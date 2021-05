Avons-nous fini avec l’idiotie d’AOC? ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Nous devrions être.

On suppose que Pelosi a tenté de «faire dérailler» (ou du moins de ralentir) l’introduction par AOC du prétendu Green New Deal.

Le déploiement du Green New Deal a formellement présenté la proposition au Congrès pour la première fois et marquerait un début sur la voie de ce qu’Ocasio-Cortez a appelé «un plan de mobilisation économique juste en temps de guerre pour arriver à une énergie 100% renouvelable». Les estimations de coût pour la vaste proposition s’étendent à des milliers de milliards.

Les problèmes avec ce peu de folie ont été abordés dans ces pages à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années. Le principal d’entre eux est que l’énergie renouvelable, à quelques exceptions près, n’est pas fiable. Par conséquent, vous payez tout le temps des sources de sauvegarde dont vous n’avez pas besoin, mais qui doivent rester disponibles – sinon, lorsque vous actionnez l’interrupteur sur le mur, vous risquez de ne rien obtenir.

Ce n’est pas acceptable pour quiconque vit dans une nation du premier monde. Mais c’est inhérent au vent et au solaire; ni l’un ni l’autre n’est toujours là.

Mais ça empire. Bien pire.

Ces dernières années, les fabricants chinois ont fini par dominer la production mondiale de panneaux et de composants solaires. La sagesse conventionnelle dans le secteur des énergies renouvelables, jusqu’à récemment, était que la Chine avait pris le contrôle du marché parce que ses entreprises étaient plus efficaces, avec une meilleure automatisation et des chaînes d’approvisionnement plus fiables. Mais les événements de ces derniers mois montrent clairement que d’autres facteurs ont joué en faveur de la Chine: du charbon bon marché, de lourdes subventions du gouvernement chinois permettant le dumping de panneaux solaires sur les marchés étrangers et le recours au travail forcé dans des conditions décrites comme ” génocide »et« esclavage ».

La Chine n’a donc pas fait de panneaux «meilleurs, y compris moins chers». Ils ont triché. Ils ont utilisé du charbon pour les intrants énergétiques (rappelez-vous, vous devez y mettre pour en sortir; la seule source “ gratuite ” est celle que le soleil a fournie et a été séquestrée, ce que sont les combustibles fossiles) et travail d’esclave.

Entre ces deux, bien sûr, c’est «moins cher». Mais c’est de la triche, et comme nous l’avons vu à maintes reprises au cours des 30 dernières années aux États-Unis, ce n’est pas vraiment une amélioration; c’est simplement prendre les choses désagréables que nous n’autorisons pas ici, comme déverser des déchets toxiques dans notre eau et notre air, et les déplacer là-bas. Idem pour le travail; nous avons des normes sur la façon dont les travailleurs sont traités alors qu’ils utilisent des esclaves littéraux.

Il n’y a pas de gens «moins chers»; la physique est ce qu’elle est et la Chine n’a pas trouvé comment violer les lois de la physique.

Juste les lois des États-Unis, en ne se moquant ni des gens ni de l’environnement.

Le «Green New Deal» d’AOC est-il vraiment mieux décrit comme L’esclavage «là-bas»?

En savoir plus @ Market-Ticker.org