Avoué est un RPG d’action qui emprunte à Skyrim et The Outer Worlds – rapport

Déclaré est le mystérieux prochain jeu du développeur de The Outer Worlds Obsidian. Il a été révélé à l’aide d’une bande-annonce CG l’année dernière, ce qui en faisait la réponse du studio à Skyrim de Bethesda. Maintenant, selon de nouvelles informations, c’est cela et bien plus encore.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Un nouveau rapport Windows Central indique que le RPG d’action à la première personne comportera un certain nombre de classes et de styles de jeu distincts. Certains des systèmes d’Avoué, tels que le double maniement, sont inspirés de Skyrim.

Comme le RPG Bethesda, vous serez libre d’équiper différentes armes sur chaque main. Vous pouvez utiliser une épée ou un poignard dans l’un et un bâton (ou simplement votre main) dans l’autre pour les sorts magiques. Certains sorts puissants nécessitent un bâton à deux mains.

Mais vous ne vous contenterez pas de lancer des sorts, Avoué vous permettra également d’enchanter des armes, car les effets de statut jouent un grand rôle dans le combat. Parce que le jeu se déroule dans le monde de Pillars of Eternity, vous pouvez vous attendre à des armes à feu précoces comme des mousquets. Avoué apporte également certaines des créatures de ce monde en 3D, y compris les lézards et les wyverns.

Le combat est orienté vers l’action dans Avoué, selon le rapport. Les joueurs pourront définir une multitude de sorts et d’armes, ainsi que des mouvements puissants comme des coups de pied et des coups de bouclier. Il y a aussi un élément d’interactivité environnementale, avec des joueurs capables de brûler des obstacles et de détruire certaines parties de l’environnement.

Windows Central a pu voir une version pré-alpha d’Avoué qui contenait déjà une grande partie de la boucle principale du jeu, y compris la mécanique et les systèmes. Obsidian travaille apparemment sur la livraison prochaine d’une version jouable.

Le rapport spécule que nous pourrions revoir Avoué avant la fin de l’année, aux côtés potentiellement d’autres jeux Microsoft comme Hellblade 2. En effet, Obsidian a laissé entendre cet été que nous verrons quelque chose du jeu « bientôt ».

Avoué arrive sur PC et Xbox Series X/S, mais n’a pas encore d’objectif de sortie.