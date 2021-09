Avros à remplacer ; L’IAF obtiendra le C-295MW d’Airbus

in

Pour la première fois, un avion militaire sera fabriqué en Inde par une entreprise du secteur privé.

Après une longue attente, l’Indian Air Force (IAF) reçoit cinquante-six avions de transport C-295MW de M/s Airbus Defence and Space SA, Espagne. Ces avions remplaceront les avions vieillissants Avro Transport de l’IAF.

L’approbation de se procurer ces avions a été donnée mercredi par le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS). Le plan de remplacement de l’Avros existant par le C-295 MW est en cours depuis 2013 et a été approuvé par le Defense Acquisition Council en 2015. Cependant, plusieurs problèmes techniques et liés aux coûts ont retardé la finalisation de l’accord. En 2015, les seuls soumissionnaires étaient Airbus et Tata.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense, l’avion C-295MW est un avion de transport d’une capacité de 5 à 10 tonnes doté d’une technologie contemporaine.

Pour une réaction rapide et un parachutage de troupes et de cargaisons, il dispose d’une porte de rampe arrière.

Selon la déclaration, seize avions devraient être livrés en état de vol depuis l’Espagne dans les 48 mois suivant la signature du contrat. Bien que le ministère n’ait pas précisé les détails financiers, on estime que les 56 appareils coûteront environ 2,5 milliards de dollars.

Et comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, les quarante autres appareils seront fabriqués par le consortium TATA. Ce sera dans les dix mois suivant la signature du contrat.

La suite de guerre électronique indigène sera à bord des cinquante-six avions.

Ce projet contribuera à créer un écosystème aérospatial en Inde. Plusieurs MPME de tout le pays seront impliquées dans la fabrication de différentes pièces de l’avion.

Cela aidera également à donner un coup de pouce à l’« Atmanirbhar Bharat Abhiyan » et aidera à réduire la dépendance à l’égard des importations et à augmenter les exportations.

Des sous-ensembles et d’autres assemblages de composants majeurs de la structure aérodynamique devraient être fabriqués en Inde.

Cela contribuera à son tour à générer directement environ 600 emplois hautement qualifiés, plus de 3 000 emplois indirects et 3 000 opportunités d’emplois moyennement qualifiées supplémentaires.

Créera une infrastructure spécialisée sous forme de voie de circulation, d’aire de trafic, de bâtiments et de hangars.

Lorsque l’avion sera fabriqué en Inde dans le cadre du consortium Tata, tous les fournisseurs seront impliqués dans des processus spéciaux. Cela les aidera à obtenir et à conserver l’accréditation du National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP) mondialement reconnue.

L’installation d’entretien de niveau « D » (MRO) pour les avions C-295MW devrait être mise en place en Inde et, plus tard, cette installation servira de centre régional de MRO pour différentes variantes d’avions C-295.

L’OEM — M/s Airbus Defence and Space SA, Espagne s’acquittera des obligations de compensation. Cela se fera par l’achat direct de produits et services éligibles auprès de partenaires indiens de compensation.

Qu’est-ce qui a retardé l’approvisionnement?

Une fois les problèmes techniques résolus, le ministère de la Défense a conclu avec succès les négociations de prix avec Tata et Airbus pour l’avion de transport C-295 en 2019.

