais pas content de ça, naturellement. Mais cette course était satisfaisante, quand tu es troisième et que tu dois doubler deux pilotes incroyables – incroyable! J’ai des courses comme ça pour ça.

«L’écart entre nous tous est si étroit et chaque point comptera cette année. J’adore la bataille, je l’aime depuis mes jours dans le karting et en tant qu’équipe, nous ne pouvons laisser aucune pierre non retournée – nous devons continuer à pousser cette voiture, en extraire tout.

Trois courses dans la saison et Hamilton a un avantage de huit points sur Verstappen en tête du championnat des pilotes.

La F1 se dirige vers le Circuit de Barcelone-Catalunya le week-end prochain pour le Grand Prix d’Espagne.