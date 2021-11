Avoir votre mot à dire! Crise de la BBC alors que Andrew Marr démissionne – Énorme division sur la sortie du géant politique | Royaume-Uni | Nouvelles

Le géant de l’interview politique du dimanche matin a annoncé qu’il mettait fin à une carrière de 21 ans avec le Beeb laissant un vide dans le calendrier. Déclarant qu’il « veut retrouver sa voix » et faisant allusion à un rôle plus franc à l’avenir, il a fait cette annonce vendredi après-midi.

Cette décision a déclenché un grand débat sur la carrière de M. Marr, dont on se souvient bien pour ses affrontements avec les principaux politiciens du pays.

Alors que The One Next to Pete s’en prenait à « l’homme qui a fait d’innombrables interviews impossibles à regarder », Jack62 a déclaré qu’il était « triste de voir un journaliste de qualité disparaître ».

D’autres ont félicité l’homme de 62 ans pour un retour de maladie très médiatisé. JBE a écrit: « Quelle que soit sa politique, il est toujours bon de voir quelqu’un se remettre d’un accident vasculaire cérébral et reprendre une » vie normale « . Bonne chance à lui.

Et d’autres ont spéculé sur son remplacement: Magog a écrit: « Le problème, c’est qui va prendre le relais? Fiona Bruce a déjà été employée pour empêcher quiconque de regarder l’heure des questions, Alex Scott se moque joyeusement de The One Show, qui d’autre est là ? »

