Peut-être devrions-nous mettre à jour la célèbre boutade d’ignorance de Marie-Antoinette comme suit : « Laissez-les manger du tourisme spatial ».

Alors que les milliardaires gaspillent d’immenses ressources dans des vols spatiaux d’auto-glorification, les médias d’entreprise sont tout simplement adorateurs. Des millions de citoyens moyens, d’autre part, souhaiteraient que les milliardaires qui se glorifient eux-mêmes se soient emmenés, ainsi que tous les autres milliardaires parasites, évitants les impôts et prédateurs, dans un aller simple dans l’espace.

Avons-nous atteint le pic du milliardaire auto-glorifiant ? Si oui, où nous emmène la glissade de descente ? Commençons par un peu d’histoire. Le correspondant Jim B. a résumé ainsi l’étude de l’historien Arnold Toynbee sur l’ascension et la chute des civilisations : « Les civilisations échouent lorsque leurs élites passent d’une classe créative dynamique admirée à un établissement méprisé de rentiers corrompus, une classe dirigeante enracinée inapte à gouverner.

Méprisé, vérifiez. Corrompu, vérifiez. Retranché, vérifiez.

Le livre de 2013 Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty discute des différences entre les États défaillants et les États prospères, et conclut que les États défaillants sont fondamentalement des kleptocraties qui répondent à une élite égoïste tandis que les États prospères sont responsables devant le large population.

Pour résumer : lorsque quelques-uns profitent aux dépens du plus grand nombre, la kleptocratie qui en résulte aboutit à un état défaillant. Lorsque les États maintiennent des moyens significatifs et transparents de répondre aux besoins et aux demandes du public, le résultat est un État prospère.

Il s’agit bien entendu d’une simplification. Les effets pervers du colonialisme persistent, le développement des organisations civiques, les institutions publiques, les valeurs et les identités qui composent ce que j’appelle l’ontologie sociale ne sont pas prédestinés, et les nations avec un surplus d’énergie à faible coût peuvent être des kleptocraties assez réussies jusqu’à ce que leur surplus d’énergie tombe à court de.

Mais dans l’ensemble, la question demeure : comment les systèmes politiques, sociaux et économiques précédemment réussis ont-ils changé de telle sorte qu’ils n’ont plus généré de synergies bénéfiques mais ont glissé vers des synergies fatales ?

Du point de vue de la façon dont les systèmes ne parviennent pas à maintenir la stabilité dynamique, trois facteurs apparaissent :

1. Les élites réussissent trop à s’emparer des revenus, de la richesse et du pouvoir politique de la nation entre leurs propres mains.

2. Étant donné que le système continue de prospérer malgré leur domination, il n’est évidemment pas nécessaire de changer quoi que ce soit, surtout si cela réduit leur part de la richesse et du pouvoir politique de la nation.

3. Les élites ignorent la dégradation intangible du leadership, la dynamique réelle de pénurie et surestiment leurs propres capacités et la résilience du système.

J’ai récemment décrit la boucle de rétroaction qui se produit lorsqu’une élite riche peut acheter le pouvoir politique : « En raison de leurs contributions électorales et de leur lobbying, la richesse des élites continue d’augmenter, renforçant leur pouvoir politique pour étendre davantage leur richesse, etc.

Dans un système sain, il existe des mécanismes qui limitent la possession par les élites de la richesse et du pouvoir politique à ce que le système peut supporter. Au fil du temps, les commentaires que j’ai décrits augmentent la richesse et le pouvoir des élites à un point où les limites sont écrasées et les commentaires des élites prennent de l’ampleur.

Les limites institutionnelles ne faisant plus obstacle, l’élite atteint le point où le système politique ne répond plus du tout au grand public, et la grande majorité des richesses productrices de revenus est déjà entre les mains de l’élite.

Les États-Unis en sont déjà à cette étape finale : l’inégalité de richesse/de pouvoir et le glissement vers le désordre.

Tester les théories de la politique américaine : élites, groupes d’intérêt et citoyens moyens : « Contrairement à ce que des décennies de recherche en science politique pourraient vous faire croire, les citoyens ordinaires n’ont pratiquement aucune influence sur ce que fait leur gouvernement aux États-Unis.

Cette domination déséquilibre le système de telle sorte que, comme l’a récemment dit David Parsons : (dominé par l’élite) « Le capitalisme rend tout le monde sans abri et fait ensuite des films primés sur la résilience des gens à vivre dans leur voiture. »

Le succès apparent du système alors même qu’il devient de plus en plus déséquilibré génère une confiance intéressée dans les élites que leur domination est non seulement bénigne mais permanente.

Mais cette vision égoïste est illusoire. Sous la surface, des sous-systèmes majeurs tentent de rétablir la stabilité, mais l’instabilité est si extrême que les mesures déployées le sont également.

Ces politiques extrêmes ne font que déséquilibrer davantage le système dans d’autres directions, créant des synergies fatales à mesure que s’accumulent des déséquilibres qui se renforcent mutuellement.

Voir le tableau ci-dessous de la masse monétaire comme un exemple parmi tant d’autres.

Mais l’élite est aveuglée par sa confiance et sa cupidité face à ces déséquilibres qui s’accélèrent. Ils estiment que la gestion des récits (c’est-à-dire la propagande), des ajustements politiques mineurs et la création de plus de monnaie et de crédit sont tout ce qui est nécessaire pour maintenir ce qu’ils considèrent comme la forme optimale de stabilité : ils possèdent 99 % du pouvoir politique et 97 % de tous les revenus de Capitale.

Monopole contre démocratie : comment mettre fin à un âge d’or : « Dix pour cent des Américains contrôlent maintenant 97 pour cent de tous les revenus du capital dans le pays. Près de la moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1% le plus riche des citoyens américains. Les trois Américains les plus riches ont collectivement plus de richesse que les 160 millions d’Américains les plus pauvres.

j’ai souvent noté que la richesse de l’élite politique et économique de Rome est passée de 20 fois la richesse d’un agriculteur ou d’un artisan à 200 000 fois la richesse des roturiers à la fin de l’empire d’Occident. Maintenant que trois individus possèdent plus de richesses que la moitié de la population américaine et que les 0,1% les plus riches détiennent plus de richesses que les 80% les plus pauvres, je pense que nous pouvons déclarer en toute sécurité que nous avons atteint le même extrême.

La première tranche de présidents américains a quitté ses fonctions moins riche que lorsqu’ils sont entrés parce que servir dans la fonction publique était perçu comme un noble et précieux sacrifice de temps et de richesse. Aujourd’hui, les présidents quittent leurs fonctions beaucoup plus riches que lorsqu’ils sont entrés dans la fonction publique.

Par #3, l’élite ne voit plus aucune raison impérieuse de sacrifier ses revenus, sa richesse et son pouvoir pour stabiliser le système ou profiter au bien commun. De l’avis des milliardaires, si des sacrifices sont nécessaires, ils devraient être supportés par les 95 % les plus bas, ou à défaut par les 99,5 % les plus bas.

Compte tenu de leur domination, leur volonté d’utiliser leur richesse et leur pouvoir pour protéger leur domination condamne le système à la déstabilisation et à l’effondrement, car les ressources et le système de valeurs nécessaires pour traverser avec succès les époques d’instabilité et de pénurie ne sont plus disponibles pour l’État ou le public.

