Avortement à la demande étendu ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden regarde après avoir signé le plan de sauvetage américain dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 11 mars 2021 (Crédit: Tom Brenner / .)

En tant que président, Biden semble avoir perdu les derniers vestiges de la prétention de croire que les êtres humains à naître méritent même des protections mineures.

Au cours des 100 premiers jours de son administration, le président Joe Biden a démontré sa volonté de défendre les préférences radicales du mouvement progressiste en matière de politique d’avortement.

Cette réalité n’est pas surprenante, étant donné que lors de sa campagne pour l’investiture démocrate, Biden a renoncé à son soutien de plusieurs décennies à l’amendement Hyde – qui empêche les fonds des contribuables de souscrire directement à des procédures d’avortement électif – après avoir subi la pression des militants des droits à l’avortement.

Bien que Biden ait longtemps prétendu être «personnellement pro-vie», il n’a jamais hésité à soutenir l’avortement légal, arguant que s’opposer à l’avortement en tant que politicien reviendrait à imposer sa religion aux autres.

En tant que président, Biden semble avoir jeté les derniers vestiges de la prétention de croire que les êtres humains à naître méritent même des protections mineures en vertu de la loi ou que les contribuables pro-vie ne devraient pas être obligés de financer des avortements électifs.

Au début de l’administration, le président de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, a annoncé que son organisation aidait l’équipe de transition de Biden à doter l’administration entrante, et elle a déclaré à Newsweek qu’ils s’attendaient à ce que Biden suive les ordres de marche en matière d’avortement.

«La première chose que nous aimerions voir serait un décret le premier jour, dans les 100 premiers jours, qui démontre l’engagement de l’administration envers les soins de santé sexuelle et reproductive», a déclaré Johnson.

La parentalité planifiée n’avait pas à s’inquiéter. L’un des tout premiers décrets de Biden émis lors de sa prise de fonction a renversé la politique de Mexico, qui avait interdit à l’aide américaine de financer des organisations non gouvernementales qui pratiquent ou promeuvent l’avortement à l’étranger.

Ce printemps, Biden a signé l’énorme projet de loi de relance des démocrates – étiqueté à tort un paquet de secours COVID – qui non seulement n’incluait pas les protections de l’amendement Hyde, mais dirigeait explicitement environ 50 millions de dollars directement dans les coffres de Planned Parenthood.

Alors que Biden a fait quelques choix modérés pour plusieurs postes clés dans son administration, il a réservé au ministère de la Santé et des Services sociaux un candidat radicalement pro-avortement, l’ancien procureur général de Californie Xavier Becerra. Le choix visait évidemment à pacifier les progressistes exigeant que l’administration annule les protections du président Trump pour la liberté religieuse et les droits de conscience, ainsi que sa décision de défonder partiellement le planning familial.

Becerra, dont la carrière n’a présenté aucune expérience ou expertise notables dans le domaine de la santé, est surtout connu pour sa position progressiste sur les grands enjeux sociaux. En tant que membre du Congrès américain, par exemple, il a voté contre l’interdiction de l’avortement par naissance partielle, un vote qu’il a soutenu lors de son audition de confirmation pour HHS.

En tant que procureur général de la Californie, Becerra a concentré son pouvoir juridique sur la persécution des dénonciateurs pro-vie, en tentant de forcer les cliniques pro-vie à faire de la publicité pour l’avortement et en poursuivant le gouvernement fédéral afin que les employeurs religieux soient obligés de fournir des contraceptifs et des médicaments induisant l’avortement en France. violation de leurs croyances.

Déjà au HHS, Becerra a pris la direction de Biden et a commencé le processus de défaire d’une politique de l’administration Trump qui obligeait les prestataires d’avortement à séparer financièrement leur entreprise d’avortement du reste de leur travail afin de rester éligible aux fonds fédéraux de planification familiale du titre X. Le renversement se traduira par Planned Parenthood – qui s’était retiré du programme en raison de la règle – recevra des dizaines de millions de plus du gouvernement fédéral à l’avenir.

Enfin, sous la direction de Biden, la Food and Drug Administration a choisi de supprimer les normes de sécurité pour le médicament d’avortement chimique Mifeprex, déterminant que les femmes n’ont plus besoin de se procurer le médicament lors d’un rendez-vous chez le médecin. La décision est intervenue après une campagne d’un an de militants des droits à l’avortement, qui ont fait valoir que la politique était une restriction à l’avortement, ignorant les preuves substantielles que les médicaments destinés à l’avortement chimique présentent des risques importants pour les femmes, ce qui rend la politique en personne sage.

Bien qu’il professe toujours officiellement la foi catholique et n’ait jamais renoncé publiquement à son opposition «personnelle» à l’avortement, Joe Biden a passé ses 100 premiers jours au pouvoir à s’assurer que personne à gauche ne puisse se plaindre de n’avoir pas fait assez pour élargir l’accès. à l’avortement électif à la charge du contribuable.