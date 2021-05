Avoir un gros nez signifie un plus gros pénis, disent les scientifiques | Science | Nouvelles

La nouvelle étude scientifique a mesuré la taille de 126 organes reproducteurs de cadavres mâles pour voir s’il y avait une relation entre les deux. Les chercheurs ont trouvé un lien entre la taille du nez et la “ longueur du pénis étiré ”, c’est-à-dire la longueur du pénis lorsqu’il est tiré verticalement pour reproduire la taille de l’érection.

Selon l’étude, ceux qui avaient un nez plus grand avaient une “ longueur de pénis étiré ” d’au moins 13,42 cm (5,3 pouces) et ceux qui avaient des plus petits avaient un pénis mesurant 10,37 cm (4,1 pouces) en érection – ce qui signifie qu’un nez plus grand signifiait généralement un plus gros pénis.

Publié dans l’Andrologie fondamentale et clinique, les scientifiques de l’Université de médecine de la préfecture de Kyoto au Japon n’ont pas examiné pourquoi ce lien existe, mais se sont plutôt concentrés sur le lien entre les dimensions du nez et de la taille du pénis.

Les chercheurs ont déclaré: «Le fait que la taille du nez soit liée à la longueur du pénis étiré indique que la longueur du pénis peut ne pas être déterminée par l’âge, la taille ou le poids corporel, mais a déjà été déterminée avant la naissance.»

Les cadavres ont été examinés dans les trois jours suivant leur mort.

Les chercheurs japonais ont enregistré leur taille, leur poids, la longueur du pénis mou, la circonférence du pénis, le poids des testicules droit et gauche, ainsi que le poids de la prostate.

Tirer le pénis verticalement aussi loin que possible a été fait et mesuré dans le but de reproduire la longueur du pénis en érection.

Les mesures du nez ont étudié la distance entre les yeux d’une personne et le point de départ de la narine.

Cela a abouti à la découverte que les hommes avec un nez inférieur à 1,8 pouces avaient des pénis jusqu’à 4,1 pouces de longueur.

Dans leur étude publiée, les chercheurs écrivent: «Cette étude est la première à démontrer la relation entre la longueur du pénis étiré et la taille du nez, mais elle est limitée chez les cadavres mâles japonais, et la raison pour laquelle la longueur du pénis étiré et la taille du nez sont encore incertaines.

«Par conséquent, nous considérons que c’est un sujet intéressant à approfondir à partir de maintenant.»

Malgré cela, des études antérieures ont déterminé que l’exposition du bébé à naître aux androgènes pendant son séjour dans l’utérus peut avoir un effet sur la longueur du pénis – montrant qu’il y a plus de recherche à faire sur le sujet.