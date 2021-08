Avons-nous fait le premier pas pour récupérer la mémoire perdue en raison de l’âge ?

08/07/2021 à 12:01 CEST

L’âge et le passage du temps sont coupables d’une multitude d’affections et de pathologies allant des problèmes osseux ou musculaires à l’insuffisance cardiaque, la mémoire & mldr; est la dernière des grandes peurs de nombreux êtres humains, mais imaginez que la science était capable de retourner la mémoire qui l’aurait perdu ?

Des scientifiques de la Université de Cambridge et de la Université de Leeds, tous deux au Royaume-Uni, croient que c’est possible.

Et ils le croient après l’avoir réalisé chez la souris.

Sa dernière expérience a réussi à inverser la perte de mémoire liée à l’âge dans un grand groupe de souris. Une découverte qui selon les chercheurs eux-mêmes serait capable d’améliorer, et de quelle manière, les conditions de vie de centaines de milliers de personnes à travers le monde.

L’étude, publiée dans la revue scientifique Molecular Psychiatry, a réussi à montrer que “des modifications de la matrice extracellulaire du cerveau entraînent des pertes de mémoire avec le vieillissement, mais qu’il est possible de les inverser grâce à des traitements génétiques”, et est dans ce dernier point où se trouve la clé du constat et de son analyse.

Ce “Matrice extracellulaire du cerveau”Ce n’est rien d’autre, ni plus ni moins, que l’échafaudage, pour ainsi dire, qui est généré autour des cellules nerveuses de notre corps.

Comment restaurer la mémoire produite par le vieillissement

Ces traitements génétiques que nous avons définis comme la clé de la restauration de la mémoire associée au vieillissement affectent directement la PNN.

PNN ou Réseaux périneuraux Ce sont des structures qui entourent les neurones inhibiteurs du cerveau et leur fonction est de contrôler le niveau de plasticité de celui-ci.

Son apparition, chez l’homme se déroule sur cinq ans et ils parviennent à optimiser les connexions dans le cerveau.

Une fois son travail terminé, cette plasticité est partiellement désactivée pour rendre le cerveau plus efficace.

C’est cette plasticité arrêtée qui provoque, avec le temps et le vieillissement des personnes, une détérioration cognitive et pertes de mémoire progressives.

Pertes de mémoire liées à l’âge en raison de la modification de notre cerveau pour améliorer notre capacité à apprendre et à générer de nouveaux souvenirs.

Un processus dans lequel les soldes de Les niveaux de chondroïtine 6-sulfate sont essentiels.

C’est à ce stade que les découvertes faites par les chercheurs des universités britanniques de Leeds et de Cambridge ont un impact, puisqu’ils ont pu agir sur la chondroïtine et rééquilibrer ses niveaux en accordant une plus grande plasticité au cerveau des souris et « Soulager les déficits de mémoire liés à l’âge ».

«Nous avons vu des résultats remarquables lorsque nous avons traité les souris âgées avec ce traitement. La mémoire et la capacité d’apprendre ont été restaurées à des niveaux qu’elles n’auraient pas vus depuis leur plus jeune âge », a déclaré le Dr Jessica Kwok de la Faculté des sciences biomédicales de l’Université de Leeds.

Expériences de souris

Pour vérifier et confirmer les résultats, l'équipe scientifique des universités britanniques a traité les rongeurs avec un médicament qui était responsable de l'équilibre de la quantité de chondroïtine 6-sulfate.

Une fois cela fait, les tests qui ont été effectués étaient divers, comme vérifier si les souris reconnaissaient ou non un objet et combien de temps elles étaient capables de le faire.

Des résultats remarquables ont été observés lors de l’étude des souris âgées sur lesquelles le médicament avait été administré : « La mémoire et la capacité d’apprendre ont été restaurées à des niveaux que nous n’avions pas vus depuis leur plus jeune âge.

Le Professeur James Fawcett, membre du John van Geest Center for Brain Repair, Université de Cambridge note que « ce qui est passionnant à ce sujet, c’est que bien que notre étude ait été menée sur des souris uniquement, le même mécanisme devrait fonctionner chez l’homme : les molécules et les structures du cerveau humain sont les mêmes que celles des rongeurs, ce qui suggère qu’il est possible d’empêcher les humains de développer une perte de mémoire dans la vieillesse. ‘