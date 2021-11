Le dicton le plus ancien de l’histoire pourrait être beaucoup plus correct qu’on ne le pensait à première vue, car de nouvelles recherches ont montré les grands changements qui surviennent après avoir été mère.

Il est clair qu’avoir des enfants change votre vie. Pour de nombreuses raisons. Mais au-delà du fait indéniable que mettre un être vivant au monde implique une responsabilité et des obligations qui changent votre vie à jamais, il y a d’autres changements que nous n’avons pas eus.

Ce sont des changements physiques, et plus particulièrement des changements cérébraux, puisque selon des études le cerveau de la mère change pendant la grossesse pour mieux s’adapter à la tâche à venir.

On dit souvent que les femmes enceintes n’ont aucune idée, et les experts en psychologie de l’Université de Denver en parlent, car Au cours de cette période, il a été démontré que le cerveau s’agrandit et se modifie pour se préparer à la maternité.

On a également découvert qu’il existe changements mesurables dans des zones spécifiques de votre cerveau, en particulier dans les zones qui ont à voir avec le soi-disant circuit de récompense, ce qui motive les femmes à répondre à l’appel du bébé (même s’il est tard le matin).

Tout comme il existe des modifications dans les zones cérébrales liées à la régulation émotionnelle, telles que l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur, qui permettent aux mères de réguler leur propre anxiété face aux pleurs du bébé.

De plus, il existe des modifications dans six régions différentes liées à l’empathie, ce qui aide les mères à comprendre ce que leur bébé peut ressentir.

Et ça ne s’arrête pas là, mais aussi les mères acquièrent une plasticité cérébrale que l’on pensait n’apparaître que lorsque nous sommes enfants.

La plasticité cérébrale ou neuroplasticité est le processus par lequel notre cerveau réorganise et modifie son réseau neuronal en réponse à des changements ou facteurs externes ou internes. Et il existe des preuves pour montrer qu’élever un enfant provoque des changements dans le cerveau.

Ça oui, Cette plasticité se retrouve également chez les parents, qui semblent également être biologiquement préparés être les gardiens de leurs enfants, faisant tomber le mythe selon lequel l’éducation n’est que l’affaire d’une femme.

Enfin, les cas étudiés ont montré qu'être mère permet d'avoir un cerveau plus jeune pendant des années, même si la différence est faible.