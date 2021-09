Avoir mal à la tête pendant Covid pourrait être un bon signe immunitaire

09/05/2021 à 00h01 CEST

Une étude de la Valladolid East Health Area a confirmé que les patients diagnostiqués avec un coronavirus et qui ont des maux de tête parmi les symptômes, pourraient avoir un meilleur pronostic de la maladie.

Les symptôme Les symptômes les plus courants du COVID-19 sont la fièvre, les frissons, la toux, l’essoufflement et les maux de tête (maux de tête). Ce dernier est l’un des signes les plus fréquents, bien qu’il varie entre 10 et 75 %.

La recherche, publiée dans Nature, a été menée sur 2 194 patients de Valladolid atteints du SRAS-COV2 (sur 261 431 personnes résidant dans la capitale de Castilla y León). L’incidence du COVID-19 est donc de 8,4 cas pour 1 000 habitants.

L’étude estime que 27% des patients analysés ont signalé des maux de tête au cours de leur maladie COVID.

L’âge des patients atteints de mal de tête Il variait de 18 à 97 ans, avec un âge moyen de 51 ans. Par sexe, 72,1% étaient des femmes et 90,8% des patients étaient nationaux.

25,5% des patients rapportent des antécédents familiaux de céphalées, en l’occurrence des migraines, contre 18,1% qui déclarent souffrir régulièrement de ce type de céphalées récurrentes.

Quand débute le mal de tête au cours de la maladie ?

Selon l’étude susmentionnée, le mal de tête a commencé dès le premier jour des symptômes (40,7 % des patients interrogés), suivi du troisième jour (chez 61 personnes -14,3 % -).

Cependant, 52 patients ont signalé que le mal de tête avait commencé le deuxième jour et 99 le cinquième jour ou plus tard.

Concernant la durée de persistance de ce symptôme si caractéristique de cette maladie, 12,9% ont déclaré plus de 1 mois. Dans le reste du les patients a duré environ 7 jours.

Concernant les variables des céphalées, la durée moyenne était de sept heures. Pour 49% des répondants, elle a duré entre 1 et 6 heures, entre 7 et 12 heures pour 14,6% et entre 19 et 24 heures pour 32,8%.

Les patients souffrant de maux de tête ont un meilleur pronostic

« Dans notre échantillon », indique l’étude, « nous estimons que les maux de tête ont été le premier symptôme du COVID-19 chez 6% des patients, avec une apparition précoce dans la plupart des cas. Le phénotype de céphalée attribué à une infection aiguë par le SRAS-CoV-2 montre un mal de tête bilatéral principalement sur le front, de qualité oppressante, d’intensité sévère & rdquor ;.

« Les maux de tête sont un symptôme invalidant du COVID-19 », précise la recherche. « Dans notre échantillon, la céphalée était considérée par le patient comme le symptôme le plus gênant par rapport au reste des symptômes généraux et neurologiques. Les patients ont décrit des douleurs d’intensité modérée, un besoin fréquent de médication aiguë, et un degré moyen d’incapacité de 50% & rdquor ;.

« Il peut y avoir un biais de survie, cependant, le pourcentage de patients souffrant de maux de tête qui sont décédés était relativement faible par rapport au reste des patients. La taille de l’échantillon était relativement petite et, par conséquent, l’étude pourrait ne pas être insuffisante pour détecter certaines associations & rdquor ;, conclut-il.

Et, bien qu’on ne puisse pas dire que les patients atteints de COVID souffrent de maux de tête ont un meilleur pronostic, la recherche « essaie de savoir si le mal de tête était différent chez les patients qui en ont eu besoin. hospitalisation par rapport au reste de l’échantillon. Comme prévu, les patients hospitalisés étaient plus âgés et souffraient plus souvent de pneumonie et nécessitaient une oxygénothérapie.

“L’étude des patients présentant des phénotypes similaires à la nouvelle céphalée persistante quotidienne, et les facteurs associés à une durée plus longue de la céphalée, sont encore peu étudiés.”

“Les études futures devraient utiliser des questionnaires spécifiques aux maux de tête pour évaluer l’incapacité des maux de tête d’une manière plus standardisée”, conclut l’étude.

