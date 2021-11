Avons-nous enfin atteint le pic Davos ?

par Tom Luongo, Tom Luongo :

Si vous regardez autour des gros titres de la semaine dernière, vous verrez une similitude surprenante entre eux. Venant du monde entier, les mandats des gouvernements d’un pays après l’autre instituant l’apartheid médical à cause du jab COVID-9/11.

Là où ces restrictions sont les plus draconiennes, c’est à l’intérieur des murs de l’Union européenne, cette région où l’influence de The Davos Crowd est sans aucun doute la plus forte.

La Lettonie interdira aux législateurs impassibles de voter. La Slovénie a rendu le jab obligatoire pour se rendre à la station-service. Le nouveau chancelier d’Autriche, qui est en poste depuis environ un mois, inflige maintenant une amende et arrête les non-coupés pour avoir même quitté leur domicile.

Il y a un mois, ce type était un hacker politique mineur dans un pays d’Europe centrale pour la plupart hors de propos, maintenant il donne des ordres comme s’il était le propriétaire de l’endroit. Malheureusement, pour la majeure partie de l’Europe, c’est en fait le cas, si ce n’est en nom mais en pratique.

La liste s’allonge encore et encore – la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, pour n’en nommer que quelques-uns.

Décrire ce comportement comme orwellien est une gentillesse. Nous sommes plus proches de la bureaucratie cauchemardesque du Brésil de Terry Gilliam que de 1984 d’Orwell.

En même temps, il faut plisser les yeux pour trouver la moindre mention des protestations massives dans ces mêmes pays contre ces mandats. Mais, les vidéos circulent librement sur Internet si vous êtes prêt à les rechercher.

Les manifestations à Rotterdam sont devenues violentes vendredi lorsque deux personnes ont été abattues par la police pendant le chaos. Rome débordait littéralement de gens dans les rues qui disaient non à cette stratification arbitraire et indéfendable de la société.

Vienne a vu la police se retirer et rejoindre les manifestants.

En bref, je vois beaucoup d’#Ungovernables là-bas et leur nombre augmente sans diminuer.

Je suis assez incompétent en ce qui concerne Twitter, mais c’est peut-être le tweet le plus trafiqué de tous les temps :

Lorsque vous perdez la police, vous perdez votre autorité pour régner. L’époque des gouvernements exécutifs unitaires en Europe touche enfin à sa fin, après des siècles de tyrannie. Pourquoi ? #Ingouvernable https://t.co/BKxyxOohD0 – Tom Luongo (@TFL1728) 20 novembre 2021

Le simple fait d’envisager de transformer un pays entier en une mosaïque de colonies de lépreux à cause d’un mauvais rhume est révélateur de l’esprit le plus malade, être d’accord avec cela vous rend complice de crimes contre l’humanité, et tirer un chèque de paie pour faire respecter la définition même de le mal lui-même.

Ces mandats arrivent en raison de la hausse massive des cas de COVID-9/11 dans tous ces endroits où les thérapies géniques expérimentales à ARNm ont été déployées en masse. Lorsque le jab est le premier emploi, les taux d’infection augmentent de façon exponentielle.

L’inquiétude suscitée par le COVID-9/11 et ses effets déstabilisateurs sur la société ont infecté même les dirigeants mondiaux les plus sobres et réfléchis sur le sujet, comme le président russe Vladimir Poutine. Poutine, lors d’apparitions récentes, a l’air ouvertement en colère et perplexe que le virus n’ait pas été vaincu et le taux de mutation faisant des politiques publiques un labyrinthe difficile à parcourir.

Il vient de s’offrir publiquement comme cobaye pour le dernier rappel de la thérapie adénovirale réussie du pays, Spoutnik V, afin d’aider à améliorer la capacité de la Russie à lutter contre la maladie. Contrairement aux thérapies à base d’ARNm, le taux de complications avec celui-ci est très faible et si quelque chose semble, au pire, n’offrir aucun avantage supplémentaire.

Poutine serait mieux servi en promouvant la prophylaxie plutôt que le jab, mais c’est comme ça.

Le problème ici est la mentalité autoritaire. Il ne peut pas abandonner l’idée que certaines choses échappent vraiment à leur contrôle et que certains événements comme ceux-ci sont « entre les mains de Dieu ». J’espère que Poutine et d’autres comme lui se souviendront de cela dans les prochains jours et se retiendront de laisser le jab, n’importe quel jab, un choix par respect pour la vie elle-même.

Mais le titre de cette pièce pose une question qui semble incongrue étant donné le blitz à spectre complet pour le pouvoir que Davos et leurs sbires mettent en place.

Avons-nous atteint le Pic Davos ?

Je pense que nous l’avons fait, mais cela ne signifie pas que les choses s’améliorent à partir d’ici, seulement que c’est autant de pression qu’ils peuvent exercer et cela fonctionnera ou il sera clair que cela échouera, bien que très désordonné.

Alors, commençons par l’évidence. Des endroits comme l’Autriche, l’Australie et même l’Italie ne seront pas d’accord avec cela. L’ampleur des manifestations augmente chaque jour et à mesure que le désespoir des deux côtés augmente, toute nouvelle tentative de contrôle se heurtera malheureusement à la violence. Espérons que nous verrons plus de scènes comme celles que j’ai liées ci-dessus plutôt que ce que je crains n’est plus probable.

Mais revenons un peu en arrière et discutons de l’échec de la COP26. Cet article de Rupert Darwall de RealClearEnergy.com se concentre trop sur l’échec du gouvernement de Boris Johnson à porter les coups nécessaires pour rassembler les chats internationaux afin de se réunir sur le changement climatique, mais les résultats de Glasgow étaient assez évidents.

Aucune quantité de bavardage et de complaisance ne vaincra l’intérêt personnel éclairé des nations (ou des peuples) à détruire leur production d’énergie (société). Cette fois, ce sont la Chine et l’Inde qui ont édulcoré le langage de la déclaration de la COP26 au point de devenir inutile.

Parce que la production d’énergie est la base de la civilisation elle-même. Toute l’arnaque du changement climatique n’est rien de plus qu’une attaque contre la civilisation.

Les dissidents de la COP26 ont montré leur pouvoir au sein de la communauté mondiale et sans leur ferme engagement à mettre fin à la combustion du charbon pour produire un flux d’électrons, il n’y avait aucune chance que tout le monde se mette en place.

