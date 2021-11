Avoir un assistant virtuel à la maison revient presque moins cher que quelques cafés : l’enceinte Google Nest Mini ne coûte déjà que 17,99 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le petit haut-parleur avec l’assistant Google est très utile pour contrôler les produits de la maison intelligente

Avoir un assistant vocal dans son logement est très utile et on peut trouver une multitude d’usages, surtout quand on mise tout sur la maison connectée avec des produits comme des prises ou des ampoules intelligentes.

Enceintes comme Google Nest Mini, qui prend peu de place, sonne assez bien pour jouer de la musique et répond à vos questions générales en recherchant sur Internet.

Grâce aux offres pré-Black Friday, vous pouvez désormais obtenir un Google Nest Mini pour seulement 17,99 euros en PcComponentes. L’une des meilleures offres que vous trouverez depuis longtemps et qui devance les remises du Black Friday.

Google Nest Mini est l’enceinte intelligente de deuxième génération de Google. Avec un processeur plus puissant, un troisième microphone et des basses 40 % plus puissantes que son prédécesseur. Il peut également être accroché au mur.

Un autre magasin qui l’a également abaissé est MediaMarkt, où vous pouvez déjà trouver une annonce pour seulement 18 euros avec moins de 2 euros de frais de port.

Les commandes vocales « OK, Google » peuvent vous aider à accomplir de nombreuses tâches. Si vous avez des ampoules, des enceintes, des écrans, des Smart TV, des prises ou pratiquement n’importe quel produit connecté dans la maison, il sera sûrement compatible avec l’assistant Google.

Vous pouvez également poser des questions de toutes sortes et s’il n’est pas en mesure de trouver la réponse précise, il vous enverra une notification sur votre mobile afin que vous puissiez effectuer une recherche sur Internet.

Les autres fonctions de Nest mini sont le haut-parleur pour lire de la musique ou un podcast. Il est compatible avec pratiquement les principales plateformes musicales, telles que Spotify et YouTube Music.

Il est également compatible avec de nombreuses applications de podcast pour écouter vos émissions préférées.

La vérité est que payer moins de 18 euros pour cette petite enceinte est une véritable aubaine.

Il peut être parfait pour contrôler toutes les ampoules intelligentes que vous avez achetées ou pour commencer à avoir une maison plus intelligente.

