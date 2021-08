Avoir plus de RAM dans le mobile que dans l’ordinateur sera une réalité avec le ZTE Axon 30 5G | La technologie

La RAM doit être utilisée et le ZTE Axon 30 5G sera le premier terminal avec 20 Go de RAM, bien que cette quantité ait une astuce vraiment curieuse que de nombreux fabricants utilisent.

La concurrence sur Android est vorace et cela se voit à chaque fois que les différentes propositions des entreprises sont vues. La course pour être le meilleur terminal dans une section spécifique conduit à des appareils avec des caméras de centaines de mégapixels, un stockage qui dépasse un téraoctet et, maintenant, des ordinateurs avec 20 Go de RAM.

Bien sûr, il y a une astuce dans tout ça et c’est-à-dire des 20 Go de RAM du ZTE Axon 30 5G seuls 12 Go proviennent d’un module physique, les 8 Go restants sont de la RAM virtuelle. La tendance dans les terminaux des constructeurs asiatiques est d’activer une fonctionnalité conçue pour pouvoir utiliser la mémoire de stockage comme RAM.

Ce n’est pas nouveau, car dans les premières versions d’Android et grâce à root, cela pouvait être réalisé. Ce qui s’est passé, c’est que l’opération n’était pas tout à fait correcte, car la vitesse de la mémoire de stockage n’était pas assez rapide que celle de la RAM. Il y a aussi le fait que maintenant presque tous les appareils Android ont un minimum de 4 Go de RAM.

Ensuite, Qu’est-ce que cela signifie d’avoir 20 Go? En principe rien et à l’avenir, il semble que pas grand-chose. La RAM virtuelle est toujours une solution bien pensée, mais simple. De plus, disposant de 12 Go de RAM dans la version la plus puissante, il n’est pas vraiment nécessaire d’avoir 8 Go supplémentaires lorsque le système gère lui-même la RAM pour la consommation.

Ça oui, Cette capacité de la part du ZTE Axon 30 5G ne fait que souligner le besoin de distinction de la part des appareils Android. Très probablement, dans quelques mois, nous verrons plus de fabricants rejoindre cette tendance. Idem à l’avenir, quand Android offrira plus de possibilités, 20 Go est le minimum nécessaire.