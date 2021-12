Avril Lavingne va transformer son tube « Sk8ter boi » en film

« Vous savez comment c’était au lycée. Vous avez tous les différents groupes et cliques. Il y a des patineurs, des lycéens, des sportifs, et c’est comme une opportunité manquée en amour. C’est comme le garçon skateur qui a le béguin pour le fille preppy, et elle est trop cool pour lui. Mais dans cinq ans il se sent chez lui, et à l’avenir J’aurais aimé suivre ton cœur et non les attentes de la société« Avril a parlé de la chanson et du prochain film.

Ce n’est pas la première fois que la chanson est ciblée pour passer au grand écran. En 2003, un an après sa sortie, Billboard assure que le tube avait été choisi par Paramount Studios pour en faire un film main dans la main avec l’écrivain et producteur de « ER » David Zabel, cependant quelque chose d’inconnu s’est produit qui ledit film n’est jamais sorti.