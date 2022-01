Avoir un revenu imposable après la retraite? Connaître la meilleure option de placement fiscalement avantageuse pour vous

Les personnes qui obtiennent un revenu régulier grâce à des investissements doivent chercher des moyens d’augmenter leurs revenus au fil des ans pour répondre à des besoins monétaires plus élevés afin de suivre le rythme de l’inflation.

Il peut y avoir deux types de revenus pour une personne qui s’est retirée de la vie active. Les employés du gouvernement couverts par l’ancien régime de retraite (OPS) reçoivent une pension à vie ajustée en fonction de l’inflation qui augmente avec le niveau de hausse des prix et la révision des échelles salariales par le biais des commissions de rémunération. D’autres personnes peuvent générer des revenus réguliers en investissant leur corpus de retraite dans diverses avenues d’investissement disponibles pour les personnes âgées et autres investisseurs.

Comme les employés du gouvernement à la retraite bénéficient d’une pension régulière garantie à vie, ils peuvent choisir n’importe quelle option d’économie d’impôt disponible pour économiser de l’impôt, car ils n’ont pas à se soucier de tirer un revenu accru de leurs investissements pour suivre le rythme de l’inflation.

Cependant, les personnes qui obtiennent un revenu régulier grâce à des investissements doivent chercher des moyens d’augmenter leurs revenus au fil des ans pour répondre à des besoins monétaires plus élevés afin de suivre le rythme de l’inflation. En effet, contrairement aux fonctionnaires à la retraite qui perçoivent une pension corrigée de l’inflation, le rendement des investissements dans des instruments à revenu fixe pour d’autres retraités non seulement n’augmente pas avec la hausse du niveau des prix, mais s’érode en raison de la baisse du taux d’intérêt. sur de tels investissements.

Avec des taux d’intérêt inférieurs au taux d’inflation, les capitaux investis dans des instruments à revenu fixe perdent progressivement leur pouvoir d’achat – surtout après avoir payé des impôts sur les intérêts gagnés – nuisant à la perspective d’obtenir un rendement plus élevé du corpus de retraite.

Ainsi, tout en réalisant des investissements permettant d’économiser de l’impôt, ces investisseurs doivent garder à l’esprit la nécessité d’accroître leur corpus de retraite afin d’améliorer leur capacité de gain pour lutter contre l’inflation et maintenir leur niveau de vie.

Étant donné que les investisseurs retraités comptent principalement sur des instruments à revenu fixe pour générer un revenu stable, ils devraient réaliser des investissements permettant d’économiser de l’impôt de manière à ce que, en plus d’économiser de l’impôt, le capital investi augmente avec le temps et leur procure des rendements fiscalement avantageux.

Étant donné que les instruments d’économie d’impôt tels que le fonds de prévoyance publique (PPF), le régime d’épargne national (NSC), etc. en Equity Linked Saving Scheme (ELSS) à long terme pour assurer la croissance de leur corpus de retraite pour générer des revenus plus élevés à long terme pour suivre le rythme de l’inflation pour maintenir leur niveau de vie.

Ainsi, alors que les employés du gouvernement à la retraite percevant une pension ajustée en fonction de l’inflation ont la liberté d’investir dans des instruments d’économie d’impôt à revenu fixe tels que PPF, NSC, FD, etc. d’autres options, mais de prendre des risques et de choisir des instruments d’économie d’impôt axés sur l’équité comme ELSS pour s’assurer qu’ils ne compromettent pas leur niveau de vie après avoir échoué à faire face à la hausse des prix à long terme.

