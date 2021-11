Avons-nous perdu le sens de « En arrière-plan » ?

Photo de Theo Wargo/. pour Sony Pictures

De plus, Bryan et David discutent de la pertinence culturelle de « l’homme le plus sexy du monde »

Bryan et David répondent à l’annonce de The Verge selon laquelle ils modifient leur politique « sur le fond » (1h00) avant d’évaluer si « l’homme le plus sexy en vie » de People a une pertinence culturelle restante (23h00). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre du jeu de mots tendu.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Producteur : Bobby Wagner

