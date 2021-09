Avoir une panne? Essayez de regarder la nounou en frénésie

Je ne connais personne d’autre, mais j’ai eu quelques années difficiles.

Entre la pandémie sans fin, les catastrophes naturelles, les troubles politiques et la panique beaucoup plus banale d’avoir 30 ans, j’ai été un peu… de mauvaise humeur, c’est le moins qu’on puisse dire. J’avais l’impression de devenir incontrôlable, vraiment très lentement, ce qui n’a pas de sens et pourtant l’explique aussi parfaitement que possible. Tout est devenu plus difficile à faire et plus difficile à concentrer, et je me suis retrouvé un peu perdu. Et la chose vers laquelle je me tournais normalement quand j’avais besoin de réconfort et d’évasion – la télévision – n’était plus réconfortante ou une évasion. Au lieu de cela, c’était du travail.

Alors que le monde commençait à s’ouvrir à nouveau (pour le meilleur ou pour le pire), j’ai commencé à consulter un médecin pour dépression et anxiété. J’ai pris des médicaments, commencé une thérapie, pris un congé et commencé à faire du yoga tous les jours. La différence était la nuit et le jour, et je recommanderais toutes ces étapes à n’importe qui.