Avril Lavigne sortira une nouvelle chanson « Bite Me »

Avril Lavigne annonce un nouveau single Bite Me | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Avril Laving a annoncé l’arrivée de son nouveau single Bite Me, et ses millions de fans l’attendent déjà avec impatience, on s’attend donc à ce qu’il soit sans aucun doute un succès.

Avril Lavigne entame une nouvelle ère de sa carrière musicale, sous le label DTA Records de Travis Barker, avec un nouveau single la semaine prochaine.

Le chanteur pop-punk a annoncé un nouveau single intitulé « Mords moi« sur ses plateformes sociales vendredi matin, en taguant Marshmello, dont l’implication dans la chanson n’est toujours pas tout à fait claire.

Lavigne, qui a récemment posé en maillot de bain séduisant, a sorti une œuvre complète pour la dernière fois en 2019, avec son sixième album studio Head Above Water.

Cependant, elle a été active avec des singles et est apparue sur des chansons pour d’autres comme « GROW » de WILLOW et « Flames » de MOD SUN cette année.

Après avoir publié son annonce de signature de label sur son compte Instagram officiel plus tôt cette semaine, sa légende a posé aux abonnés une question classique entre artistes et fans :

Dois-je sortir mon premier single la semaine prochaine ? »

Et comme on le voit, il va sans dire que personne ne semble s’y opposer, tant ils l’attendent avec impatience.

Notamment, la nouvelle de la signature de Lavigne avec Barker’s DTA Records, qui a été créé fin 2019, fait suite à sa performance avec le batteur de Blink-182 pour un concert de House of Horrors pour Halloween.

C’est ainsi que les deux ont célébré la signature importante de Lavigne avec du champagne et des gâteaux fracassants dans le visage de l’autre.

Dans l’illustration du prochain single, Avril Lavigne est assise le long d’un mur bleu clair et d’un sol en damier, avec un gâteau noir en forme de cœur à côté d’elle avec le titre du single en haut.

Après une esthétique plus sobre pour ses récents disques, Lavigne semble embrasser à nouveau la jeunesse pop-punk colorée qui l’a amenée sur la scène au début des années 2000.

Alors maintenant, il n’y aura plus qu’à attendre et voir comment est ce nouveau matériel que la chanteuse et compositrice apporte à ses millions de fans, car ils espèrent également la voir sur scène très bientôt.